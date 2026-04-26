Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua tiếc nuối trước Công an TP Hồ Chí Minh

Thuý Hiền - Ngọc Thắng
(Baohatinh.vn) - Chơi nỗ lực và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm nhưng không thể tận dụng thành công, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chấp nhận thất bại trước CLB Công an TP Hồ Chí Minh với tỷ số 0-1.

bqbht_br_aqqqqeee.jpg
Đội hình ra sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

18 giờ ngày 26/4, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón CLB Công an TP Hồ Chí Minh trong khuôn khổ vòng 20 V.League 2025/2026. Đặt mục tiêu giành chiến thắng, cả hai đội nhập cuộc khá chủ động.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đội tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên nhưng tiền đạo Atshimene lại không thể tận dụng. Phút 13, Công an TP Hồ Chí Minh có bàn thắng mở tỷ số. Từ pha đá phạt, tiền đạo Williams Lee bật cao đánh đầu đưa đội khách vươn lên. Tỷ số có thể nâng lên 2-0 cho đội khách nếu tiền đạo Raphael không bỏ lỡ từ tình huống đánh đầu cận thành.

bqbht_br_z7765806821547-6e2369343e4b844fd85ab5e8fa1718fd.jpg
Chủ nhà tạo được nhiều cơ hội ở hiệp 1 nhưng không thể ghi được bàn thắng.

Sau bàn thua, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạo được những tình huống ăn bàn mười mươi ở phút 23 và 32 nhưng Atshimene lại bỏ lỡ. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách.

Những phút đầu hiệp 2, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dồn lên tấn công tìm bàn gỡ. Đoàn quân của HLV Nguyễn Công Mạnh tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm nhưng lần lượt Atshimene và Viktor Lê dứt điểm ra ngoài trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

bqbht_br_z7765843443302-2746a9102201c381c053b64dca2bd9ed.jpg
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua tiếc nuối trước Công an TP Hồ Chí Minh.

​Phút 84, tiền vệ Nguyễn Văn Hiệp của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dứt điểm đưa bóng đi trúng xà ngang. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách. Với kết quả này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục đứng ở vị trí thứ 9 với 23 điểm.

