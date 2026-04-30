Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nỗ lực cho mục tiêu trụ hạng sớm

Hậu vệ “made in Hà Tĩnh” và giấc mơ tỏa sáng ở đội bóng núi Hồng 02/04/2026 05:30 Trong đội hình của đội bóng núi Hồng, Võ Quốc Dân là cái tên đặc biệt khi anh là 1 trong 2 cầu thủ gốc Hà Tĩnh. Hành trình "trở về" của chàng hậu vệ là câu chuyện của sự kiên trì, nỗ lực và khát vọng khẳng định mình.

U19 Việt Nam triệu tập bổ sung cầu thủ, tiền vệ trẻ Hà Tĩnh góp mặt 24/03/2026 09:37 Việc được gọi lên U19 Việt Nam được xem là bước tiến tiếp theo trong lộ trình phát triển của tiền vệ trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đồng thời cho thấy hiệu quả từ công tác đào tạo trẻ của địa phương.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và khoảng trống nơi tuyến giữa 15/03/2026 05:30 Vị trí thứ 8 hiện tại cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có mùa giải không tệ. Tuy nhiên, lối chơi của đội chủ sân Hà Tĩnh cho thấy thiếu sự bùng nổ, đặc biệt ở khu trung tuyến, nơi vẫn đang thiếu một “nhạc trưởng” thực thụ.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất bại trước Becamex TP Hồ Chí Minh 14/03/2026 20:02 Làm khách trên sân CLB Becamex TP Hồ Chí Minh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu dưới sức, không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm và chấp nhận để thua đối thủ với tỷ số 0-2.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Chờ khởi sắc trên hàng công 13/03/2026 06:00 Sự xuất hiện của tân binh Welder de Jesus Costa được kỳ vọng sẽ mang đến sức sống mới cho hàng công Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, hướng tới mục tiêu 3 điểm trọn vẹn khi làm khách trước Becamex TP Hồ Chí Minh.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiêu mộ tiền đạo Brazil 11/03/2026 19:29 Để tăng cường sức mạnh cho hàng công ở chặng đường còn lại của mùa giải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa chiêu mộ tiền đạo Brazil đang chơi tại giải hạng nhì quốc gia này.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại chủ nhà Đông Á Thanh Hóa 06/03/2026 20:33 Dù làm khách trên sân của đội đang chơi ấn tượng là Đông Á Thanh Hoá nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu khá tốt, tạo ra được các tình huống nguy hiểm và đánh bại đối thủ.

Đông Á Thanh Hóa - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Cơ hội chia đều! 06/03/2026 05:15 Với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, một chiến thắng lúc này quý hơn vàng để xốc lại tinh thần toàn đội và thắp lại ngọn lửa niềm tin của người hâm mộ tỉnh nhà.

Đội trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẵn sàng tranh tài tại Giải hạng Nhì quốc gia 04/03/2026 05:20 Trước thềm vòng loại Giải hạng Nhì quốc gia 2026, các cầu thủ Hà Tĩnh đang tích cực tập luyện chiến thuật, thể lực với quyết tâm đạt thành tích tốt nhất.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Thất vọng với ngoại binh! 01/03/2026 06:54 Tạo được rất nhiều cơ hội nguy hiểm lên cầu môn đối phương nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại phải nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà ở trận “derby xứ Nghệ”.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất bại ở trận "derby xứ Nghệ" 28/02/2026 20:26 Tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm nhưng lại không thể tận dụng để ghi bàn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chấp nhận thất bại trước Sông Lam Nghệ An với tỷ số 0-1.

Derby xứ Nghệ “nóng” đầu xuân 28/02/2026 08:20 Trong bối cảnh cả hai đội đều đang khát điểm để bứt phá trên bảng xếp hạng, cuộc đối đầu Derby xứ Nghệ không chỉ là cuộc chiến về chuyên môn mà còn là danh dự và niềm tự hào của người hâm mộ đôi bờ sông Lam.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vắng ngôi sao số 1 ở trận "derby xứ Nghệ" 26/02/2026 05:30 Cuộc đối đầu với Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Herleson do cầu thủ này đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Đây là tổn thất cực lớn với đội bóng núi Hồng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hội quân, tập luyện sau kỳ nghỉ Tết 20/02/2026 18:13 Kết thúc kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều nay (20/2), các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã ra sân tập luyện, chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội khách Sông Lam Nghệ An vào cuối tuần sau.

Ngoại binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trải nghiệm không khí đón Tết Việt 15/02/2026 09:00 Lần đầu tiên trung vệ Helerson Mateus, cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được đón Tết Nguyên đán tại Việt Nam. Giữa sắc hoa rực rỡ, những phiên chợ xuân rộn ràng và tình cảm chân thành của người hâm mộ, anh thấy thêm yêu mảnh đất Hà Tĩnh.

