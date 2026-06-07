Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tìm kiếm "cái kết đẹp" trên sân Ninh Bình

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có chuyến làm khách trước Ninh Bình FC trong khuôn khổ vòng 26 LPBank V.League 1 – 2025/26 vào lúc 18h ngày 7/6 trên SVĐ Ninh Bình.

Chiều 7/6, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ bước vào trận đấu cuối cùng của mùa giải LPBank V.League 1 - 2025/26 khi làm khách trước Ninh Bình FC. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đã hoàn thành phần lớn mục tiêu của mình, tuy nhiên, cả hai đều có lý do để hướng tới một kết quả thuận lợi trong ngày hạ màn.

Sau 25 vòng đấu, Ninh Bình FC đang có 48 điểm, đứng trong nhóm dẫn đầu và nắm nhiều lợi thế trong cuộc đua giành huy chương. Nếu giành được chiến thắng, Hoàng Đức và đồng đội có thể có cơ hội soán ngôi nhì bảng của Thể Công - Viettel để giành tấm huy chương bạc, trong trường hợp đội bóng áo lính nhận thất bại trước nhà vô địch Công an Hà Nội FC.

Ở chiều ngược lại, nếu để thua, tấm huy chương đồng của đội bóng cố đô cũng sẽ bị đe dọa bởi Hà Nội FC đang bám đuổi sát sao chỉ với 3 điểm cách biệt. Chính vì vậy, mục tiêu 3 điểm trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không chỉ là màn tri ân người hâm mộ mà còn quyết định kết quả cuộc đua huy chương của Ninh Bình FC.

Ninh Bình FC sở hữu dàn cầu thủ chất lượng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, đội bóng cố đô duy trì phong độ ổn định với lối chơi kiểm soát bóng, tổ chức tấn công bài bản và sở hữu nhiều cá nhân có khả năng tạo đột biến. Với nền tảng là đội hình chất lượng, kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ giúp Ninh Bình FC duy trì được sự ổn định trong suốt mùa giải.

Ở tuyến giữa, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức tiếp tục đóng vai trò nhạc trưởng với khả năng điều tiết thế trận, tung ra những đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn và thực hiện hiệu quả các tình huống cố định. Trên hàng công, Quốc Việt cùng các ngoại binh là những mũi nhọn đáng chú ý, giúp Ninh Bình FC duy trì sức ép thường trực lên phần sân đối phương.

Ở trận lượt đi, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù chơi rất nỗ lực nhưng vẫn phải chịu thất bại trước Ninh Bình FC với tỷ số 1-3 trên sân nhà.

Về phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, V.League 2025/26 thật sự là một mùa giải “lên thác xuống ghềnh” với nhiều cung bậc cảm xúc. Đã từng có thời điểm đội bóng núi Hồng bứt phá lên top trên của bảng xếp hạng, nhưng cũng có lúc lận đận mãi chẳng thể có nổi một chiến thắng.

Dẫu vậy, dấu ấn lớn nhất mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để lại vẫn là hình ảnh một tập thể gắn kết, giàu tính kỷ luật. Khi mục tiêu trụ hạng đã hoàn thành, những đôi chân của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đã có phần thanh thoát hơn.

Hàng thủ dưới sự dẫn dắt của ngoại binh Helerson vẫn giữ được sự vững vàng cần có. Tuyến giữa với Trọng Hoàng vẫn luôn là “người giữ lửa” cho toàn đội, trong khi hàng công với Atshimene cũng đã ít nhiều có sự khởi sắc.

Tuy nhiên, ở trận đấu này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ phải đối mặt với hàng công tốt thứ 2 mùa giải với 50 bàn thắng đã được ghi. Nếu Ninh Bình FC chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm chiến thắng để bảo vệ vị trí trong tốp 3, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhiều khả năng sẽ kiên nhẫn chờ đợi cơ hội từ các tình huống chuyển đổi trạng thái hoặc những pha bóng cố định.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hướng tới một kết quả tích cực để khép lại mùa giải.

Ở trận lượt đi, Ninh Bình FC từng giành chiến thắng 3-1 trên sân Hà Tĩnh, là cơ sở để chủ nhà hoàn toàn tự tin trước màn tái đấu này. Xét tương quan lực lượng, phong độ cùng lợi thế sân nhà, Ninh Bình FC được đánh giá nhỉnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, với tinh thần thi đấu luôn quyết tâm và khả năng gây khó khăn cho các đối thủ mạnh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hoàn toàn có thể tạo nên một trận đấu cân bằng.

Một kết quả có điểm trên sân Ninh Bình sẽ là lời chia tay đẹp của đội bóng núi Hồng với mùa giải 2025/26, đồng thời tạo thêm động lực cho quá trình chuẩn bị hướng tới mùa bóng mới.