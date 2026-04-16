Những thống kê buồn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Sau 18 vòng đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang tạm đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.

V.League 2025/2026 đang bước vào giai đoạn khốc liệt ở cả cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng. Ở những vòng đấu cuối, nhiều đội bóng từng gặp khó khăn như Đông Á Thanh Hóa hay Sông Lam Nghệ An đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc rõ rệt.

Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau quãng thời gian đầu thi đấu khá ổn định thì giờ đây lại gây thất vọng. Dù đang xếp ở vị trí thứ 9 với 20 điểm nhưng những vòng đấu vừa qua đội bóng núi Hồng lại thể hiện phong độ không tốt khi thua liên tiếp 3 trận gần nhất, cùng với đó là những thống kê đáng báo động.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ thắng 1 trong 9 trận gần nhất ở mọi đấu trường.

Đầu tiên, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ thắng 1 trong tổng số 9 trận gần nhất ở cả đấu trường V.League lẫn cúp quốc gia. Chuỗi trận này không chỉ khiến đội bóng tụt lại trên bảng xếp hạng mà còn ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ. Từ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, giờ đây đội bóng núi Hồng đã rơi xuống vị trí thứ 9. Nếu không có sự thay đổi, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được dự báo sẽ rơi vào nhóm cuối bảng ở những vòng đấu tới.

Thứ hai, sau 18 trận, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ ghi được vỏn vẹn 11 bàn thắng. Tổng số bàn thắng của cả đội còn ít hơn vua phá lưới hiện tại là tiền đạo Alan bên phía Công an Hà Nội (14 bàn), một sự so sánh đủ để khiến người hâm mộ phải chạnh lòng.

Sau 18 trận đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới chỉ ghi được 11 bàn thắng.

Con số này không chỉ phản ánh sự bế tắc của hàng công mà còn cho thấy đội bóng đang thiếu một chân sút đủ tầm để tạo khác biệt. Dù đã mang về tới 4 ngoại binh trên hàng công nhưng tất cả đều thi đấu không hiệu quả.

Trên thực tế, trong nhiều trận đấu, các cầu thủ vẫn tổ chức được những pha lên bóng mạch lạc, tạo ra không ít tình huống nguy hiểm trước khung thành đối phương. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất lại nằm ở khâu dứt điểm. Các tiền đạo thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, từ những pha đối mặt cho đến các tình huống dứt điểm trong vòng cấm.

Tạo ra được khá nhiều cơ hội nhưng các chân sút của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại dứt điểm thiếu chính xác.

Việc phung phí cơ hội không chỉ khiến đội bóng đánh mất bàn thắng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý thi đấu. Khi liên tục bỏ lỡ, các cầu thủ trở nên nóng vội hơn trong những tình huống tiếp theo, dẫn đến những quyết định thiếu hợp lý. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn: càng dứt điểm kém hiệu quả, đội càng chịu áp lực, và áp lực lại khiến khả năng tận dụng cơ hội ngày càng suy giảm.

Thứ ba, đội bóng núi Hồng đã nhận 8 thất bại sau 18 vòng đấu, nằm trong tốp 3 đội có số trận thua nhiều nhất giải. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự thiếu ổn định của đội bóng, những trận thua không chỉ đến từ sự vượt trội của đối thủ, mà còn xuất phát từ chính những sai lầm mang tính hệ thống, từ cách tổ chức phòng ngự cho đến khả năng kiểm soát thế trận.

Thứ tư, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có tới 9 trận đấu ở tất cả các đấu trường không thể ghi bàn vào lưới đối thủ. Điều này đồng nghĩa với việc một nửa số trận đã thi đấu, các cầu thủ rời sân mà không một lần ăn mừng bàn thắng. Trong số này, có những trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu với những đối thủ được đánh giá ngang cơ như: Sông Lam Nghệ An, Becamex TP Hồ Chí Minh, Trường Tươi Đồng Nai (cúp quốc gia).

9 trong 18 trận đấu đã qua ở tất cả các đấu trường, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không thể ghi bàn vào lưới đối thủ.

Nhìn tổng thể, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang đối mặt với nhiều vấn đề cùng lúc: hàng công thiếu sắc bén, dứt điểm kém hiệu quả, thiếu ý tưởng tấn công và lối chơi thiếu ổn định.

Dù đang có chuỗi trận không như ý nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn đang tạo được khoảng cách khá lớn so với nhóm đua trụ hạng. Điều quan trọng nhất lúc này là định hướng chiến thuật từ ban huấn luyện; các cầu thủ cần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, chắt chiu những cơ hội được tạo ra trong mỗi trận đấu...

Vòng 19, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ tiếp đón CLB Hải Phòng vào lúc 18 giờ ngày 18/4 trên sân nhà. Một chiến thắng để cắt đứt chuỗi trận đáng buồn là mục tiêu với đội bóng núi Hồng. Người hâm mộ kỳ vọng đoàn quân của HLV Nguyễn Công Mạnh sẽ chơi tốt để hoàn thành mục tiêu đề ra.