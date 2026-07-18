Dấu ấn của Viktor Lê trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Viktor Lê gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từ giữa mùa giải 2023/2024 khi không có nhiều cơ hội tại CLB Bình Định.

Thông tin Viktor Lê chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là một trong những bất ngờ lớn nhất trên thị trường chuyển nhượng những ngày qua. Tiền vệ sinh năm 2003 vẫn còn hợp đồng đến hết năm 2027, đang là nhân tố quan trọng nơi tuyến giữa và được xem là một trong những cầu thủ tiến bộ nhất của đội bóng núi Hồng. Vì thế, quyết định ra đi của anh khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối.

Ngày cập bến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Viktor Lê chưa phải cái tên nhận được nhiều sự chú ý. Trước đó, tiền vệ mang hai dòng máu Việt - Nga trải qua quãng thời gian không như mong đợi trong màu áo Bình Định. Những lần ra sân ít ỏi cùng chuỗi ngày làm bạn với băng ghế dự bị khiến sự nghiệp của anh gần như chững lại, dù luôn được đánh giá sở hữu nền tảng kỹ thuật và tư duy chơi bóng hiện đại.

Gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trở thành bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Viktor Lê. Đội bóng núi Hồng không chỉ trao cho anh cơ hội thi đấu thường xuyên mà còn trở thành bệ phóng để tiền vệ Việt kiều khẳng định tên tuổi.

Hơn 2 mùa giải trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Viktor Lê đã trưởng thành vượt bậc, trở thành trụ cột của đội bóng.

Không mất nhiều thời gian để Viktor Lê ghi điểm với ban huấn luyện. Từ những lần vào sân từ ghế dự bị, anh dần chiếm suất đá chính và trở thành nhân tố quan trọng ở tuyến giữa. Càng thi đấu, tiền vệ sinh năm 2003 càng cho thấy sự khác biệt với khả năng cầm bóng, điều tiết lối chơi và tạo đột biến. Mỗi khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cần một cầu thủ có thể giữ nhịp, kéo bóng lên phía trước hoặc mở ra khoảng trống cho đồng đội, Viktor Lê luôn là lựa chọn hàng đầu.

Điểm mạnh của Viktor Lê nằm ở kỹ thuật cá nhân cùng sự tự tin khi xử lý bóng. Anh sở hữu những pha xoay xở khéo léo trong không gian hẹp, khả năng thoát pressing và những tình huống rê dắt khiến hàng thủ đối phương gặp nhiều khó khăn. Không ít lần, tiền vệ Việt kiều tạo nên những pha bóng khiến khán giả trên sân Hà Tĩnh phải đứng dậy tán thưởng trước khi tung ra đường chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội.

Điểm mạnh của Viktor Lê là lối chơi bóng hiện đại, kỹ thuật cá nhân khá tốt.

Bên cạnh đó, Viktor Lê còn gây ấn tượng bởi khả năng hoạt động rộng. Anh có thể chơi ở trung tâm, dạt biên hoặc đảm nhận vai trò hộ công khi đội bóng cần thay đổi cách tiếp cận trận đấu. Sự đa năng cùng nền tảng thể lực tốt giúp anh trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống chiến thuật của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Mùa giải 2024/2025 chứng kiến bước ngoặt trong sự nghiệp của Viktor Lê. Anh ghi 2 bàn thắng cùng 3 kiến tạo góp công giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cán đích trong tốp 5 V.League, thành tích tốt nhất của đội bóng kể từ khi thăng hạng. Từ một cầu thủ trẻ cần khẳng định bản thân, Viktor Lê vươn lên trở thành trụ cột, mang đến sự sáng tạo và sức sống mới cho tuyến giữa đội bóng núi Hồng.

Mùa giải 2024/2025, Viktor Lê chơi tốt, góp công lớn giúp Hà Tĩnh cán đích ở vị trí thứ 5.

Đến mùa giải 2025/2026, dù Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trải qua nhiều biến động về lực lượng và băng ghế huấn luyện, Viktor Lê vẫn duy trì phong độ ổn định. Chính những màn trình diễn nổi bật trong màu áo đội bóng núi Hồng đã giúp anh lọt vào tầm ngắm của HLV Kim Sang-sik. Tiền vệ Việt kiều liên tiếp được triệu tập lên U22 Việt Nam trong các đợt hội quân chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng, từng bước khẳng định vị trí bằng tư duy chơi bóng hiện đại và khả năng thích nghi nhanh.

Đỉnh cao của hành trình ấy là tại SEA Games 33, Viktor Lê góp mặt trong đội hình U22 Việt Nam giành HCV môn bóng đá nam. Chỉ trong hơn hai năm, anh trở thành một trong những cầu thủ Việt kiều triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam.

Viktor Lê ăn mừng tấm HCV SEA Games 33.

Bởi vậy, sự chia tay lần này để lại nhiều tiếc nuối. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mất đi một trong những cầu thủ giàu tính sáng tạo nhất đội hình, còn người hâm mộ phải nói lời tạm biệt với gương mặt đã mang đến nhiều cảm xúc trong gần hai mùa giải.

Sau hơn 2 mùa giải gắn bó, hành trình của Viktor Lê tại đội bóng núi Hồng khép lại với 6 bàn thắng, 4 kiến tạo cùng nhiều màn trình diễn đáng nhớ. Quan trọng hơn những con số, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã trở thành bệ phóng giúp anh mở ra chương mới trong sự nghiệp. Với người hâm mộ Hà Tĩnh, Viktor Lê sẽ luôn được nhớ đến như một trong những bản hợp đồng thành công và để lại nhiều dấu ấn nhất của đội bóng trong những năm gần đây.