Hồng Lĩnh Hà Tĩnh luyện chiến thuật, sẵn sàng đối đầu Thể Công - Viettel

(Baohatinh.vn) - Những ngày qua, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Phan Như Thuật, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tăng cường tập luyện chiến thuật, quyết tâm giành điểm trước CLB Thể Công - Viettel.
Trước Thể Công - Viettel, đội đang sở hữu hàng thủ tốt thứ 2 giải đấu, việc chắt chiu cơ hội là điều cần thiết của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nếu muốn giành được điểm số trước đối thủ.
Trong các buổi tập, hai trợ lý chuyên môn mới là ông Phan Tiến Hoài (bên trái) và Trần Đức Toản tích cực hỗ trợ HLV Phan Như Thuật các bài tập chiến thuật.
Với sự chuẩn bị kỹ càng về mặt chuyên môn, thể lực cùng tinh thần thoải mái, quyết tâm, người hâm mộ kỳ vọng, đội bóng núi Hồng sẽ có được kết quả khả quan ở vòng đấu tới trước Thể Công - Viettel.
Ngay sau khi nhận nhiệm vụ làm HLV trưởng đội bóng, tôi đã bắt tay chuẩn bị cho trận gặp Thể Công - Viettel ở vòng 22. Thời gian tiếp quản đội bóng chưa nhiều, tôi và ban huấn luyện tập trung khắc phục các hạn chế đã tồn tại trong các vòng đấu trước, đặc biệt là khâu dứt điểm của các tiền đạo. Mục tiêu của đội là có điểm để củng cố vị trí thứ 9, qua đó có thể sớm giành tấm vé trụ hạng.
Ông Phan Như Thuật - HLV trưởng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Trong đội hình của đội bóng núi Hồng, Võ Quốc Dân là cái tên đặc biệt khi anh là 1 trong 2 cầu thủ gốc Hà Tĩnh. Hành trình "trở về" của chàng hậu vệ là câu chuyện của sự kiên trì, nỗ lực và khát vọng khẳng định mình.
Vị trí thứ 8 hiện tại cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có mùa giải không tệ. Tuy nhiên, lối chơi của đội chủ sân Hà Tĩnh cho thấy thiếu sự bùng nổ, đặc biệt ở khu trung tuyến, nơi vẫn đang thiếu một “nhạc trưởng” thực thụ.
Trong bối cảnh cả hai đội đều đang khát điểm để bứt phá trên bảng xếp hạng, cuộc đối đầu Derby xứ Nghệ không chỉ là cuộc chiến về chuyên môn mà còn là danh dự và niềm tự hào của người hâm mộ đôi bờ sông Lam.
Lần đầu tiên trung vệ Helerson Mateus, cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được đón Tết Nguyên đán tại Việt Nam. Giữa sắc hoa rực rỡ, những phiên chợ xuân rộn ràng và tình cảm chân thành của người hâm mộ, anh thấy thêm yêu mảnh đất Hà Tĩnh.
Bước vào mùa giải V.League 2025/2026 với rất nhiều biến động về nhân sự khi CLB chia tay cả Ban huấn luyện cùng nhiều trụ cột, song, với truyền thống vượt khó và sự chèo lái của tân HLV Nguyễn Công Mạnh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn, thi đấu khá ổn định.
Bị dẫn bàn sớm và phải chơi bóng dưới sức ép nghẹt thở tại “chảo lửa” Thiên Trường, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tưởng như đã rơi vào thế bất lợi hoàn toàn. Thế nhưng, bằng nỗ lực, đội bóng núi Hồng đã tìm được bàn gỡ để giữ lại 1 điểm quý giá.
Từ một đội bóng non trẻ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từng bước khẳng định vị thế tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Đằng sau hành trình ấy là những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của “ông bầu” Phạm Hoành Sơn.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!