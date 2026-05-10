Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel: Thử thách chờ đợi chủ nhà

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón Thể Công - Viettel tại vòng 22 V.League 1 - 2025/26.

Vào lúc 18h chiều 10/5, trên sân Hà Tĩnh, đội bóng núi Hồng sẽ tiếp đón Thể Công - Viettel trong khuôn khổ vòng 22 V.League 1 - 2025/26.

Sau 21 vòng đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có 24 điểm, đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với nhóm cuối là khá an toàn, song đội bóng núi Hồng vẫn chưa thể thực sự yên tâm trong cuộc đua trụ hạng. Trong khi đó, Thể Công - Viettel đang xếp thứ 2 với 43 điểm và chưa từ bỏ hy vọng bám đuổi ngôi đầu.

Bởi vậy, màn so tài trên sân Hà Tĩnh mang ý nghĩa rất khác với hai đội. Chủ nhà cần điểm để tạo thêm khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng; trong khi đó, đội khách buộc phải hướng đến chiến thắng nhằm duy trì áp lực trong cuộc đua vô địch, đồng thời bảo vệ vị trí top 2 trước sự bám đuổi quyết liệt của Hà Nội FC và Ninh Bình FC.

Thể Công - Viettel có nhiều cầu thủ chất lượng. Ảnh: VPF.

Ở thời điểm hiện tại, Thể Công - Viettel vẫn được đánh giá là một trong những tập thể có lực lượng tốt nhất V.League. Đội bóng áo lính sở hữu dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm trận mạc, kết hợp hài hòa giữa các tuyển thủ quốc gia và lớp cầu thủ trẻ giàu năng lượng.

Điểm mạnh lớn nhất của Thể Công - Viettel nằm ở tính tổ chức và khả năng kiểm soát thế trận. Đội bóng này thường triển khai lối chơi thiên về kiểm soát bóng, tổ chức pressing tầm trung khá bài bản và chuyển đổi trạng thái nhanh. Khi cần, họ vẫn có thể chơi thực dụng bằng việc lùi đội hình, tận dụng tốc độ ở hai biên cùng những tình huống phản công trực diện.

Khả năng tạo đột biến của Thể Công - Viettel đến từ nhiều vị trí chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân. Lucao, Nhâm Mạnh Dũng, Khuất Văn Khang… đều là những cái tên cần phải dè chừng. Tuyến giữa của đội bóng áo lính có chất lượng chuyên môn cao, giúp họ duy trì nhịp độ trận đấu ổn định và tạo sức ép liên tục. Trong khi đó, hàng thủ với sự dẫn dắt của đội trưởng Bùi Tiến Dũng cùng nhiều cầu thủ kinh nghiệm cho thấy sự chắc chắn ở các trận đấu lớn.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để thua 2 bàn không gỡ trước Thể Công - Viettel trong trận lượt đi. Ảnh: VPF.

Một điểm đáng chú ý khác là bản lĩnh thi đấu của Thể Công - Viettel ở giai đoạn cuối mùa giải. Trong bối cảnh cuộc đua vô địch đang bước vào chặng quyết định, đội bóng này vẫn duy trì sự ổn định đáng kể và luôn thể hiện tâm lý thi đấu ổn định, không chủ quan trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Đó cũng là lý do mà đội bóng áo lính đang duy trì phong độ cao với chuỗi 10 trận bất bại (trong đó có 7 chiến thắng) trên mọi đấu trường.

Ông Phạm Hoành Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bóng đá Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng HLV trưởng Phan Như Thuật và 2 trợ lý HLV.

Về phía đội bóng núi Hồng, trận đấu này diễn ra trong bối cảnh CLB vừa có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Tân HLV Phan Như Thuật được kỳ vọng sẽ mang tới nguồn năng lượng mới cùng sự quyết liệt trong cách vận hành lối chơi.

Dưới thời HLV Phan Như Thuật, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhiều khả năng vẫn ưu tiên sự an toàn trong cách tiếp cận trận đấu. Trước một đối thủ mạnh hơn về lực lượng, đội bóng núi Hồng khó lựa chọn phương án chơi đôi công. Thay vào đó, đội chủ nhà có thể sẽ tập trung đảm bảo cự ly đội hình, tăng khả năng tranh chấp ở tuyến giữa và chờ cơ hội từ các tình huống phản công hoặc cố định.

Vấn đề lớn nhất nằm ở hàng công khi đội bóng mới ghi 12 bàn sau 21 vòng đấu - thành tích thấp nhất giải. Dù vẫn tạo ra được một số cơ hội rõ rệt, khả năng tận dụng của các chân sút lại thiếu ổn định, đặc biệt ở những trận đấu cần sự khác biệt.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải duy trì sự tập trung cao độ cho mục tiêu có điểm. Ảnh: VPF.

Không chỉ thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm, lối chơi của đội bóng núi Hồng thời gian qua cũng bị đánh giá thiếu đột biến. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thường triển khai bóng ra hai biên nhưng chưa tạo ra nhiều phương án tấn công trung lộ đủ sắc bén. Khi gặp các đối thủ chơi phòng ngự chặt, đội bóng dễ rơi vào trạng thái bế tắc trong việc tiếp cận vòng cấm.

Bên cạnh đó, chất lượng đội hình của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hiện cũng không được đánh giá cao so với mặt bằng nhóm đầu V.League. Đội bóng thiếu một tiền vệ có khả năng điều tiết, tạo đột biến ở tuyến giữa cũng như một trung phong đủ ổn định để tạo sức ép thường xuyên lên hàng thủ đối phương. Trong bối cảnh vừa thay HLV trưởng, việc cải thiện chiến thuật, lối chơi trong thời gian ngắn sẽ là bài toán không đơn giản với ban huấn luyện trước cuộc tiếp đón Thể Công - Viettel.

Điểm tựa lớn nhất của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là tinh thần thi đấu và lợi thế sân nhà. Dù không sở hữu nhiều ngôi sao, đội bóng núi Hồng thường chơi với quyết tâm rất cao mỗi khi được thi đấu trước khán giả nhà. Nếu duy trì được sự tập trung trong hệ thống phòng ngự và tận dụng tốt cơ hội, thầy trò HLV Phan Như Thuật hoàn toàn có thể nghĩ tới việc giữ điểm.

Xét tổng thể về phong độ, chiều sâu đội hình và bản lĩnh ở cuộc đua đường dài, Thể Công - Viettel vẫn là tập thể vượt trội hơn so với chủ sân Hà Tĩnh. Đội bóng áo lính nhiều khả năng sẽ tạo ra sức ép lớn lên phần sân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay từ đầu trận nhằm tìm kiếm lợi thế sớm.

Trong thế trận được dự báo nhiều khó khăn, đội bóng núi Hồng cần thi đấu với sự tập trung tối đa cùng tinh thần chiến đấu bền bỉ nếu muốn tạo nên bất ngờ trước ứng viên vô địch của mùa giải năm nay.