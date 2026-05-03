Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất ngờ chia tay HLV Nguyễn Công Mạnh

(Baohatinh.vn) - CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất ngờ chia tay HLV trưởng Nguyễn Công Mạnh trong bối cảnh thành tích của đội bóng trong những vòng đấu gần đây không ổn định.
Ngày 3/5, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đạt thoả thuận chia tay HLV trưởng Nguyễn Công Mạnh sau chuỗi thành tích không đáp ứng kỳ vọng trong thời gian qua. HLV Nguyễn Công Mạnh dẫn dắt đội bóng núi Hồng từ đầu mùa giải 2025/2026. Sau 21 vòng đấu của mùa giải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ giành được 6 chiến thắng, hòa 6 trận và để thua tới 9 trận.
Với 24 điểm có được, đội bóng núi Hồng đang tạm đứng vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Phong độ gần đây của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sa sút khi thắng 1, thua 4 và hòa 1 ở 6 trận gần nhất.
Điểm đáng lo ngại nhất chính là hàng công thi đấu thiếu hiệu quả khi mới chỉ ghi được 12 bàn thắng, con số thấp nhất giải đấu. Trong nhiều trận đấu, các chân sút của Hà Tĩnh tỏ ra bế tắc ở khâu dứt điểm, không tận dụng được cơ hội dù thế trận không hề lép vế.
Điểm tích cực dưới thời ông Mạnh là hàng thủ đội bóng núi Hồng thi đấu khá tốt, đứng thứ 3 giải đấu. Trong thời gian qua, ông cũng đã tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ Hà Tĩnh có cơ hội tập luyện với đội 1, qua đó có 2 gương mặt được đôn lên đội 1 mùa giải này là tiền vệ Nguyễn Văn Khánh và tiền vệ Nguyễn Huy Hoàng Phú. Trong đó, Văn Khánh được đăng ký thi đấu và được ra sân 8 trận.
Hiện tại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang gấp rút tìm kiếm phương án thay thế phù hợp nhằm cải thiện thành tích trong thời gian còn lại của mùa giải. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cần thiết để đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn và lấy lại niềm tin của người hâm mộ.
