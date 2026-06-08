Nhìn lại mùa giải đầy biến động của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo trắng) thất bại 0-3 trước Ninh Bình FC ở vòng 26.

Nhận thất bại 0-3 trên sân Ninh Bình FC ở vòng 26, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) khép lại mùa giải 2025/2026 đầy biến động với vị trí thứ 8 chung cuộc. Trong bối cảnh CLB trải qua hàng loạt khó khăn về lực lượng và sự xáo trộn trên băng ghế huấn luyện, vị trí thứ này được xem là thành công với đội bóng núi Hồng.

HLHT bước vào V.League 1-2025/2026 với tâm thế là đội đứng thứ 5 mùa giải trước nhưng lại gặp vô vàn thử thách. Đầu tiên là việc HLV trưởng Nguyễn Thành Công nói lời chia tay sau nhiều năm gắn bó rồi đến sự ra đi của hàng loạt trụ cột như: Lương Xuân Trường, Trần Đình Tiến, Adou Minh…

Trước thềm mùa giải 2025/2026 khởi tranh, HLV Nguyễn Thành Công cùng nhiều trụ cột nói lời chia tay đội bóng núi Hồng.

Sau cùng, HLV Nguyễn Công Mạnh là người được lựa chọn dẫn dắt đội bóng. Thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới không nhiều, khiến ban huấn luyện phải khẩn trương hoàn thiện lối chơi và ổn định đội hình.

Ngay trận mở màn, dù thi đấu khá tốt nhưng đội bóng núi Hồng vẫn phải nhận thất bại 1-3 trước tân binh Ninh Bình FC. Ở vòng 2, làm khách trên sân của CLB SHB Đà Nẵng, đoàn quân của HLV Nguyễn Công Mạnh đã thi đấu đầy cố gắng. Bàn thắng của trung vệ Helerson ở phút 90 giúp HLHT có được 3 điểm đầu tiên.

Ở trận mở màn mùa giải mới, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhận thất bại 1-3 trước Ninh Bình FC.

Chiến thắng giúp tinh thần cả đội lên cao, tiếp đà hưng phấn, đội bóng núi Hồng đánh bại Đông Á Thanh Hóa với tỷ số 1-0 ở vòng 3 và cầm hòa Sông Lam Nghệ An với tỷ số 1-1 ngay trên sân khách ở vòng 4. 7 điểm sau 4 vòng đấu là khởi đầu khá tích cực của HLHT. Tuy nhiên, đội bóng núi Hồng lại không thể duy trì được phong độ ổn định.

Những vòng đấu tiếp theo chứng kiến màn trình diễn thất thường của HLHT. Trọng Hoàng và các đồng đội để thua 0-2 trước Thể Công - Viettel ở vòng 5, hòa tân binh PVF - CAND 1-1 ở vòng 6, hòa 0-0 trước Công an TP Hồ Chí Minh ở vòng 7 và thua Hải Phòng 1-2 ở vòng 8.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại Hà Nội FC ở vòng 9 với tỷ số 2-1.

Sau chuỗi trận khá kém cỏi, đội bóng núi Hồng trở lại mạnh mẽ với 2 chiến thắng liên tiếp trước Hà Nội FC với tỷ số 2-1 ở vòng 9 và 1-0 trước HAGL ở vòng 10. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng không kéo dài khi HLHT bị Công an Hà Nội đánh bại 3-0 ở vòng 11, hòa Becamex TP Hồ Chí Minh ở vòng 12, hòa Thép Xanh Nam Định 0-0 ở vòng 13. Qua đó, kết thúc giai đoạn lượt đi với vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Ở trận mở màn giai đoạn lượt về (vòng 14), HLHT nhận thất bại cay đắng trước Sông Lam Nghệ An ngay trên sân nhà với tỷ số 0-1. Hành quân đến sân của CLB Đông Á Thanh Hóa ở vòng 15, dù thi đấu không thật sự ấn tượng nhưng đoàn quân của HLV Nguyễn Công Mạnh vẫn có được điều mình cần là một chiến thắng. Bàn thắng ở phút 90+4 của trung vệ Helerson giúp đội bóng núi Hồng giành trọn vẹn 3 điểm.

