Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua đậm Hà Nội FC

(Baohatinh.vn) - Làm khách trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Hà Nội FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không thể tạo nên bất ngờ khi để thua đối thủ với tỷ số 0-3.
19 giờ 15 ngày 12/4, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy của CLB Hà Nội trong khuôn khổ vòng 18 V.League 2025/2026. Đặt mục tiêu giành chiến thắng, Hà Nội FC chủ động dâng cao đội hình tấn công ngay từ hiệp 1 và tạo được một số pha bóng nguy hiểm.
Bên kia chiến tuyến, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chủ động chơi phòng ngự phản công. Phút 13, đội khách có pha phản công nguy hiểm, tiền vệ Nguyễn Đức Việt tung cú sút ngoài vòng cấm đưa bóng đi trúng cột dọc.
Phút 25, Hà Nội FC mở tỷ số trận đấu. Từ pha tạt bóng vào vòng cấm của Đỗ Hoàng Hên, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh bật cao đánh đầu đưa chủ nhà vươn lên dẫn trước.
Sau bàn thắng Hà Nội FC chơi càng hưng phấn trong khi đó Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải lùi sâu chống đỡ các pha tấn công của đối thủ. Tuy nhiên hiệp 1 không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Những phút đầu hiệp 2 chứng kiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ. Khi chưa có được bàn thắng thì đội khách nhận thêm bàn thua thứ 2 ở phút 65.
Từ pha tấn công nhanh, Đỗ Hoàng Hên dứt điểm tinh tế nhân đôi cách biệt cho chủ nhà. Đến phút 71, Daniel đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 3-0 cho Hà Nội FC. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
Thất bại trước đội chủ sân Hàng Đẫy là trận thua thứ 3 liên tiếp của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ở vòng 19, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ tiếp đón CLB Hải Phòng lúc 18 giờ ngày 18/4.
