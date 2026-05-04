Cựu HLV Sông Lam Nghệ An dẫn dắt Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau khi chia tay HLV Nguyễn Công Mạnh, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đạt thỏa thuận chiêu mộ ông Phan Như Thuật làm HLV trưởng đội bóng.

HLV Phan Như Thuật đạt thỏa thuận dẫn dắt Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Internet.

Ngày 4/5, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đạt thỏa thuận chiêu mộ ông Phan Như Thuật (SN 1984, quê Nghệ An) làm HLV trưởng đội bóng thay ông Nguyễn Công Mạnh.

HLV Phan Như Thuật không phải là cái tên xa lạ đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ông từng là cầu thủ trụ cột nổi bật của Sông Lam Nghệ An (SLNA) trước khi chuyển sang sự nghiệp huấn luyện.

Ông bắt đầu sự nghiệp cầm quân năm 2020 với vai trò trợ lý, sau đó 2 lần được trao cơ hội ngồi ghế HLV trưởng SLNA. Dấu ấn lớn nhất của ông là giúp SLNA trụ hạng và vào tới chung kết Cúp Quốc gia 2024/25.

Sau khi chia tay SLNA, HLV Phan Như Thuật có thời gian ngắn làm trợ lý cho HLV Nguyễn Thành Công ở PVF-CAND và làm trợ lý cho HLV Đinh Hồng Vinh ở U23 Việt Nam.

Sau 21 vòng đấu, đội bóng núi Hồng đang tạm xếp vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.

Dự kiến, ngày mai (5/5), HLV Phan Như Thuật sẽ có buổi tập đầu tiên cùng đội bóng mới. Ban lãnh đạo đội bóng kỳ vọng ông sẽ dẫn dắt CLB bước qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Sau 21 vòng đấu của mùa giải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ giành được 6 chiến thắng, hòa 6 trận và để thua tới 9 trận.

Với 24 điểm có được, đội bóng núi Hồng đang tạm đứng vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Phong độ gần đây của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sa sút khi thắng 1, thua 4 và hòa 1 ở 6 trận gần nhất. Điểm đáng lo ngại nhất chính là hàng công thi đấu thiếu hiệu quả khi mới chỉ ghi được 12 bàn thắng, con số thấp nhất giải đấu.

