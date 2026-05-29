Chờ cầu thủ trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tỏa sáng tại vòng loại U13 toàn quốc

HLV Phan Như Thuật muốn xây dựng bản sắc riêng cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 09/05/2026 12:32 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chính thức bổ nhiệm ông Phan Như Thuật làm huấn luyện viên trưởng đội bóng và 2 trợ lý HLV là Phan Tiến Hoài và Trần Đức Toản.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh luyện chiến thuật, sẵn sàng đối đầu Thể Công - Viettel 08/05/2026 08:07 Những ngày qua, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Phan Như Thuật, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tăng cường tập luyện chiến thuật, quyết tâm giành điểm trước CLB Thể Công - Viettel.

Thử thách chờ đợi tân HLV trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 06/05/2026 08:49 HLV Phan Như Thuật sẽ đồng hành cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kể từ vòng 22 của mùa giải 2025/2026. Phía trước ông là những bài toán không hề dễ dàng. Điều này đòi hỏi ở khả năng cầm quân của ông cùng tinh thần quyết tâm cao của toàn đội.

Cựu HLV Sông Lam Nghệ An dẫn dắt Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 04/05/2026 12:36 Sau khi chia tay HLV Nguyễn Công Mạnh, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đạt thỏa thuận chiêu mộ ông Phan Như Thuật làm HLV trưởng đội bóng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất ngờ chia tay HLV Nguyễn Công Mạnh 03/05/2026 19:06 CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất ngờ chia tay HLV trưởng Nguyễn Công Mạnh trong bối cảnh thành tích của đội bóng trong những vòng đấu gần đây không ổn định.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hoà tiếc nuối trước đội cuối bảng 02/05/2026 20:41 Dù chơi lấn lướt và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn nhưng không thể ghi bàn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chấp nhận chia điểm với đội cuối bảng là CLB PVF – CAND.

PVF - CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Thử thách từ đối thủ ở thế chân tường 01/05/2026 09:20 Làm khách trước PVF-CAND là cơ hội để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sớm hoàn tất mục tiêu trụ hạng, nhưng đối đầu với một đối thủ đang ở thế "không còn gì để mất" chưa bao giờ là điều đơn giản.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nỗ lực cho mục tiêu trụ hạng sớm 30/04/2026 13:40 CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh duy trì tập luyện xuyên lễ 30/4 – 1/5 để cải thiện phong độ và chuẩn bị cho các trận đấu tới. Toàn đội thể hiện quyết tâm trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng đang vô cùng kịch tính.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua tiếc nuối trước Công an TP Hồ Chí Minh 26/04/2026 20:27 Chơi nỗ lực và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm nhưng không thể tận dụng thành công, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chấp nhận thất bại trước CLB Công an TP Hồ Chí Minh với tỷ số 0-1.

Nhận định bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công an TP Hồ Chí Minh: Tiếp đà hưng phấn 26/04/2026 08:21 Lợi thế sân nhà cùng tinh thần lên cao là điểm tựa để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hướng tới một kết quả tích cực, trong bối cảnh CLB Công an TP Hồ Chí Minh đang chật vật tìm lại chính mình.

Bóng đá trẻ Hà Tĩnh tìm cơ hội từ Giải hạng Nhì quốc gia 24/04/2026 05:14 Được góp mặt tại Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2026 là cơ hội “mở mang tầm mắt” cho bóng đá trẻ Hà Tĩnh. Không chỉ là sân chơi cọ xát, đây còn là môi trường để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nuôi dưỡng đam mê.

Đánh bại Hải Phòng FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cắt đứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp 18/04/2026 20:13 Tiếp đón Hải Phòng FC trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu đầy nỗ lực và đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0, qua đó cắt đứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước đó.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Hải Phòng FC: Thử thách bản lĩnh! 18/04/2026 07:33 Trong bối cảnh phong độ trái ngược, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối diện bài toán khó khi tiếp đón Hải Phòng FC - đội bóng đang sở hữu những quân bài chiến lược sẵn sàng khuấy đảo mọi hàng thủ.

