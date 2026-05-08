Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh luyện chiến thuật, sẵn sàng đối đầu Thể Công - Viettel

Ngọc Thắng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Những ngày qua, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Phan Như Thuật, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tăng cường tập luyện chiến thuật, quyết tâm giành điểm trước CLB Thể Công - Viettel.

bqbht_br_all.jpg
Vòng 22 V.League 1 - 2025/2026, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ đón tiếp CLB Thể Công Viettel, trận đấu diễn ra lúc 18 giờ ngày 10/5, trên sân vận động Hà Tĩnh. Đây được dự báo sẽ là trận đấu khó khăn với đội bóng núi Hồng, bởi đối thủ thực lực tốt hơn lại đang có phong độ cao. Đặt mục tiêu giành ít nhất 1 điểm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tích cực tập luyện, nâng cao chiến thuật và thể lực.
bqbht_br_azzzzz.jpg
Những ngày qua, dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Như Thuật, đội bóng triển khai các bài phối hợp nhóm, tấn công trung lộ, áp sát nhanh...
bqbht_br_a1-8097.jpg
Bên cạnh đó, ban huấn luyện còn dành nhiều thời gian để cho các cầu thủ tập luyện dứt điểm trước cầu môn. Đây là một trong những hạn chế của đội bóng núi Hồng, bởi sau 21 vòng đấu đã qua, đội chỉ mới ghi vỏn vẹn 12 bàn thắng. Dù đã tạo ra được các cơ hội "ngon ăn" trong các trận đấu, tuy nhiên, các chân sút của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại bỏ lỡ đáng tiếc.
bqbht_br_a3-2897.jpg
bqbht_br_a2-5193.jpg
Trước Thể Công - Viettel, đội đang sở hữu hàng thủ tốt thứ 2 giải đấu, việc chắt chiu cơ hội là điều cần thiết của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nếu muốn giành được điểm số trước đối thủ.
bqbht_br_a4-7292.jpg
HLV Phan Như Thuật trực tiếp hướng dẫn các cầu thủ cách thoát pressing, xử lý bóng trong không gian hẹp.
bqbht_br_a11.jpg
bqbht_br_a12.jpg
Trong các buổi tập, hai trợ lý chuyên môn mới là ông Phan Tiến Hoài (bên trái) và Trần Đức Toản tích cực hỗ trợ HLV Phan Như Thuật các bài tập chiến thuật.
bqbht_br_a5-6362.jpg
Ở vòng 22, nếu đánh bại Thể Công - Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ tiến rất gần với mục tiêu trụ hạng sớm. Tuy nhiên, trước đối thủ đang "bay cao" với 10 trận bất bại liên tiếp, điều này là không hề dễ dàng.
bqbht_br_a6-5560.jpg
Tiền vệ Bùi Duy Thường (ở giữa) chia sẻ: "Trước trận gặp Thể Công - Viettel, toàn đội đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ. Đây là đội bóng vừa có dàn nội binh đồng đều, ngoại binh có chất lượng. Ban huấn luyện đã có những phương án nhằm khoá chặt những cầu thủ nguy hiểm đội bạn. Hy vọng toàn đội sẽ thi đấu tốt để giành ít nhất 1 điểm".
bqbht_br_a7-297.jpg
Bên cạnh vấn đề chuyên môn, HLV Phan Như Thuật cũng chú trọng khích lệ tinh thần các cầu thủ.
bqbht_br_a8-8057.jpg
Trong mỗi buổi tập, ban huấn luyện đều có các bài khởi động mang tính giải trí, vừa giúp làm nóng cơ thể cầu thủ, cải thiện cảm giác bóng, tăng sự khéo léo và tạo không khí vui vẻ, tăng tinh thần đồng đội.
bqbht_br_a10.jpg
bqbht_br_a9.jpg
Với sự chuẩn bị kỹ càng về mặt chuyên môn, thể lực cùng tinh thần thoải mái, quyết tâm, người hâm mộ kỳ vọng, đội bóng núi Hồng sẽ có được kết quả khả quan ở vòng đấu tới trước Thể Công - Viettel.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ làm HLV trưởng đội bóng, tôi đã bắt tay chuẩn bị cho trận gặp Thể Công - Viettel ở vòng 22. ​Thời gian tiếp quản đội bóng chưa nhiều, tôi và ban huấn luyện tập trung khắc phục các hạn chế đã tồn tại trong các vòng đấu trước, đặc biệt là khâu dứt điểm của các tiền đạo. Mục tiêu của đội là có điểm để củng cố vị trí thứ 9, qua đó có thể sớm giành tấm vé trụ hạng.

