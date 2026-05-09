HLV Phan Như Thuật muốn xây dựng bản sắc riêng cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chính thức bổ nhiệm ông Phan Như Thuật làm huấn luyện viên trưởng đội bóng và 2 trợ lý HLV là Phan Tiến Hoài và Trần Đức Toản.
Sáng 9/5, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm HLV trưởng và các trợ lý HLV.
Theo đó, ông Phan Như Thuật (SN 1984, quê Nghệ An) được bổ nhiệm làm HLV trưởng kể từ vòng 22 V.League 2025/26; ông Phan Tiến Hoài (SN 1984, quê Nghệ An) và Trần Đức Toản (SN 1976, quê Hà Tĩnh) được bổ nhiệm làm trợ lý HLV.
Ông Phan Như Thuật bắt đầu sự nghiệp cầm quân từ năm 2020 với vai trò trợ lý, sau đó hai lần dẫn dắt Sông Lam Nghệ An (SLNA) trên cương vị HLV trưởng. Dấu ấn lớn nhất của ông là đưa SLNA vào chung kết Cúp Quốc gia 2024/2025. Sau khi rời SLNA, ông làm trợ lý tại PVF-CAND và U23 Việt Nam.
Ông Phan Tiến Hoài xuất thân là HLV các đội trẻ tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SLNA và giành nhiều thành tích ấn tượng. Ông từng làm trợ lý cho HLV Phan Như Thuật tại SLNA năm 2024. Còn ông Trần Đức Toản có nhiều năm gắn bó với công tác đào tạo trẻ tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Hoành Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bóng đá Hà Tĩnh mong muốn HLV Phan Như Thuật cùng Ban huấn luyện sớm ổn định lực lượng, tập trung tập luyện, thi đấu tốt ở những trận đấu còn lại của giải và có phương án chuẩn bị cho mùa giải mới. Thời gian tới, toàn thể cầu thủ cần đoàn kết, nỗ lực, tuân thủ nghiêm quy định của đội bóng đã đề ra.
Thay mặt Ban huấn luyện, ông Phan Như Thuật cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo CLB, cam kết sẽ cùng đội bóng đoàn kết, nỗ lực để đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới, đồng thời tập trung xây dựng bản sắc riêng cho CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Lúc 18 giờ ngày 10/5, trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ tiếp đón CLB Thể Công Viettel, trong khuôn khổ vòng 22 V.League 2025/26. Ban tổ chức quyết định miễn phí toàn bộ vé cho khán giả vào sân theo dõi trận đấu, đối với những khán giả đã mua vé sẽ được hoàn lại tiền.
