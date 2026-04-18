Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đánh bại Hải Phòng FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cắt đứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp

Ngọc Thắng - Thuý Hiền
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Tiếp đón Hải Phòng FC trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu đầy nỗ lực và đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0, qua đó cắt đứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước đó.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo đỏ) khởi đầu tốt trước Hải Phòng FC.

18h ngày 18/4, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón Hải Phòng FC trong khuôn khổ vòng 19 V.League 2025/2026. Đặt mục tiêu giành chiến thắng, ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng núi Hồng đã chủ động dâng cao đội hình chơi tấn công và tạo được một số tình huống nguy hiểm. Trong khi đó, Hải Phòng FC chủ động chơi chậm, lùi sâu phòng ngự chờ cơ hội phản công nhanh.

Phút 20, tiền đạo Atshimene dứt điểm chính xác mở tỷ số cho chủ nhà. Đúng 2 phút sau, Hải Phòng FC có tình huống phản công rất nguy hiểm, tuy nhiên, thủ thành Nguyễn Thanh Tùng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có pha cứu thua xuất sắc.

Ngoại binh Atshimene mở tỷ số cho chủ nhà.

Những phút cuối hiệp 1, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh liên tiếp có 2 tình huống tấn công nguy hiểm nhưng không thể tận dụng thành công. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về chủ nhà.

Bước sang hiệp 2, Hải Phòng FC chủ động dâng cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, các pha tấn công của đội khách thiếu sự sắc sảo, tất cả đều bị hàng thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dễ dàng hoá giải. Những phút cuối trận, chủ nhà chủ động chơi chậm, thành công bảo toàn chiến thắng 1-0.

Với kết quả này, đội bóng núi Hồng đã cắt đứt chuỗi 3 trận toàn thua trước đó, quan trọng hơn là tạo khoảng cách khá an toàn với nhóm cuối bảng. Vòng 20, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ tiếp đón Công an TP Hồ Chí Minh lúc 18h ngày 26/4.

Tin liên quan

Tags:

#Hồng Lĩnh Hà Tĩnh #Bóng đá Việt Nam #Hà Tĩnh 24H

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Chủ đề CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