Ông Phan Như Thuật - HLV trưởng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Tin liên quan

Tags:

#Hồng Lĩnh Hà Tĩnh #Hà Tĩnh 24H #Bóng đá Việt Nam

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Những thống kê buồn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Những thống kê buồn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thời điểm hiện tại, phong độ không tốt khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối mặt với nhiều khó khăn. Đội bóng đang gây thất vọng lớn ở giai đoạn quyết định của mùa giải khi liên tiếp nhận những kết quả kém vui.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua đậm Hà Nội FC

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua đậm Hà Nội FC

Làm khách trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Hà Nội FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không thể tạo nên bất ngờ khi để thua đối thủ với tỷ số 0-3.
Bài toán "khó giải" của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Bài toán "khó giải" của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thất bại trước Thép Xanh Nam Định không chỉ khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mất điểm mà còn bộc lộ rõ những hạn chế đã tồn tại từ lâu như: lối chơi thiếu sáng tạo, tuyến giữa mờ nhạt, dứt điểm kém hiệu quả...
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và khoảng trống nơi tuyến giữa

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và khoảng trống nơi tuyến giữa

Vị trí thứ 8 hiện tại cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có mùa giải không tệ. Tuy nhiên, lối chơi của đội chủ sân Hà Tĩnh cho thấy thiếu sự bùng nổ, đặc biệt ở khu trung tuyến, nơi vẫn đang thiếu một “nhạc trưởng” thực thụ.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Chờ khởi sắc trên hàng công

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Chờ khởi sắc trên hàng công

Sự xuất hiện của tân binh Welder de Jesus Costa được kỳ vọng sẽ mang đến sức sống mới cho hàng công Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, hướng tới mục tiêu 3 điểm trọn vẹn khi làm khách trước Becamex TP Hồ Chí Minh.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiêu mộ tiền đạo Brazil

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiêu mộ tiền đạo Brazil

Để tăng cường sức mạnh cho hàng công ở chặng đường còn lại của mùa giải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa chiêu mộ tiền đạo Brazil đang chơi tại giải hạng nhì quốc gia này.
Derby xứ Nghệ “nóng” đầu xuân

Derby xứ Nghệ “nóng” đầu xuân

Trong bối cảnh cả hai đội đều đang khát điểm để bứt phá trên bảng xếp hạng, cuộc đối đầu Derby xứ Nghệ không chỉ là cuộc chiến về chuyên môn mà còn là danh dự và niềm tự hào của người hâm mộ đôi bờ sông Lam.
Có một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đầy bản lĩnh

Có một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đầy bản lĩnh

Bước vào mùa giải V.League 2025/2026 với rất nhiều biến động về nhân sự khi CLB chia tay cả Ban huấn luyện cùng nhiều trụ cột, song, với truyền thống vượt khó và sự chèo lái của tân HLV Nguyễn Công Mạnh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn, thi đấu khá ổn định.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh làm gì để "phong tỏa" Xuân Son?

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh làm gì để "phong tỏa" Xuân Son?

Khi Xuân Son và đồng đội đang khát khao tìm lại bản sắc sau chuỗi phong độ nghèo nàn tại V.League, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ phải có nhiều phương án cho mục tiêu giành điểm ngay tại sân Thiên Trường.
Chuyện về “ông bầu” tâm huyết của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Chuyện về “ông bầu” tâm huyết của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Từ một đội bóng non trẻ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từng bước khẳng định vị thế tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Đằng sau hành trình ấy là những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của “ông bầu” Phạm Hoành Sơn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!