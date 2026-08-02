“Bệ phóng” cho những tài năng bóng đá trẻ Hà Tĩnh

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Hà Tĩnh năm 2026 khép lại thành công tốt đẹp với chức vô địch lần lượt thuộc về phường Thành Sen và phường Hải Ninh.

Khép lại sau gần 1 tuần tranh tài sôi nổi, vừa qua, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Hà Tĩnh năm 2026 đã xác định được những nhà vô địch ở 2 lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng lần lượt là phường Thành Sen và phường Hải Ninh. Với sự góp mặt của 39 đội bóng đến từ các xã, phường trên toàn tỉnh, đây là mùa giải có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của phong trào bóng đá học đường Hà Tĩnh.

Nhưng, bên cạnh những chiếc cúp vô địch hay các danh hiệu cá nhân, giá trị lớn nhất mà giải đấu mang lại vẫn là vai trò của một “cầu nối”, mở ra cơ hội để nhiều cầu thủ nhí tiến gần hơn tới con đường bóng đá chuyên nghiệp.

Trong suốt thời gian diễn ra giải đấu, các HLV của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ HLHT gần như có mặt ở mọi trận đấu. Trên khán đài, họ tỉ mỉ theo dõi từng pha xử lý, từng tình huống tranh chấp để đánh giá kỹ thuật, tư duy chơi bóng đến thể hình, tiềm năng phát triển của cầu thủ. Mỗi mùa giải, đây luôn là đợt tuyển chọn quan trọng nhằm bổ sung nguồn nhân lực cho các tuyến đào tạo trẻ của đội bóng núi Hồng.

Giải đấu năm nay có chất lượng chuyên môn cao, nhiều gương mặt để lại ấn tượng với người hâm mộ.

Là một trong những người phụ trách tuyển chọn cầu thủ mùa giải năm nay, ông Đậu Hồng Tiến - HLV đội U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) cho biết, chất lượng chuyên môn của giải năm nay được nâng lên rõ rệt, nhiều đội bóng có sự chuẩn bị bài bản, các cầu thủ thi đấu tự tin, kỹ thuật tốt và xuất hiện không ít gương mặt nổi bật.

“Sau giải đấu, ban huấn luyện đã lựa chọn được 42 cầu thủ đưa vào danh sách tuyển chọn ban đầu. Chúng tôi đã liên hệ với gia đình các em và sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá ở những đợt kiểm tra tiếp theo để lựa chọn những cái tên phù hợp bổ sung vào các đội U11, U13 HLHT” - ông Tiến chia sẻ thêm.

Trong số những gương mặt được các HLV đánh giá cao có tiền đạo Lê Đình Khang - đội nhi đồng phường Sông Trí. Với 13 bàn thắng, Khang giành danh hiệu “vua phá lưới” nội dung nhi đồng. Kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng rê dắt và dứt điểm bằng cả hai chân khéo léo giúp cầu thủ nhí này liên tục ghi dấu ấn, góp công đưa đội bóng phường Sông Trí giành hạng ba chung cuộc.

Đình Khang chia sẻ: “Em rất vui và hạnh phúc khi được các thầy của đội trẻ HLHT tuyển chọn. Em yêu bóng đá từ nhỏ và luôn mơ ước trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Dù biết phía trước vẫn còn nhiều vòng kiểm tra nhưng em sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt để được vào đội U11 HLHT”.

Đình Khang ghi dấu ấn với 13 bàn thắng, là vua phá lưới nội dung nhi đồng.

Dự kiến, giữa tháng 8/2026, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh sẽ tổ chức thi tuyển để chọn ra những cầu thủ chất lượng nhất từ 42 cầu thủ trong danh sách tuyển chọn ban đầu.

Con đường đang mở ra với Lê Đình Khang và một số cầu thủ nhí cũng là hành trình của rất nhiều cầu thủ Hà Tĩnh trước đó. Trong nhiều năm qua, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Hà Tĩnh đã trở thành nguồn tuyển chọn quan trọng của hệ thống đào tạo trẻ HLHT. Hàng trăm cầu thủ đã được phát hiện từ sân chơi này để bổ sung vào các đội U11, U13, U15, tạo nguồn lực kế cận cho bóng đá tỉnh nhà.

Hiện nay, phần lớn lực lượng các đội trẻ HLHT đều trưởng thành từ các giải đấu này. Riêng đội U17 HLHT hiện có 22 cầu thủ thì 17 em từng được phát hiện từ Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Hà Tĩnh.

Nhiều gương mặt hiện nay của U17 HLHT được phát hiện tại Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Hà Tĩnh.

Cũng từ sân chơi này, nhiều cầu thủ từng bước khẳng định tên tuổi ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Hậu vệ Phan Văn Hiếu, hiện khoác áo Trường Tươi Đồng Nai, hay tiền vệ Nguyễn Minh Quang đang thi đấu cho SHB Đà Nẵng đều là những gương mặt trưởng thành từ Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Hà Tĩnh.

Trong khi đó, ở các đội trẻ HLHT hiện nay, những cái tên như Nguyễn Quang Lê, Mai Quốc Phong, Trịnh Trần Thái Bảo của U19 - những cầu thủ trưởng thành từ Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Hà Tĩnh, đang tiếp nối hành trình ấy, trở thành niềm hy vọng của bóng đá Hà Tĩnh trong tương lai.

Hậu vệ Nguyễn Quang Lê chia sẻ: “Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Hà Tĩnh là bước ngoặt đầu tiên trên hành trình theo đuổi đam mê của em. Nhờ được các thầy phát hiện và tuyển chọn từ giải đấu này, em mới có cơ hội tập luyện trong môi trường chuyên nghiệp. Em luôn biết ơn giải đấu và sẽ tiếp tục nỗ lực để thực hiện ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp”.

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Hà Tĩnh là "bệ phóng" cho nhiều tài năng trẻ Hà Tĩnh.

Mỗi mùa Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Hà Tĩnh khép lại sẽ có những đội bóng nâng cao cúp vô địch, có những cầu thủ giành danh hiệu cá nhân. Nhưng, sau tiếng còi mãn cuộc, điều đọng lại không chỉ là những tấm huy chương.

Trên khán đài, các HLV lại mang về danh sách những gương mặt triển vọng; dưới sân, những cậu bé tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ được khoác lên mình màu áo HLHT.

Cũng từ những giấc mơ ấy, bóng đá Hà Tĩnh tiếp tục có thêm những lớp cầu thủ kế cận, sẵn sàng viết tiếp hành trình chinh phục sân cỏ chuyên nghiệp.