Chờ cầu thủ trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tỏa sáng tại vòng loại U13 toàn quốc

Ngọc Thắng
(Baohatinh.vn) - Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần thoải mái, tự tin, các cầu thủ U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang quyết tâm thể hiện mình, giành tấm vé vào vòng chung kết U13 toàn quốc năm 2026.

Vòng loại Giải Bóng đá thiếu niên (U13) toàn quốc 2026 sẽ diễn ra từ ngày 2/6 đến 22/6 với sự tham dự của 47 đội bóng đến từ 23 tỉnh, thành. Các đội được chia thành 3 khu vực thi đấu, mỗi khu vực bốc thăm chia bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm. Kết thúc vòng loại, 16 đội bóng xuất sắc nhất của 3 khu vực sẽ giành quyền vào vòng chung kết tổ chức tại TP Hải Phòng từ ngày 30/6 đến 14/7. Năm nay U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu tại khu vực tỉnh Quảng Ngãi.
Đặt mục tiêu giành vé vào vòng chung kết, toàn đội U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thời gian qua đã tích cực tập luyện. Tham gia giải đấu năm nay, đội bóng trẻ Hà Tĩnh có tổng cộng 29 cầu thủ, đa phần mới 12 tuổi.
Trong số này, một số cầu thủ sở hữu chiều cao ấn tượng như tiền đạo Trần Anh Dũng (1m74, áo số 28), tiền vệ Trần Văn Anh Đức (1m72), trung vệ Nguyễn Anh Tuấn (1m70), Phạm Mạnh Trí (1m60)…
Dưới sự dẫn dắt của HLV Đặng Đình Trường, toàn đội tích cực tập luyện, quyết tâm hoàn thành các bài tập. Ban Huấn luyện xây dựng giáo án chặt chẽ, tập trung nâng cao kỹ thuật cá nhân, khả năng phối hợp nhóm cũng như nền tảng thể lực cho các cầu thủ.
Bên cạnh đó, HLV cho các cầu thủ tập dứt điểm trước cầu môn, phối hợp nhóm, triển khai các bài phòng ngự… Trên sân, không khí luyện tập của toàn đội luôn diễn ra sôi nổi và nghiêm túc.
Ngoài ra, các cầu thủ còn tập luyện bài chạy, tập tạ để nâng cao thể lực. Thời gian chuẩn bị không còn nhiều, Ban Huấn luyện và toàn đội đều rất tích cực, cố gắng truyền tải tốt nhất chiến thuật cho các cầu thủ.
Trung vệ Nguyễn Anh Tuấn - đội trưởng U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (số 4) chia sẻ: “Trước thềm giải đấu, em và các đồng đội đều rất háo hức, phấn khởi. Giải là sân chơi lớn, tạo cơ hội để bọn em thể hiện mình. Những ngày qua, toàn đội đều cố gắng tập luyện, hoàn thành giáo án Ban Huấn luyện đề ra. Hy vọng rằng, đội sẽ đạt thành tích tốt, giành vé vào vòng chung kết”.
Ở những mùa giải trước đó, U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có những màn thể hiện ấn tượng khi 2 lần giành ngôi á quân Giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc năm 2021 và 2023, vào đến tứ kết năm 2025. Ở mùa giải năm ngoái U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có những chiến thắng “huỷ diệt” trước U13 Bình Định với tỷ số 7-0 và thắng U13 Khánh Hoà với tỷ số 10-0.
Theo HLV Đặng Đình Trường, năm nay đội bóng gặp khó khăn khi điều kiện sân bãi phục vụ tập luyện chưa thật sự đảm bảo, mặt sân xuống cấp phần nào tác động đến chất lượng chuyên môn. Ngoài ra, lực lượng chưa đồng đều về thể lực do nhiều cầu thủ còn nhỏ tuổi cũng là thách thức với Ban Huấn luyện.
“Thời gian chuẩn bị không còn nhiều, Ban Huấn luyện đang cố gắng truyền tải hiệu quả chiến thuật cho toàn đội. Mục tiêu của đội là giành kết quả tốt nhất để góp mặt tại vòng chung kết” – ông Trường cho biết.
Với quyết tâm cùng sự chuẩn bị tốt nhất, người hâm mộ kỳ vọng thầy trò HLV Đặng Đình Trường sẽ thi đấu nỗ lực, hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

