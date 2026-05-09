U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh luyện quân, quyết giành vé vào VCK quốc gia

Ngọc Thắng - Thuý Hiền
(Baohatinh.vn) - Trước thềm vòng loại U17 quốc gia năm 2026, U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang tích cực tập luyện để nâng cao kỹ thuật, thể lực, quyết tâm giành vé vào vòng chung kết.

Theo dự kiến, vòng loại U17 quốc gia năm 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 16/6 - 9/7. Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Nguyễn Thế Mão, U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang tích cực tập luyện, quyết tâm đạt thành tích tốt nhất.
Buổi sáng học văn hóa, buổi chiều các cầu thủ tập luyện 1 ca, kéo dài 2 tiếng rưỡi, bao gồm cả chiến thuật và thể lực. Trên sân, không khí luyện tập của toàn đội luôn diễn ra sôi nổi và nghiêm túc.
Ban huấn luyện xây dựng giáo án chặt chẽ, tập trung nâng cao kỹ thuật cá nhân, khả năng phối hợp nhóm cũng như nền tảng thể lực cho các cầu thủ.
HLV Nguyễn Thế Mão cho biết, đội bóng tham dự vòng loại U17 quốc gia năm 2026 với 25 cầu thủ, trong đó đa phần các em mới 16 tuổi. Trước thềm giải đấu, đội đang gặp khó khăn về lực lượng khi có 6 cầu thủ chấn thương.
Bên cạnh đó, điều kiện sân bãi phục vụ tập luyện chưa thật sự đảm bảo, mặt sân xuống cấp phần nào tác động đến chất lượng chuyên môn. Ngoài ra, lực lượng chưa đồng đều về thể lực do nhiều cầu thủ còn nhỏ tuổi cũng là thách thức với Ban huấn luyện.
Dẫu vậy, bằng tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, đội bóng vẫn đang nỗ lực vượt khó. Thời gian chuẩn bị không còn nhiều, Ban huấn luyện đang cố gắng truyền tải hiệu quả chiến thuật cho toàn đội. Mục tiêu của đội là giành kết quả tốt nhất để góp mặt tại vòng chung kết.
Ban huấn luyện tập trung cho các cầu thủ thực hiện bài tập tạt cánh đánh đầu, dứt điểm trước cầu môn, phối hợp nhóm...
Tiền vệ Nguyễn Phi Pha chia sẻ: “Dưới sự chỉ đạo của Ban huấn luyện, mỗi ngày, chúng em đều tập luyện nghiêm túc, cố gắng hoàn thành các nội dung đề ra”.
Các cầu thủ nỗ lực hoàn thành giáo án Ban huấn luyện đưa ra trong mỗi buổi tập.
HLV Nguyễn Thế Mão cho biết: “Đội đang trong quá trình hoàn thiện chuyên môn và thể lực cho các cầu thủ. Dù còn nhiều khó khăn như một số em chấn thương, điều kiện sân bãi chưa đảm bảo hay lực lượng còn non trẻ, các em vẫn thể hiện tinh thần tập luyện rất đáng khen. Ban huấn luyện luôn nhắc nhở cầu thủ phải giữ sự tập trung, đoàn kết và quyết tâm trong từng buổi tập. Chúng tôi hy vọng toàn đội sẽ đạt kết quả tốt tại vòng loại sắp tới.
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa giải đấu sẽ khởi tranh, lúc này, U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang chạy đua với thời gian để có sự chuẩn bị tốt nhất. Người hâm mộ kỳ vọng thầy trò HLV Nguyễn Thế Mão sẽ thi đấu nỗ lực, hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

#U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh #Vòng loại U17 quốc gia #Hà Tĩnh 24H

Được góp mặt tại Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2026 là cơ hội “mở mang tầm mắt” cho bóng đá trẻ Hà Tĩnh. Không chỉ là sân chơi cọ xát, đây còn là môi trường để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nuôi dưỡng đam mê.
Thời điểm hiện tại, phong độ không tốt khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối mặt với nhiều khó khăn. Đội bóng đang gây thất vọng lớn ở giai đoạn quyết định của mùa giải khi liên tiếp nhận những kết quả kém vui.
Làm khách trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Hà Nội FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không thể tạo nên bất ngờ khi để thua đối thủ với tỷ số 0-3.
Thất bại trước Thép Xanh Nam Định không chỉ khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mất điểm mà còn bộc lộ rõ những hạn chế đã tồn tại từ lâu như: lối chơi thiếu sáng tạo, tuyến giữa mờ nhạt, dứt điểm kém hiệu quả...
Vị trí thứ 8 hiện tại cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có mùa giải không tệ. Tuy nhiên, lối chơi của đội chủ sân Hà Tĩnh cho thấy thiếu sự bùng nổ, đặc biệt ở khu trung tuyến, nơi vẫn đang thiếu một “nhạc trưởng” thực thụ.
Sự xuất hiện của tân binh Welder de Jesus Costa được kỳ vọng sẽ mang đến sức sống mới cho hàng công Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, hướng tới mục tiêu 3 điểm trọn vẹn khi làm khách trước Becamex TP Hồ Chí Minh.
Để tăng cường sức mạnh cho hàng công ở chặng đường còn lại của mùa giải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa chiêu mộ tiền đạo Brazil đang chơi tại giải hạng nhì quốc gia này.
Trong bối cảnh cả hai đội đều đang khát điểm để bứt phá trên bảng xếp hạng, cuộc đối đầu Derby xứ Nghệ không chỉ là cuộc chiến về chuyên môn mà còn là danh dự và niềm tự hào của người hâm mộ đôi bờ sông Lam.
Bước vào mùa giải V.League 2025/2026 với rất nhiều biến động về nhân sự khi CLB chia tay cả Ban huấn luyện cùng nhiều trụ cột, song, với truyền thống vượt khó và sự chèo lái của tân HLV Nguyễn Công Mạnh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn, thi đấu khá ổn định.
Khi Xuân Son và đồng đội đang khát khao tìm lại bản sắc sau chuỗi phong độ nghèo nàn tại V.League, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ phải có nhiều phương án cho mục tiêu giành điểm ngay tại sân Thiên Trường.
