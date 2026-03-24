U19 Việt Nam triệu tập bổ sung cầu thủ, tiền vệ trẻ Hà Tĩnh góp mặt

Tiền vệ Nguyễn Văn Khánh

Đội tuyển U19 Việt Nam đang có những điều chỉnh lực lượng quan trọng nhằm hướng tới các nhiệm vụ quốc tế năm 2026. Đáng chú ý, trong đợt bổ sung mới nhất, tiền vệ trẻ Nguyễn Văn Khánh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã được trao cơ hội.

Sau một tuần tập luyện với cường độ cao, HLV Yutaka Ikeuchi quyết định chia tay 12 cầu thủ, đồng thời triệu tập thêm 10 gương mặt mới để tăng tính cạnh tranh và hoàn thiện đội hình.

Trong số này, Nguyễn Văn Khánh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là cái tên mang đến nhiều kỳ vọng. Sinh năm 2008, Văn Khánh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB, từng được đôn lên tập luyện cùng đội một và là cầu thủ duy nhất trong nhóm thử việc được giữ lại, đăng ký thi đấu tại V.League 2025/2026 khi mới 17 tuổi.

Văn Khánh sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng khả năng xử lý bóng tự tin. Ở cấp độ đội tuyển, Văn Khánh cũng không phải gương mặt xa lạ. Anh từng được triệu tập vào U17 Việt Nam, tham dự vòng loại và VCK U17 châu Á 2025, thi đấu thường xuyên và thể hiện lối chơi xông xáo, nhiệt huyết.

Văn Khánh sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng khả năng xử lý bóng tự tin.

Việc được gọi lên U19 Việt Nam lần này vì thế được xem là bước tiến tiếp theo trong lộ trình phát triển của tiền vệ trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đồng thời cho thấy hiệu quả từ công tác đào tạo trẻ của địa phương.

Bên cạnh Văn Khánh, đợt hội quân còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt đáng chú ý như Trần Gia Bảo, tài năng trẻ được kỳ vọng tăng sức sáng tạo cho hàng công, hay thủ môn Việt kiều Aaron Tú Vinh Napierala với chiều cao 1m83, được đào tạo ở nước ngoài.

Đội tuyển U19 Việt Nam vừa trải qua đợt biến động nhân sự quy mô lớn dưới thời HLV Yutaka Ikeuchi nhằm tối ưu đội hình cho các chiến dịch quốc tế trong năm 2026.

Ngoài ra, tiền vệ Việt kiều Antonio Moric cũng trở lại U19 Việt Nam sau thời gian tập trung cùng U23, mang theo thêm kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Việc liên tục sàng lọc, bổ sung lực lượng cho thấy định hướng rõ ràng của ban huấn luyện trong xây dựng đội hình có chiều sâu và tính cạnh tranh cao. Với sự góp mặt của những nhân tố mới, trong đó có đại diện của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, U19 Việt Nam đang từng bước hoàn thiện lực lượng, hướng tới Giải U19 Đông Nam Á 2026 và vòng loại U20 châu Á 2027