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Thể thao

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Tiền đạo Brazil trị giá hơn 9 tỷ đồng gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Ngọc Thắng
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(Baohatinh.vn) - Rời Hà Nội FC, tiền đạo người Brazil Daniel Floro da Silva chính thức đầu quân cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chân sút ghi 6 bàn, 4 kiến tạo mùa trước được kỳ vọng sẽ nâng tầm hàng công đội bóng núi Hồng.

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Daniel Floro da Silva (ở giữa hàng đầu tiên) tập luyện cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Daniel Floro da Silva đã hội quân, tập luyện cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từ chiều 21/7. Chia sẻ trong ngày hội quân, chân sút sinh năm 1998 bày tỏ sự phấn khởi khi bắt đầu hành trình mới, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để hòa nhập nhanh với lối chơi của đội bóng và tạo dấu ấn trong mùa giải tới.

Ngoại binh này sở hữu chiều cao 1,84m, có thể thi đấu tốt ở vị trí trung phong. Tiền đạo này được đánh giá cao ở khả năng càn lướt, tì đè, dứt điểm đa dạng và tham gia phối hợp với các vệ tinh xung quanh. Mùa giải trước trong màu áo Hà Nội FC, anh ghi 6 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo, trở thành một trong những ngoại binh nổi bật của đội bóng Thủ đô. Daniel Floro da Silva được chuyên trang định giá cầu thủ Transfermarkt định giá 300.000 euro (hơn 9 tỷ đồng).

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Daniel Floro da Silva được đánh giá là tiền đạo khá toàn diện.

Ban huấn luyện đánh giá cao năng lực của Daniel Floro da Silva và kỳ vọng anh sẽ nhanh chóng hòa nhập với tập thể. HLV Phan Như Thuật cho biết: "Năm nay giải đấu cho phép 4 ngoại binh ra sân cùng lúc nên chúng tôi rất cẩn trọng trong khâu tuyển chọn. Ban huấn luyện ưu tiên lựa chọn những ngoại binh có chất lượng, đặc biệt là các cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu tại V.League để họ không mất quá nhiều thời gian thích nghi với môi trường bóng đá Việt Nam. Daniel Floro da Silva sở hữu những phẩm chất kỹ thuật, thể lực khá tốt, phù hợp với triết lý chơi bóng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều phương án tấn công cho đội bóng ở mùa giải mới".

Mùa giải 2025/2026, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ ghi được 15 bàn thắng sau 26 vòng đấu, là đội có hàng công kém nhất V.League. Bởi vậy, sự xuất hiện của Daniel Floro da Silva được xem là lời giải cho bài toán ghi bàn của đội bóng núi Hồng trong suốt mùa giải vừa qua.

Ở mùa giải 2026/2027, Daniel Floro da Silva sẽ sát cánh cùng tiền đạo Victor Atshimene - chân sút ghi 6 bàn ở mùa trước, tạo thành cặp ngoại binh được kỳ vọng sẽ giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gia tăng sức mạnh tấn công.

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Tags:

#Hồng Lĩnh Hà Tĩnh #Hà Tĩnh 24H #ngoại binh

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