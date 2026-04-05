Hồng Lĩnh Hà Tĩnh làm gì trước "cơn lốc" Xuân Son?

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón Thép Xanh Nam Định trên sân nhà vào lúc 18h ngày 5/4 trong khuôn khổ vòng 17 LPBank V.League 1 - 2025/26. Ảnh: VPF.

Sau quãng nghỉ nhường chỗ cho các trận đấu của đội tuyển quốc gia, người hâm mộ lại có dịp sống trong bầu không khí bóng đá sôi động khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được trở về thi đấu trên sân nhà.

Đối thủ lần này là đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định trong khuôn khổ vòng 17 LPBank V.League 1 - 2025/26. Dù có lợi thế sân nhà, song áp lực mà thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh phải đối mặt là vô cùng lớn, bởi đối thủ của họ đang sở hữu một "ngòi nổ" đang ở trạng thái thăng hoa nhất - Nguyễn Xuân Son.

Tiền đạo chủ lực của đội khách hiện đang sở hữu phong độ "cực cháy". Chân sút nhập tịch này vừa có màn trình diễn bùng nổ trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam với cú đúp vào lưới Malaysia, trực tiếp đập tan mọi nghi ngờ về vấn đề thể lực hay phong độ sau giai đoạn đầu mùa trắc trở.

Xuân Son vừa có màn trình diễn bùng nổ trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ảnh: Thép Xanh Nam Định FC.

Sự tỏa sáng của anh không chỉ mang về những bàn thắng mà còn là nguồn cảm hứng rất lớn giúp Thép Xanh Nam Định trở lại cuộc đua. Sau một khởi đầu đầy sóng gió, đội bóng thành Nam đã kịp thời có 3 chiến thắng liên tiếp để bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng.

Từ một tập thể từng có nhiều vấn đề khi lối chơi thiếu gắn kết, các pha tấn công thiếu hiệu quả và mất kết nối giữa các tuyến, Thép Xanh Nam Định đã hoàn toàn "lột xác". Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Vũ Hồng Việt, họ đã trở lại với lối chơi tấn công gắn kết và tinh thần thi đấu đầy tự tin. Khả năng kiểm soát bóng cũng như chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công được cải thiện rõ nét, mang lại kết quả tích cực trong từng trận đấu.

Cùng với sự nỗ lực của cả tập thể, rõ ràng Xuân Son đang tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực, đóng vai trò trung tâm trên hàng công và biết cách tạo ra áp lực nghẹt thở lên hàng thủ đối phương. Anh sẵn sàng lùi sâu nhận bóng, trở thành điểm kết nối quan trọng và luôn ra sân với tinh thần quyết tâm cống hiến mạnh mẽ nhất.

Tiếp đón Thép Xanh Nam Định sẽ là 90 phút khó khăn đối với Trọng Hoàng và đồng đội. Ảnh: VPF.

Bên cạnh Xuân Son, hàng thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn phải đối mặt với hàng loạt những cái tên đang có phong độ cao như ngoại binh Akolo với tốc độ và khả năng dứt điểm nhanh, hay những nội binh chất lượng như Văn Vĩ, Hoàng Anh...

Rõ ràng, 90 phút sắp tới sẽ là thử thách cực đại về cả thể lực lẫn sự tập trung đối với hàng phòng ngự đội bóng núi Hồng. Để bảo toàn mảnh lưới, HLV Nguyễn Công Mạnh chắc chắn sẽ yêu cầu các học trò duy trì cự ly đội hình thật tốt, tránh bị cuốn vào lối chơi tấn công phủ đầu dồn dập của đối phương ngay từ những phút đầu trận.

Niềm hy vọng của khán giả Hà Tĩnh được đặt trọn vào trung vệ ngoại binh Helerson cùng các nội binh dày dạn kinh nghiệm. Tuy nhiên, việc ngăn chặn một Xuân Son đang trở lại phong độ đòi hỏi nhiều hơn là sự nhiệt huyết thuần túy; đó phải là một hệ thống phòng ngự liên kết chặt chẽ, bọc lót thông minh và tuyệt đối không được phép xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất. Chỉ cần một khoảnh khắc lơ là để đối phương chiếm lĩnh khoảng không trước vòng cấm, viễn cảnh thủ thành Thanh Tùng phải vào lưới nhặt bóng là điều rất dễ xảy ra.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã giành được 1 điểm quý giá trên sân Thiên Trường ở trận lượt đi. Ảnh: VPF.

Bên cạnh đó, để cầm chân Xuân Son, việc triệt tiêu nguồn cung cấp bóng từ tuyến giữa cũng là yếu tố then chốt. Đây là bài toán HLV Nguyễn Công Mạnh phải tìm lời giải, khi tuyến giữa của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang thiếu những nhân tố nổi bật, từ cầm trịch lối chơi lẫn hỗ trợ hàng phòng ngự. Trong khi đó, những cầu thủ như Hoàng Anh, Percy Tau, Văn Vĩ… luôn chực chờ để bứt tốc và tung ra những đường chuyền hướng về ngôi sao trên hàng công của họ.

Nhiệm vụ cô lập Xuân Son, chia cắt sợi dây liên lạc này đòi hỏi sự bền bỉ về thể lực và khả năng đọc tình huống của toàn bộ hệ thống đội bóng núi Hồng.

Ngoài ra, khi tập trung quá nhiều sự chú ý vào một cầu thủ như Xuân Son cũng dẫn tới những khoảng trống mà những mũi nhọn khác là Akolo hay Percy Tau có thể khai thác. Đây chính là bài học nhãn tiền mà Đông Á Thanh Hóa vừa phải nếm trải ở vòng 16 vừa qua, khi Xuân Son không là ngòi nổ mà chính là những cầu thủ xung quanh anh. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh buộc phải duy trì sự tỉnh táo cao độ để không bị rơi vào tình cảnh tương tự ngay tại sân nhà

Song song với nhiệm vụ phòng ngự, hàng công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng gánh vác trọng trách nặng nề nhằm giải tỏa áp lực cho tuyến dưới. Những gương mặt như Atshimene Charles hay Viktor Lê cần phải chắt chiu tối đa từng cơ hội phản công để duy trì thế trận cân bằng và gây sức ép ngược lại phía đối thủ.

Dẫu biết khó khăn là điều đang chờ đón nhưng bóng đá luôn ẩn chứa những bất ngờ thú vị. Trong trận lượt đi, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã buộc Thép Xanh Nam Định phải ngậm ngùi chia điểm ở phút 90+8 với tỷ số hòa 1-1. Đây là minh chứng rõ nhất cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hoàn toàn có thể gây khó dễ cho nhà đương kim vô địch nếu chơi với hơn 100% khả năng.

Sau 2 lượt trận liên tiếp phải thi đấu trên sân khách, người hâm mộ bóng đá Hà Tĩnh đang rất mong chờ trận đấu cũng như kỳ vọng đội bóng sẽ vững vàng trước "cơn lốc" Xuân Son để giữ lại những điểm số quý giá và tiếp tục hành trình chinh phục những mục tiêu mới tại mùa giải năm nay.