Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất ngờ chia tay HLV Nguyễn Công Mạnh

(Baohatinh.vn) - CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất ngờ chia tay HLV trưởng Nguyễn Công Mạnh trong bối cảnh thành tích của đội bóng trong những vòng đấu gần đây không ổn định.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia tay HLV Nguyễn Công Mạnh.

Ngày 3/5, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đạt thoả thuận chia tay HLV trưởng Nguyễn Công Mạnh sau chuỗi thành tích không đáp ứng kỳ vọng trong thời gian qua. HLV Nguyễn Công Mạnh dẫn dắt đội bóng núi Hồng từ đầu mùa giải 2025/2026. Sau 21 vòng đấu của mùa giải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ giành được 6 chiến thắng, hòa 6 trận và để thua tới 9 trận.

Với 24 điểm có được, đội bóng núi Hồng đang tạm đứng vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Phong độ gần đây của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sa sút khi thắng 1, thua 4 và hòa 1 ở 6 trận gần nhất.

Điểm đáng lo ngại nhất chính là hàng công thi đấu thiếu hiệu quả khi mới chỉ ghi được 12 bàn thắng, con số thấp nhất giải đấu. Trong nhiều trận đấu, các chân sút của Hà Tĩnh tỏ ra bế tắc ở khâu dứt điểm, không tận dụng được cơ hội dù thế trận không hề lép vế.

Hàng công đội bóng núi Hồng chỉ mới ghi được 12 bàn từ đầu mùa giải.

Điểm tích cực dưới thời ông Mạnh là hàng thủ đội bóng núi Hồng thi đấu khá tốt, đứng thứ 3 giải đấu. Trong thời gian qua, ông cũng đã tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ Hà Tĩnh có cơ hội tập luyện với đội 1, qua đó có 2 gương mặt được đôn lên đội 1 mùa giải này là tiền vệ Nguyễn Văn Khánh và tiền vệ Nguyễn Huy Hoàng Phú. Trong đó, Văn Khánh được đăng ký thi đấu và được ra sân 8 trận.

Dưới thời HLV Nguyễn Công Mạnh, một số cầu thủ trẻ Hà Tĩnh được đôn lên tập luyện, thi đấu tại đội 1.

Hiện tại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang gấp rút tìm kiếm phương án thay thế phù hợp nhằm cải thiện thành tích trong thời gian còn lại của mùa giải. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cần thiết để đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn và lấy lại niềm tin của người hâm mộ.

Thất bại trước Thép Xanh Nam Định không chỉ khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mất điểm mà còn bộc lộ rõ những hạn chế đã tồn tại từ lâu như: lối chơi thiếu sáng tạo, tuyến giữa mờ nhạt, dứt điểm kém hiệu quả...
Vị trí thứ 8 hiện tại cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có mùa giải không tệ. Tuy nhiên, lối chơi của đội chủ sân Hà Tĩnh cho thấy thiếu sự bùng nổ, đặc biệt ở khu trung tuyến, nơi vẫn đang thiếu một “nhạc trưởng” thực thụ.
Sự xuất hiện của tân binh Welder de Jesus Costa được kỳ vọng sẽ mang đến sức sống mới cho hàng công Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, hướng tới mục tiêu 3 điểm trọn vẹn khi làm khách trước Becamex TP Hồ Chí Minh.
Để tăng cường sức mạnh cho hàng công ở chặng đường còn lại của mùa giải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa chiêu mộ tiền đạo Brazil đang chơi tại giải hạng nhì quốc gia này.
Trong bối cảnh cả hai đội đều đang khát điểm để bứt phá trên bảng xếp hạng, cuộc đối đầu Derby xứ Nghệ không chỉ là cuộc chiến về chuyên môn mà còn là danh dự và niềm tự hào của người hâm mộ đôi bờ sông Lam.
Bước vào mùa giải V.League 2025/2026 với rất nhiều biến động về nhân sự khi CLB chia tay cả Ban huấn luyện cùng nhiều trụ cột, song, với truyền thống vượt khó và sự chèo lái của tân HLV Nguyễn Công Mạnh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn, thi đấu khá ổn định.
Khi Xuân Son và đồng đội đang khát khao tìm lại bản sắc sau chuỗi phong độ nghèo nàn tại V.League, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ phải có nhiều phương án cho mục tiêu giành điểm ngay tại sân Thiên Trường.
Từ một đội bóng non trẻ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từng bước khẳng định vị thế tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Đằng sau hành trình ấy là những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của “ông bầu” Phạm Hoành Sơn.