Đánh bại Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trụ hạng trước 3 vòng đấu

(Baohatinh.vn) - Trước đội bóng đang "khát" điểm là Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có trận đấu khá tốt, đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0, qua đó trụ hạng trước 3 vòng đấu.
Lúc 17 giờ ngày 17/5, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chuyến làm khách trên sân nhà của CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), khuôn khổ vòng 23 V.League 1 - 2025/2026.
Đều đặt mục tiêu giành chiến thắng, ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội chủ động dâng cao đội hình tấn công. Phút 24, tiền đạo Atshimene của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có tình huống đối mặt với thủ môn chủ nhà nhưng không thể ghi bàn. Phút 36, Atshimene tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ khoảng cách 2 mét.
Tưởng chừng hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số 0-0 thì đúng vào phút bù giờ 45+5, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được hưởng phạt đền, Atshimene dứt điểm thành công đưa đội khách vươn lên dẫn trước.
Đầu hiệp 2, HAGL tạo được những tình huống nguy hiểm nhưng không có bàn gỡ hoà. Phút 55, từ pha phạt góc, trung vệ Helerson đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách. Cuối trận cả hai đội đều có những cơ hội nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Với kết quả này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành được 27 điểm, vươn lên vị trí thứ 8. Giải đấu chỉ còn 3 trận nữa sẽ khép lại, với việc hơn 2 đội cuối bảng 10 điểm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chính thức trụ hạng trước 3 vòng đấu. Vòng 24, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ trở về sân nhà để đón tiếp Công an Hà Nội lúc 18 giờ ngày 24/5.