Có giai đoạn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua liên tiếp 3 trận.

Niềm vui chiến thắng chưa được bao lâu thì HLHT liên tiếp nhận 3 trận thua. Đội bóng núi Hồng thất bại 0-2 trước Becamex TP Hồ Chí Minh ở vòng 16, thua Thép Xanh Nam Định 0-2 ở vòng 17 và bị Hà Nội FC đánh bại với tỷ số 3-0 ở vòng 18.

Vòng 19, HLHT có được chiến thắng 1-0 trước Hải Phòng nhưng sau đó lại thể hiện phong độ kém cỏi khi để thua Công an TP Hồ Chí Minh 0-1 ở vòng 20, hòa không bàn thắng với PVF - CAND ở vòng 21.

Hàng công thi đấu kém cỏi là nguyên nhân khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sa sút.

Từ vị trí trong tốp 7 trên bảng xếp hạng, HLHT rơi xuống vị trí thứ 9 và dần bị các đối thủ phía sau thu hẹp khoảng cách. Nguyên nhân khiến đội bóng gặp khó là sự kém hiệu quả của hàng công. Đội bóng đã mạnh tay chiêu mộ các chân sút như: Charles Atshimene, Yevgeniy Serdyuk, Joao Pereira Albertine với kỳ vọng giải quyết bài toán ghi bàn. Thế nhưng, những gì các ngoại binh thể hiện lại không tương xứng với kỳ vọng.

Không ít trận đấu, HLHT tạo ra nhiều cơ hội nhưng thiếu đi sự sắc bén ở những pha xử lý cuối cùng. Khả năng tận dụng cơ hội thấp khiến đội bóng phải trả giá bằng những trận hòa hoặc thất bại đáng tiếc.

Kết thúc vòng 21, HLHT gây bất ngờ khi chia tay HLV Nguyễn Công Mạnh và đưa ông Phan Như Thuật lên làm HLV trưởng. Sự xuất hiện của tân HLV Phan Như Thuật mang đến những kỳ vọng mới cho người hâm mộ trong bối cảnh đội bóng đang cần một cú hích để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Kết thúc vòng 21, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia tay ông Nguyễn Công Mạnh, đưa ông Phan Như Thuật lên làm HLV trưởng.

Dù để thua Thể Công - Viettel với tỷ số 0-2 (vòng 22), nhưng dưới sự dẫn dắt của ông Phan Như Thuật, đội bóng núi Hồng dần tìm lại sự gắn kết và tinh thần thi đấu. HLHT đánh bại HAGL với tỷ số 2-0 ở vòng 23 để chính thức trụ hạng trước 3 vòng đấu.

Chưa dừng lại, đội bóng còn cầm hòa nhà vô địch Công an Hà Nội với tỷ số 1-1 ở vòng 24, hòa SHB Đà Nẵng 0-0 ở vòng 25 và thua Ninh Bình FC 0-3 ở vòng 26.

Khép lại một mùa giải nhiều biến động với 29 điểm, xếp vị trí thứ 8, dù không đạt được mục tiêu lọt tốp 5 đội mạnh nhất giải nhưng HLHT vẫn để lại một vài điểm sáng đáng ghi nhận.

Mùa giải 2025/2026, một số cầu thủ trẻ Hà Tĩnh được đôn lên đội 1 tập luyện, trong đó tiền vệ Nguyễn Văn Khánh (áo cam) được đăng ký thi đấu.

CLB đã mạnh dạn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ lên đội 1 tập luyện, tích lũy kinh nghiệm; trong đó, tiền vệ Nguyễn Văn Khánh được đăng ký thi đấu và có 8 lần ra sân. Cùng với đó, đội bóng nỗ lực xây dựng bản sắc, tạo điều kiện để những cầu thủ người Hà Tĩnh trở về cống hiến cho đội bóng quê hương.

Sau những bài học từ mùa giải 2025/2026, đội bóng cần có sự chuẩn bị lực lượng tốt hơn, nâng cao chất lượng ngoại binh và xây dựng sự ổn định trên băng ghế huấn luyện. Người hâm mộ chờ đợi HLHT sẽ thi đấu ấn tượng và dần khẳng định bản sắc ở mùa giải 2026/2027.