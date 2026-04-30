Thể thao

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nỗ lực cho mục tiêu trụ hạng sớm

Ngọc Thắng
(Baohatinh.vn) - CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh duy trì tập luyện xuyên lễ 30/4 – 1/5 để cải thiện phong độ và chuẩn bị cho các trận đấu tới. Toàn đội thể hiện quyết tâm trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng đang vô cùng kịch tính.

bqbht_br_anhll.jpg
Vòng 21 V.League 1 -2025/2026, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chuyến làm khách vào 18 giờ ngày 2/5, dự báo rất nhiều khó khăn trên sân nhà của đội đứng cuối bảng là PVF - CAND. Để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đối đầu này, toàn đội không nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tích cực tập luyện với mục tiêu giành kết quả khả quan.
bqbht_br_c5.jpg
Sau 20 vòng đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạm thời đứng ở vị trí thứ 9/14 đội với 23 điểm, tuy nhiên, khoảng cách với nhóm đua trụ hạng không quá lớn. "Ban huấn luyện và các cầu thủ hiểu rằng, khoảng cách điểm hiện nay chưa an toàn, chỉ một vài kết quả bất lợi cũng có thể khiến đội bóng rơi vào nhóm nguy hiểm. Chính vì vậy, toàn đội đã quyết định duy trì tập luyện xuyên suốt kỳ nghỉ lễ để có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng 21 và những vòng đấu sau đó." - HLV trưởng Nguyễn Công Mạnh chia sẻ.
﻿bqbht_br_c6.jpg
Phong độ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở 5 vòng đấu gần đây chưa thật sự ổn định khi thắng 1 và thua tới 4.
﻿bqbht_br_c4.jpg
Trong các buổi tập, Ban huấn luyện tập trung điều chỉnh chiến thuật, cải thiện khả năng tận dụng cơ hội cũng như gia cố hàng phòng ngự - những điểm còn hạn chế trong thời gian qua. Sau 20 vòng đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang là đội bóng có hàng công yếu nhất giải với vỏn vẹn 12 bàn. Dù đã tạo ra được các cơ hội "ngon ăn" trong các trận đấu, tuy nhiên, các chân sút đội bóng núi Hồng lại tỏ ra "vô duyên" khi không thể ghi bàn.
bqbht_br_a1.jpg
Ở cuộc chạm trán với PVF-CAND vào ngày 2/5 tới đây, nếu đánh bại đối thủ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ đến gần hơn với mục tiêu trụ hạng sớm. ﻿Tuy nhiên, trước đối thủ đang rất "khát" chiến thắng để tiếp tục đua trụ hạng như PVF - CAND, điều này là không hề dễ dàng.
bqbht_br_a3.jpg
Ở lượt đi trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và PVF - CAND đã "cầm chân" nhau với tỷ số 1-1. Ở chuyến làm khách lần này, đoàn quân của HLV Nguyễn Công Mạnh sẽ phải biết chắt chiu cơ hội tạo ra nếu không muốn trắng tay rời sân PVF.
bqbht_br_anh.jpg
Tiền vệ Bùi Duy Thường - cầu thủ đội HLHT chia sẻ: "PVF - CAND dù đang đứng cuối bảng nhưng họ có dàn cầu thủ trẻ khá chất lượng, các ngoại binh cũng có chuyên môn tốt và đặc biệt là được thi đấu trên sân nhà. Tuy vậy, chúng tôi đang tập trung cao với quyết tâm giành kết quả tốt nhất".
bqbht_br_aqqqqq.jpg
Ở vòng 21, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ chào đón sự của đội trưởng Trọng Hoàng. Sự có mặt của anh sẽ giúp tuyến giữa có thêm "chất thép" đồng thời làm điểm tựa tinh thần cho các đồng đội trên sân.
bqbht_br_c1.jpg
Người hâm mộ kỳ vọng, với sự tập luyện nghiêm túc, đội bóng núi Hồng sẽ có được kết quả khả quan ở vòng đấu tới để sớm giành vé trụ hạng.

Viktor Lê cần tiếp tục tập luyện và chờ được trao cơ hội. Ảnh Internet.