Những thống kê buồn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 16/04/2026 05:20 Thời điểm hiện tại, phong độ không tốt khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối mặt với nhiều khó khăn. Đội bóng đang gây thất vọng lớn ở giai đoạn quyết định của mùa giải khi liên tiếp nhận những kết quả kém vui.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua đậm Hà Nội FC 12/04/2026 21:25 Làm khách trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Hà Nội FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không thể tạo nên bất ngờ khi để thua đối thủ với tỷ số 0-3.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và bài toán vượt khó trên sân Hàng Đẫy 12/04/2026 09:00 Làm khách trước Hà Nội FC đang khát điểm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối diện thử thách lớn trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ và dấu hiệu hụt hơi trong giai đoạn cuối mùa giải năm nay.

Bài toán "khó giải" của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 06/04/2026 05:32 Thất bại trước Thép Xanh Nam Định không chỉ khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mất điểm mà còn bộc lộ rõ những hạn chế đã tồn tại từ lâu như: lối chơi thiếu sáng tạo, tuyến giữa mờ nhạt, dứt điểm kém hiệu quả...

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất bại trước Thép Xanh Nam Định 05/04/2026 20:18 Được chơi trên sân nhà nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu không thực sự tốt khi để cho Thép Xanh Nam Định đánh bại với tỷ số 2-0.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh làm gì trước "cơn lốc" Xuân Son? 05/04/2026 08:51 Tiền đạo chủ lực của đội khách đang sở hữu phong độ cực tốt trước cuộc đối đầu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Hậu vệ “made in Hà Tĩnh” và giấc mơ tỏa sáng ở đội bóng núi Hồng 02/04/2026 05:30 Trong đội hình của đội bóng núi Hồng, Võ Quốc Dân là cái tên đặc biệt khi anh là 1 trong 2 cầu thủ gốc Hà Tĩnh. Hành trình "trở về" của chàng hậu vệ là câu chuyện của sự kiên trì, nỗ lực và khát vọng khẳng định mình.

U19 Việt Nam triệu tập bổ sung cầu thủ, tiền vệ trẻ Hà Tĩnh góp mặt 24/03/2026 09:37 Việc được gọi lên U19 Việt Nam được xem là bước tiến tiếp theo trong lộ trình phát triển của tiền vệ trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đồng thời cho thấy hiệu quả từ công tác đào tạo trẻ của địa phương.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và khoảng trống nơi tuyến giữa 15/03/2026 05:30 Vị trí thứ 8 hiện tại cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có mùa giải không tệ. Tuy nhiên, lối chơi của đội chủ sân Hà Tĩnh cho thấy thiếu sự bùng nổ, đặc biệt ở khu trung tuyến, nơi vẫn đang thiếu một “nhạc trưởng” thực thụ.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất bại trước Becamex TP Hồ Chí Minh 14/03/2026 20:02 Làm khách trên sân CLB Becamex TP Hồ Chí Minh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu dưới sức, không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm và chấp nhận để thua đối thủ với tỷ số 0-2.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Chờ khởi sắc trên hàng công 13/03/2026 06:00 Sự xuất hiện của tân binh Welder de Jesus Costa được kỳ vọng sẽ mang đến sức sống mới cho hàng công Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, hướng tới mục tiêu 3 điểm trọn vẹn khi làm khách trước Becamex TP Hồ Chí Minh.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiêu mộ tiền đạo Brazil 11/03/2026 19:29 Để tăng cường sức mạnh cho hàng công ở chặng đường còn lại của mùa giải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa chiêu mộ tiền đạo Brazil đang chơi tại giải hạng nhì quốc gia này.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại chủ nhà Đông Á Thanh Hóa 06/03/2026 20:33 Dù làm khách trên sân của đội đang chơi ấn tượng là Đông Á Thanh Hoá nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu khá tốt, tạo ra được các tình huống nguy hiểm và đánh bại đối thủ.

Đông Á Thanh Hóa - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Cơ hội chia đều! 06/03/2026 05:15 Với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, một chiến thắng lúc này quý hơn vàng để xốc lại tinh thần toàn đội và thắp lại ngọn lửa niềm tin của người hâm mộ tỉnh nhà.

Đội trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẵn sàng tranh tài tại Giải hạng Nhì quốc gia 04/03/2026 05:20 Trước thềm vòng loại Giải hạng Nhì quốc gia 2026, các cầu thủ Hà Tĩnh đang tích cực tập luyện chiến thuật, thể lực với quyết tâm đạt thành tích tốt nhất.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Thất vọng với ngoại binh! 01/03/2026 06:54 Tạo được rất nhiều cơ hội nguy hiểm lên cầu môn đối phương nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại phải nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà ở trận “derby xứ Nghệ”.