Có một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đầy bản lĩnh 13/02/2026 05:25 Bước vào mùa giải V.League 2025/2026 với rất nhiều biến động về nhân sự khi CLB chia tay cả Ban huấn luyện cùng nhiều trụ cột, song, với truyền thống vượt khó và sự chèo lái của tân HLV Nguyễn Công Mạnh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn, thi đấu khá ổn định.

Nhìn lại màn thoát hiểm của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên “chảo lửa” Thiên Trường 10/02/2026 07:46 Bị dẫn bàn sớm và phải chơi bóng dưới sức ép nghẹt thở tại “chảo lửa” Thiên Trường, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tưởng như đã rơi vào thế bất lợi hoàn toàn. Thế nhưng, bằng nỗ lực, đội bóng núi Hồng đã tìm được bàn gỡ để giữ lại 1 điểm quý giá.

Hòa kịch tính trên sân khách, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kết thúc lượt đi ở vị trí thứ 7 09/02/2026 20:08 Dù bị dẫn bàn từ khá sớm nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chơi đầy cố gắng để cầm hoà Thép Xanh Nam Định với tỷ số 1-1, qua đó kết thúc lượt đi của mùa giải với vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh làm gì để "phong tỏa" Xuân Son? 08/02/2026 09:09 Khi Xuân Son và đồng đội đang khát khao tìm lại bản sắc sau chuỗi phong độ nghèo nàn tại V.League, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ phải có nhiều phương án cho mục tiêu giành điểm ngay tại sân Thiên Trường.

U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh rèn quân, sẵn sàng tranh tài vòng loại quốc gia 05/02/2026 08:56 Trước thềm vòng loại U15 quốc gia năm 2026 khởi tranh, cầu thủ U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang tích cực tập luyện chiến thuật, thể lực với quyết tâm đạt thành tích tốt nhất.

Hàng công Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mãi "khát" bàn thắng 04/02/2026 08:20 Sau 12 vòng đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới chỉ ghi được 9 bàn thắng, là đội có hàng công tệ thứ 2 giải đấu chỉ sau CLB Hoàng Anh Gia Lai (8 bàn).

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Becamex TP Hồ Chí Minh: Phung phí cơ hội, chia điểm tiếc nuối 30/01/2026 20:10 Tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không thể ghi bàn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đành chấp nhận trận hòa 0-0 trước câu lạc bộ Becamex TP Hồ Chí Minh.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Becamex TP Hồ Chí Minh: Quyết thắng ngày trở lại! 30/01/2026 08:30 V.League 2025/2026 tái khởi tranh với trận mở màn giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Becamex TP Hồ Chí Minh, hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động trên sân Hà Tĩnh.

Chuyện về “ông bầu” tâm huyết của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 23/01/2026 10:00 Từ một đội bóng non trẻ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từng bước khẳng định vị thế tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Đằng sau hành trình ấy là những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của “ông bầu” Phạm Hoành Sơn.

Cựu tiền vệ U23 Việt Nam nỗ lực tìm lại mình trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 13/01/2026 05:30 Đang là trụ cột của đội bóng, chấn thương khiến Trần Văn Bửu phải nghỉ thi đấu hơn 1 năm qua. Hiện cầu thủ quê Nghệ An đang nỗ lực tập luyện trở lại với hy vọng tìm kiếm được suất đá chính.

Bốc thăm VCK U19 Quốc gia: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh rơi vào bảng khó 09/01/2026 15:44 VCK U19 Quốc gia 2025/26 diễn ra từ 14–27/1 tại PVF (Hưng Yên). U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào bảng A, hứa hẹn cạnh tranh hấp dẫn tại giải trẻ hàng đầu.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tích cực luyện quân, chờ ngày V.League trở lại 02/01/2026 05:15 Trong thời gian V.League tạm nghỉ, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn tích cực bám sân tập luyện, quyết tâm đạt thành tích tốt hơn khi giải đấu quay trở lại vào cuối tháng 1/2026.

Chuyện gì đang xảy ra với cựu “trung vệ thép” Hồng Lĩnh Hà Tĩnh? 25/12/2025 07:58 Janclesio là một trong những trung vệ tên tuổi tại V.League nhiều năm qua. Thế nhưng anh lại đang trải qua quãng thời gian đầy khó khăn tại CLB Ninh Bình khi không được ra sân thi đấu phút nào từ đầu mùa giải đến nay.

U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng trận thứ 3 liên tiếp ở vòng loại quốc gia 19/12/2025 17:40 Dù góp mặt ở bảng đấu được xem là khá khó nhưng U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn đang thi đấu rất ấn tượng, giành 3 chiến thắng liên tiếp để đứng đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối.