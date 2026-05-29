Chờ cầu thủ trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tỏa sáng tại vòng loại U13 toàn quốc

09/05/2026 12:32
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chính thức bổ nhiệm ông Phan Như Thuật làm huấn luyện viên trưởng đội bóng và 2 trợ lý HLV là Phan Tiến Hoài và Trần Đức Toản.
08/05/2026 08:07
Những ngày qua, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Phan Như Thuật, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tăng cường tập luyện chiến thuật, quyết tâm giành điểm trước CLB Thể Công - Viettel.
06/05/2026 08:49
HLV Phan Như Thuật sẽ đồng hành cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kể từ vòng 22 của mùa giải 2025/2026. Phía trước ông là những bài toán không hề dễ dàng. Điều này đòi hỏi ở khả năng cầm quân của ông cùng tinh thần quyết tâm cao của toàn đội.
04/05/2026 12:36
Sau khi chia tay HLV Nguyễn Công Mạnh, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đạt thỏa thuận chiêu mộ ông Phan Như Thuật làm HLV trưởng đội bóng.
03/05/2026 19:06
CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất ngờ chia tay HLV trưởng Nguyễn Công Mạnh trong bối cảnh thành tích của đội bóng trong những vòng đấu gần đây không ổn định.
02/05/2026 20:41
Dù chơi lấn lướt và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn nhưng không thể ghi bàn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chấp nhận chia điểm với đội cuối bảng là CLB PVF – CAND.
01/05/2026 09:20
Làm khách trước PVF-CAND là cơ hội để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sớm hoàn tất mục tiêu trụ hạng, nhưng đối đầu với một đối thủ đang ở thế "không còn gì để mất" chưa bao giờ là điều đơn giản.
30/04/2026 13:40
CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh duy trì tập luyện xuyên lễ 30/4 – 1/5 để cải thiện phong độ và chuẩn bị cho các trận đấu tới. Toàn đội thể hiện quyết tâm trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng đang vô cùng kịch tính.
26/04/2026 20:27
Chơi nỗ lực và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm nhưng không thể tận dụng thành công, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chấp nhận thất bại trước CLB Công an TP Hồ Chí Minh với tỷ số 0-1.
26/04/2026 08:21
Lợi thế sân nhà cùng tinh thần lên cao là điểm tựa để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hướng tới một kết quả tích cực, trong bối cảnh CLB Công an TP Hồ Chí Minh đang chật vật tìm lại chính mình.
24/04/2026 05:14
Được góp mặt tại Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2026 là cơ hội “mở mang tầm mắt” cho bóng đá trẻ Hà Tĩnh. Không chỉ là sân chơi cọ xát, đây còn là môi trường để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nuôi dưỡng đam mê.
18/04/2026 20:13
Tiếp đón Hải Phòng FC trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu đầy nỗ lực và đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0, qua đó cắt đứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước đó.
18/04/2026 07:33
Trong bối cảnh phong độ trái ngược, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối diện bài toán khó khi tiếp đón Hải Phòng FC - đội bóng đang sở hữu những quân bài chiến lược sẵn sàng khuấy đảo mọi hàng thủ.
16/04/2026 05:20
Thời điểm hiện tại, phong độ không tốt khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối mặt với nhiều khó khăn. Đội bóng đang gây thất vọng lớn ở giai đoạn quyết định của mùa giải khi liên tiếp nhận những kết quả kém vui.
12/04/2026 21:25
Làm khách trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Hà Nội FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không thể tạo nên bất ngờ khi để thua đối thủ với tỷ số 0-3.
12/04/2026 09:00
Làm khách trước Hà Nội FC đang khát điểm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối diện thử thách lớn trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ và dấu hiệu hụt hơi trong giai đoạn cuối mùa giải năm nay.
06/04/2026 05:32
Thất bại trước Thép Xanh Nam Định không chỉ khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mất điểm mà còn bộc lộ rõ những hạn chế đã tồn tại từ lâu như: lối chơi thiếu sáng tạo, tuyến giữa mờ nhạt, dứt điểm kém hiệu quả...
05/04/2026 20:18
Được chơi trên sân nhà nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu không thực sự tốt khi để cho Thép Xanh Nam Định đánh bại với tỷ số 2-0.
05/04/2026 08:51
Tiền đạo chủ lực của đội khách đang sở hữu phong độ cực tốt trước cuộc đối đầu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
02/04/2026 05:30
Trong đội hình của đội bóng núi Hồng, Võ Quốc Dân là cái tên đặc biệt khi anh là 1 trong 2 cầu thủ gốc Hà Tĩnh. Hành trình "trở về" của chàng hậu vệ là câu chuyện của sự kiên trì, nỗ lực và khát vọng khẳng định mình.
24/03/2026 09:37
Việc được gọi lên U19 Việt Nam được xem là bước tiến tiếp theo trong lộ trình phát triển của tiền vệ trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đồng thời cho thấy hiệu quả từ công tác đào tạo trẻ của địa phương.
15/03/2026 05:30
Vị trí thứ 8 hiện tại cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có mùa giải không tệ. Tuy nhiên, lối chơi của đội chủ sân Hà Tĩnh cho thấy thiếu sự bùng nổ, đặc biệt ở khu trung tuyến, nơi vẫn đang thiếu một “nhạc trưởng” thực thụ.
14/03/2026 20:02
Làm khách trên sân CLB Becamex TP Hồ Chí Minh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu dưới sức, không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm và chấp nhận để thua đối thủ với tỷ số 0-2.
13/03/2026 06:00
Sự xuất hiện của tân binh Welder de Jesus Costa được kỳ vọng sẽ mang đến sức sống mới cho hàng công Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, hướng tới mục tiêu 3 điểm trọn vẹn khi làm khách trước Becamex TP Hồ Chí Minh.
11/03/2026 19:29
Để tăng cường sức mạnh cho hàng công ở chặng đường còn lại của mùa giải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa chiêu mộ tiền đạo Brazil đang chơi tại giải hạng nhì quốc gia này.
06/03/2026 20:33
Dù làm khách trên sân của đội đang chơi ấn tượng là Đông Á Thanh Hoá nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu khá tốt, tạo ra được các tình huống nguy hiểm và đánh bại đối thủ.
06/03/2026 05:15
Với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, một chiến thắng lúc này quý hơn vàng để xốc lại tinh thần toàn đội và thắp lại ngọn lửa niềm tin của người hâm mộ tỉnh nhà.
04/03/2026 05:20
Trước thềm vòng loại Giải hạng Nhì quốc gia 2026, các cầu thủ Hà Tĩnh đang tích cực tập luyện chiến thuật, thể lực với quyết tâm đạt thành tích tốt nhất.
01/03/2026 06:54
Tạo được rất nhiều cơ hội nguy hiểm lên cầu môn đối phương nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại phải nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà ở trận “derby xứ Nghệ”.
28/02/2026 20:26
Tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm nhưng lại không thể tận dụng để ghi bàn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chấp nhận thất bại trước Sông Lam Nghệ An với tỷ số 0-1.