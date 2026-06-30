Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia tay 11 cầu thủ, đón người cũ trở về

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia tay 11 cầu thủ trước thềm mùa giải mới.

Theo đó, 11 cầu thủ rời Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gồm thủ môn Hồ Viết Đại, Võ Ngọc Cường; các hậu vệ Mai Sỹ Hoàng, Đoàn Công Thành, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Mạnh Hưng; các tiền vệ Nguyễn Đức Việt, Đinh Tuấn Tài, Nguyễn Thế Hùng và tiền đạo ngoại binh Welder de Jesus Costa.

Trong số này, ngoại trừ tiền vệ Nguyễn Đức Việt và hậu vệ Mai Sỹ Hoàng được đá chính, những cái tên còn lại đều đóng vai trò dự bị, ít có thời gian thi đấu ở mùa giải vừa qua. Việc thanh lọc lực lượng cho thấy HLV Phan Như Thuật đang hướng đến việc làm mới đội hình, đồng thời xây dựng bộ khung phù hợp hơn cho mùa giải mới.

Tiền vệ Nguyễn Đức Việt (áo đỏ) chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau nửa mùa giải gắn bó.

Ở chiều ngược lại, đội bóng núi Hồng đã sớm bổ sung 4 tân binh gồm hậu vệ Vương Văn Huy, tiền vệ Ngô Văn Lương, thủ môn Trần Văn Tiến và tiền vệ Bùi Văn Đức. Trong đó, Bùi Văn Đức là gương mặt không xa lạ với người hâm mộ Hà Tĩnh khi từng có 2 mùa giải khoác áo đội bóng (2023 và 2023/2024), để lại những dấu ấn tích cực trong lối chơi.

V.League 2026/2027 dự kiến khởi tranh từ ngày 4/9. Sau một mùa giải nhiều biến động với không ít vấn đề về lực lượng, người hâm mộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang kỳ vọng đội bóng sẽ tiếp tục có thêm những sự bổ sung chất lượng nhằm tăng chiều sâu đội hình.

Đặc biệt, hàng công đang là bài toán lớn với đội bóng núi Hồng. Mùa giải vừa qua, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ ghi được 15 bàn thắng, trung bình chưa đến 0,6 bàn mỗi trận - con số thấp nhất giải đấu. Vì vậy, một tiền đạo ngoại có khả năng săn bàn được xem là vị trí mà đội bóng cần ưu tiên hoàn thiện.

Tiền vệ Bùi Văn Đức trở lại khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Một chân sút có thể duy trì hiệu suất khoảng 10-15 bàn mỗi mùa sẽ giúp sức tấn công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được cải thiện đáng kể. Trong bối cảnh mùa giải tới cho phép các CLB sử dụng 4 ngoại binh trên sân, đội bóng núi Hồng sẽ cần tính toán kỹ lưỡng trong việc lựa chọn nhân sự, hướng đến chất lượng và khả năng tạo ra khác biệt thay vì chỉ bổ sung về số lượng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ hội quân trở lại vào ngày mai (1/7). Đội bóng có hơn 2 tháng chuẩn bị trước khi mùa giải mới khởi tranh, quãng thời gian này thực sự quan trọng để HLV Phan Như Thuật hoàn thiện lực lượng, định hình lối chơi và hướng tới mục tiêu đề ra.