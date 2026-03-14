Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất bại trước Becamex TP Hồ Chí Minh

(Baohatinh.vn) - Làm khách trên sân CLB Becamex TP Hồ Chí Minh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu dưới sức, không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm và chấp nhận để thua đối thủ với tỷ số 0-2.
18 giờ ngày 14/3, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chuyến làm khách trên sân của CLB Becamex TP Hồ Chí Minh, khuôn khổ vòng 16 V.League 2025/2026. Sau chiến thắng ở vòng đấu trước, đoàn quân của HLV Nguyễn Công Mạnh đặt mục tiêu giành ít nhất 1 điểm. Trong khi đó, 3 điểm là nhiệm vụ bắt buộc để chủ nhà cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.
Bước vào trận đấu cả hai chơi khá cởi mở. Ngay ở phút thứ 8, chủ nhà có cơ hội ghi bàn nhưng tiền vệ Minh Toàn lại dứt điểm thiếu chính xác trong vòng cấm. Phút 16, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Từ pha phản công bên cánh phải, Viktor Lê có cú căng ngang vào vòng cấm nhưng Atshimene lại đệm bóng ra ngoài.
Phút 27, tiền đạo Alves của Becamex TP Hồ Chí Minh bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở khoảng cách 5m. Tiền đạo này đối mặt với thủ môn Hà Tĩnh nhưng lại dứt điểm đi ra ngoài. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tung tân binh Welder de Jesus Costa để tăng cường sức mạnh cho hàng công. Phút 64, Atshimene lại bỏ lỡ cơ hội ngon ăn cho đội khách khi sút trượt bóng ở khoảng cách 4m.
Phút 70, Becamex TP Hồ Chí Minh mở tỷ số trận đấu. Hậu vệ Ngô Tùng Quốc tung cú sút xa đẹp mắt, đánh bại thủ môn Thanh Tùng, đưa đội nhà dẫn trước. Sau bàn thua, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dồn lên tấn công nhưng không tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm.
Đến phút 85, đội bóng núi Hồng nhận bàn thua thứ 2. Từ pha phản công nhanh, tiền đạo Alves đệm bóng cận thành chính xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Becamex TP Hồ Chí Minh. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với kết quả này Hồng Lĩnh Hà Tĩnh rơi xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.
Lần đầu tiên trung vệ Helerson Mateus, cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được đón Tết Nguyên đán tại Việt Nam. Giữa sắc hoa rực rỡ, những phiên chợ xuân rộn ràng và tình cảm chân thành của người hâm mộ, anh thấy thêm yêu mảnh đất Hà Tĩnh.
Bước vào mùa giải V.League 2025/2026 với rất nhiều biến động về nhân sự khi CLB chia tay cả Ban huấn luyện cùng nhiều trụ cột, song, với truyền thống vượt khó và sự chèo lái của tân HLV Nguyễn Công Mạnh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn, thi đấu khá ổn định.
Bị dẫn bàn sớm và phải chơi bóng dưới sức ép nghẹt thở tại “chảo lửa” Thiên Trường, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tưởng như đã rơi vào thế bất lợi hoàn toàn. Thế nhưng, bằng nỗ lực, đội bóng núi Hồng đã tìm được bàn gỡ để giữ lại 1 điểm quý giá.
Từ một đội bóng non trẻ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từng bước khẳng định vị thế tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Đằng sau hành trình ấy là những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của “ông bầu” Phạm Hoành Sơn.
Janclesio là một trong những trung vệ tên tuổi tại V.League nhiều năm qua. Thế nhưng anh lại đang trải qua quãng thời gian đầy khó khăn tại CLB Ninh Bình khi không được ra sân thi đấu phút nào từ đầu mùa giải đến nay.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có màn tái ngộ với cựu đội trưởng Lương Xuân Trường trong chuyến làm khách trước Trường Tươi Đồng Nai, trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp Quốc gia vào 18h ngày 22/11 trên SVĐ Bình Phước.