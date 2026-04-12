Thể thao

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua đậm Hà Nội FC

Ngọc Thắng
(Baohatinh.vn) - Làm khách trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Hà Nội FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không thể tạo nên bất ngờ khi để thua đối thủ với tỷ số 0-3.

bqbht_br_z7718347730562-f0ef74b91468407ed83bbecdaae16f65.jpg
CLB Hà Nội (áo xanh) chơi lấn lướt trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

19 giờ 15 ngày 12/4, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy của CLB Hà Nội trong khuôn khổ vòng 18 V.League 2025/2026. Đặt mục tiêu giành chiến thắng, Hà Nội FC chủ động dâng cao đội hình tấn công ngay từ hiệp 1 và tạo được một số pha bóng nguy hiểm.

Bên kia chiến tuyến, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chủ động chơi phòng ngự phản công. Phút 13, đội khách có pha phản công nguy hiểm, tiền vệ Nguyễn Đức Việt tung cú sút ngoài vòng cấm đưa bóng đi trúng cột dọc.

bqbht_br_anh-r.jpg
Xuân Mạnh ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho Hà Nội FC.

Phút 25, Hà Nội FC mở tỷ số trận đấu. Từ pha tạt bóng vào vòng cấm của Đỗ Hoàng Hên, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh bật cao đánh đầu đưa chủ nhà vươn lên dẫn trước.

Sau bàn thắng Hà Nội FC chơi càng hưng phấn trong khi đó Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải lùi sâu chống đỡ các pha tấn công của đối thủ. Tuy nhiên hiệp 1 không có thêm bàn thắng nào được ghi.

bqbht_br_anh-fffff.jpg
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạo được một vài tình huống nguy hiểm.

Những phút đầu hiệp 2 chứng kiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ. Khi chưa có được bàn thắng thì đội khách nhận thêm bàn thua thứ 2 ở phút 65.

Từ pha tấn công nhanh, Đỗ Hoàng Hên dứt điểm tinh tế nhân đôi cách biệt cho chủ nhà. Đến phút 71, Daniel đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 3-0 cho Hà Nội FC. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Thất bại trước đội chủ sân Hàng Đẫy là trận thua thứ 3 liên tiếp của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ở vòng 19, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ tiếp đón CLB Hải Phòng lúc 18 giờ ngày 18/4.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiêu mộ tiền đạo Brazil

Để tăng cường sức mạnh cho hàng công ở chặng đường còn lại của mùa giải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa chiêu mộ tiền đạo Brazil đang chơi tại giải hạng nhì quốc gia này.
Derby xứ Nghệ “nóng” đầu xuân

Trong bối cảnh cả hai đội đều đang khát điểm để bứt phá trên bảng xếp hạng, cuộc đối đầu Derby xứ Nghệ không chỉ là cuộc chiến về chuyên môn mà còn là danh dự và niềm tự hào của người hâm mộ đôi bờ sông Lam.
Có một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đầy bản lĩnh

Bước vào mùa giải V.League 2025/2026 với rất nhiều biến động về nhân sự khi CLB chia tay cả Ban huấn luyện cùng nhiều trụ cột, song, với truyền thống vượt khó và sự chèo lái của tân HLV Nguyễn Công Mạnh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn, thi đấu khá ổn định.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh làm gì để "phong tỏa" Xuân Son?

Khi Xuân Son và đồng đội đang khát khao tìm lại bản sắc sau chuỗi phong độ nghèo nàn tại V.League, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ phải có nhiều phương án cho mục tiêu giành điểm ngay tại sân Thiên Trường.
Chuyện về “ông bầu” tâm huyết của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Từ một đội bóng non trẻ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từng bước khẳng định vị thế tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Đằng sau hành trình ấy là những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của “ông bầu” Phạm Hoành Sơn.
Cứ chờ nhé Viktor Lê, cơ hội rồi sẽ tới!

Trong trận thắng 2–1 của U22 Việt Nam trước U22 Lào ở SEA Games 33, Viktor Lê - tiền vệ Việt kiều đang khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không được ra sân khiến người hâm mộ tiếc nuối.