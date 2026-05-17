Thể thao

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đánh bại Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trụ hạng trước 3 vòng đấu

Ngọc Thắng
(Baohatinh.vn) - Trước đội bóng đang "khát" điểm là Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có trận đấu khá tốt, đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0, qua đó trụ hạng trước 3 vòng đấu.

Đội hình ra sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Lúc 17 giờ ngày 17/5, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chuyến làm khách trên sân nhà của CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), khuôn khổ vòng 23 V.League 1 - 2025/2026.

Đều đặt mục tiêu giành chiến thắng, ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội chủ động dâng cao đội hình tấn công. Phút 24, tiền đạo Atshimene của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có tình huống đối mặt với thủ môn chủ nhà nhưng không thể ghi bàn. Phút 36, Atshimene tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ khoảng cách 2 mét.

Tưởng chừng hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số 0-0 thì đúng vào phút bù giờ 45+5, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được hưởng phạt đền, Atshimene dứt điểm thành công đưa đội khách vươn lên dẫn trước.

Đặt mục tiêu giành chiến thắng nên cả hai đội
﻿đều ﻿chủ động tấn công tìm bàn thắng.

​Đầu hiệp 2, HAGL tạo được những tình huống nguy hiểm nhưng không có bàn gỡ hoà. Phút 55, từ pha phạt góc, trung vệ Helerson đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách. Cuối trận cả hai đội đều có những cơ hội nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Hoàng Anh Gia Lai không thể ghi bàn vào lưới đội khách.

Với kết quả này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành được 27 điểm, vươn lên vị trí thứ 8. Giải đấu chỉ còn 3 trận nữa sẽ khép lại, với việc hơn 2 đội cuối bảng 10 điểm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chính thức trụ hạng trước 3 vòng đấu. Vòng 24, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ trở về sân nhà để đón tiếp Công an Hà Nội lúc 18 giờ ngày 24/5.

Bóng đá trẻ Hà Tĩnh tìm cơ hội từ Giải hạng Nhì quốc gia

Được góp mặt tại Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2026 là cơ hội “mở mang tầm mắt” cho bóng đá trẻ Hà Tĩnh. Không chỉ là sân chơi cọ xát, đây còn là môi trường để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nuôi dưỡng đam mê.
Những thống kê buồn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thời điểm hiện tại, phong độ không tốt khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối mặt với nhiều khó khăn. Đội bóng đang gây thất vọng lớn ở giai đoạn quyết định của mùa giải khi liên tiếp nhận những kết quả kém vui.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua đậm Hà Nội FC

Làm khách trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Hà Nội FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không thể tạo nên bất ngờ khi để thua đối thủ với tỷ số 0-3.
Bài toán "khó giải" của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thất bại trước Thép Xanh Nam Định không chỉ khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mất điểm mà còn bộc lộ rõ những hạn chế đã tồn tại từ lâu như: lối chơi thiếu sáng tạo, tuyến giữa mờ nhạt, dứt điểm kém hiệu quả...
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và khoảng trống nơi tuyến giữa

Vị trí thứ 8 hiện tại cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có mùa giải không tệ. Tuy nhiên, lối chơi của đội chủ sân Hà Tĩnh cho thấy thiếu sự bùng nổ, đặc biệt ở khu trung tuyến, nơi vẫn đang thiếu một “nhạc trưởng” thực thụ.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Chờ khởi sắc trên hàng công

Sự xuất hiện của tân binh Welder de Jesus Costa được kỳ vọng sẽ mang đến sức sống mới cho hàng công Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, hướng tới mục tiêu 3 điểm trọn vẹn khi làm khách trước Becamex TP Hồ Chí Minh.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiêu mộ tiền đạo Brazil

Để tăng cường sức mạnh cho hàng công ở chặng đường còn lại của mùa giải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa chiêu mộ tiền đạo Brazil đang chơi tại giải hạng nhì quốc gia này.
Derby xứ Nghệ “nóng” đầu xuân

Trong bối cảnh cả hai đội đều đang khát điểm để bứt phá trên bảng xếp hạng, cuộc đối đầu Derby xứ Nghệ không chỉ là cuộc chiến về chuyên môn mà còn là danh dự và niềm tự hào của người hâm mộ đôi bờ sông Lam.
Có một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đầy bản lĩnh

Bước vào mùa giải V.League 2025/2026 với rất nhiều biến động về nhân sự khi CLB chia tay cả Ban huấn luyện cùng nhiều trụ cột, song, với truyền thống vượt khó và sự chèo lái của tân HLV Nguyễn Công Mạnh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn, thi đấu khá ổn định.
