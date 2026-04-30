Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nỗ lực cho mục tiêu trụ hạng sớm

(Baohatinh.vn) - CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh duy trì tập luyện xuyên lễ 30/4 – 1/5 để cải thiện phong độ và chuẩn bị cho các trận đấu tới. Toàn đội thể hiện quyết tâm trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng đang vô cùng kịch tính.
Trong đội hình của đội bóng núi Hồng, Võ Quốc Dân là cái tên đặc biệt khi anh là 1 trong 2 cầu thủ gốc Hà Tĩnh. Hành trình "trở về" của chàng hậu vệ là câu chuyện của sự kiên trì, nỗ lực và khát vọng khẳng định mình.
Vị trí thứ 8 hiện tại cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có mùa giải không tệ. Tuy nhiên, lối chơi của đội chủ sân Hà Tĩnh cho thấy thiếu sự bùng nổ, đặc biệt ở khu trung tuyến, nơi vẫn đang thiếu một “nhạc trưởng” thực thụ.
Trong bối cảnh cả hai đội đều đang khát điểm để bứt phá trên bảng xếp hạng, cuộc đối đầu Derby xứ Nghệ không chỉ là cuộc chiến về chuyên môn mà còn là danh dự và niềm tự hào của người hâm mộ đôi bờ sông Lam.
Lần đầu tiên trung vệ Helerson Mateus, cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được đón Tết Nguyên đán tại Việt Nam. Giữa sắc hoa rực rỡ, những phiên chợ xuân rộn ràng và tình cảm chân thành của người hâm mộ, anh thấy thêm yêu mảnh đất Hà Tĩnh.
Bước vào mùa giải V.League 2025/2026 với rất nhiều biến động về nhân sự khi CLB chia tay cả Ban huấn luyện cùng nhiều trụ cột, song, với truyền thống vượt khó và sự chèo lái của tân HLV Nguyễn Công Mạnh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn, thi đấu khá ổn định.
Bị dẫn bàn sớm và phải chơi bóng dưới sức ép nghẹt thở tại “chảo lửa” Thiên Trường, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tưởng như đã rơi vào thế bất lợi hoàn toàn. Thế nhưng, bằng nỗ lực, đội bóng núi Hồng đã tìm được bàn gỡ để giữ lại 1 điểm quý giá.
Từ một đội bóng non trẻ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từng bước khẳng định vị thế tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Đằng sau hành trình ấy là những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của “ông bầu” Phạm Hoành Sơn.
Janclesio là một trong những trung vệ tên tuổi tại V.League nhiều năm qua. Thế nhưng anh lại đang trải qua quãng thời gian đầy khó khăn tại CLB Ninh Bình khi không được ra sân thi đấu phút nào từ đầu mùa giải đến nay.