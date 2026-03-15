Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và khoảng trống nơi tuyến giữa

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất bại 0-2 trước Becamex TP Hồ Chí Minh trong trận cầu chiều tối 14/3.

90 phút cuộc đối đầu giữa CLB Becamex TP Hồ Chí Minh với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Bình Dương khép lại với chiến thắng 2-0 dành cho chủ nhà. Nếu như dứt điểm chính xác hơn tỷ số đã là 3-0 thậm chí là 4-0 cho Becamex TP Hồ Chí Minh.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đến với trận đấu này bằng sự tự tin nhất định khi đã có chiến thắng ở vòng 15 trước Đông Á Thanh Hoá. Bên cạnh đó, họ còn chào đón tân binh Welder de Jesus Costa để tăng cường sức mạnh cho hàng công.

Tuy nhiên, các học trò của HLV Nguyễn Công Mạnh đã thi đấu không thực sự tốt, cả trận đội bóng không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm lên cầu môn đối phương. Trong ngày thiếu vắng “lá chắn thép” Herleson, hàng thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu khá tệ khi để lộ quá nhiều khoảng trống cho đối thủ khai thác.

Thất bại ở trận cầu này phơi bày ra vấn đề của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải năm nay. Dù đội bóng núi Hồng vẫn duy trì được tinh thần thi đấu kỷ luật và sự chắc chắn trong phòng ngự nhưng khi nhìn sâu hơn vào cách triển khai bóng và tổ chức tấn công, có thể thấy lối chơi của đội vẫn thiếu đi sự đột biến cần thiết.

Những pha lên bóng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thường diễn ra khá chậm và dễ bị bắt bài. Phần lớn các tình huống tấn công vẫn dựa nhiều vào nỗ lực cá nhân hoặc các pha bóng dài, thay vì những pha phối hợp mạch lạc và sáng tạo từ tuyến giữa.

Nguyên nhân lớn nhất nằm ở khu vực trung tuyến, nơi lẽ ra phải đóng vai trò điều tiết nhịp độ trận đấu và tạo ra sự kết nối giữa phòng ngự và tấn công. Tuyến giữa của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hiện tại tuy có sự cần cù và khả năng tranh chấp tốt của ngoại binh Onoja và Nguyễn Đức Việt nhưng lại thiếu đi một cầu thủ có thể đóng vai trò “nhạc trưởng”. Một tiền vệ sáng tạo, có khả năng cầm bóng, tổ chức lối chơi và tung ra những đường chuyền mang tính đột phá vẫn là điều mà đội bóng còn thiếu.

Khi không có một “bộ não” thực thụ ở trung tuyến, việc triển khai bóng từ phần sân nhà lên phía trên trở nên thiếu ý tưởng. Nhiều thời điểm, các tiền đạo rơi vào tình trạng đói bóng vì tuyến dưới không tạo ra đủ cơ hội rõ ràng. Điều này khiến sức tấn công của đội bóng giảm đi đáng kể, đặc biệt khi đối đầu với những đối thủ có hàng phòng ngự được tổ chức tốt.

Với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, sự thiếu vắng một mẫu cầu thủ như vậy khiến lối chơi đôi khi trở nên đơn điệu và dễ đoán. Vị trí thứ 8 hiện tại với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn cho thấy đội bóng đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, nếu muốn cải thiện thành tích và mang đến những màn trình diễn thuyết phục hơn, bài toán sáng tạo nơi tuyến giữa chắc chắn cần được giải quyết.

Một “nhạc trưởng” đúng nghĩa không chỉ giúp đội bóng kiểm soát trận đấu tốt hơn, mà còn mang lại sự đột biến, yếu tố có thể tạo nên khác biệt trong những trận đấu căng thẳng. Rõ ràng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ còn nhiều việc phải làm nếu muốn hoàn thành mục tiêu lọt tốp 4 đội mạnh nhất mùa giải 2025/2026.