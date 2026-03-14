Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất bại trước Becamex TP Hồ Chí Minh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo trắng) có trận đấu khó khăn trước Becamex TP Hồ Chí Minh.

18 giờ ngày 14/3, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chuyến làm khách trên sân của CLB Becamex TP Hồ Chí Minh, khuôn khổ vòng 16 V.League 2025/2026. Sau chiến thắng ở vòng đấu trước, đoàn quân của HLV Nguyễn Công Mạnh đặt mục tiêu giành ít nhất 1 điểm. Trong khi đó, 3 điểm là nhiệm vụ bắt buộc để chủ nhà cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Bước vào trận đấu cả hai chơi khá cởi mở. Ngay ở phút thứ 8, chủ nhà có cơ hội ghi bàn nhưng tiền vệ Minh Toàn lại dứt điểm thiếu chính xác trong vòng cấm. Phút 16, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Từ pha phản công bên cánh phải, Viktor Lê có cú căng ngang vào vòng cấm nhưng Atshimene lại đệm bóng ra ngoài.

Phút 27, tiền đạo Alves của Becamex TP Hồ Chí Minh bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở khoảng cách 5m. Tiền đạo này đối mặt với thủ môn Hà Tĩnh nhưng lại dứt điểm đi ra ngoài. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tung tân binh Welder de Jesus Costa để tăng cường sức mạnh cho hàng công. Phút 64, Atshimene lại bỏ lỡ cơ hội ngon ăn cho đội khách khi sút trượt bóng ở khoảng cách 4m.

Phút 70, Becamex TP Hồ Chí Minh mở tỷ số trận đấu. Hậu vệ Ngô Tùng Quốc tung cú sút xa đẹp mắt, đánh bại thủ môn Thanh Tùng, đưa đội nhà dẫn trước. Sau bàn thua, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dồn lên tấn công nhưng không tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm.

Đến phút 85, đội bóng núi Hồng nhận bàn thua thứ 2. Từ pha phản công nhanh, tiền đạo Alves đệm bóng cận thành chính xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Becamex TP Hồ Chí Minh. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với kết quả này Hồng Lĩnh Hà Tĩnh rơi xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.