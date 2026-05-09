U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh luyện quân, quyết giành vé vào VCK quốc gia

Nhận định bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công an TP Hồ Chí Minh: Tiếp đà hưng phấn 26/04/2026 08:21 Lợi thế sân nhà cùng tinh thần lên cao là điểm tựa để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hướng tới một kết quả tích cực, trong bối cảnh CLB Công an TP Hồ Chí Minh đang chật vật tìm lại chính mình.

Bóng đá trẻ Hà Tĩnh tìm cơ hội từ Giải hạng Nhì quốc gia 24/04/2026 05:14 Được góp mặt tại Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2026 là cơ hội “mở mang tầm mắt” cho bóng đá trẻ Hà Tĩnh. Không chỉ là sân chơi cọ xát, đây còn là môi trường để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nuôi dưỡng đam mê.

Đánh bại Hải Phòng FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cắt đứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp 18/04/2026 20:13 Tiếp đón Hải Phòng FC trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu đầy nỗ lực và đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0, qua đó cắt đứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước đó.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Hải Phòng FC: Thử thách bản lĩnh! 18/04/2026 07:33 Trong bối cảnh phong độ trái ngược, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối diện bài toán khó khi tiếp đón Hải Phòng FC - đội bóng đang sở hữu những quân bài chiến lược sẵn sàng khuấy đảo mọi hàng thủ.

Những thống kê buồn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 16/04/2026 05:20 Thời điểm hiện tại, phong độ không tốt khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối mặt với nhiều khó khăn. Đội bóng đang gây thất vọng lớn ở giai đoạn quyết định của mùa giải khi liên tiếp nhận những kết quả kém vui.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua đậm Hà Nội FC 12/04/2026 21:25 Làm khách trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Hà Nội FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không thể tạo nên bất ngờ khi để thua đối thủ với tỷ số 0-3.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và bài toán vượt khó trên sân Hàng Đẫy 12/04/2026 09:00 Làm khách trước Hà Nội FC đang khát điểm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối diện thử thách lớn trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ và dấu hiệu hụt hơi trong giai đoạn cuối mùa giải năm nay.

Bài toán "khó giải" của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 06/04/2026 05:32 Thất bại trước Thép Xanh Nam Định không chỉ khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mất điểm mà còn bộc lộ rõ những hạn chế đã tồn tại từ lâu như: lối chơi thiếu sáng tạo, tuyến giữa mờ nhạt, dứt điểm kém hiệu quả...

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất bại trước Thép Xanh Nam Định 05/04/2026 20:18 Được chơi trên sân nhà nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu không thực sự tốt khi để cho Thép Xanh Nam Định đánh bại với tỷ số 2-0.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh làm gì trước "cơn lốc" Xuân Son? 05/04/2026 08:51 Tiền đạo chủ lực của đội khách đang sở hữu phong độ cực tốt trước cuộc đối đầu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Hậu vệ “made in Hà Tĩnh” và giấc mơ tỏa sáng ở đội bóng núi Hồng 02/04/2026 05:30 Trong đội hình của đội bóng núi Hồng, Võ Quốc Dân là cái tên đặc biệt khi anh là 1 trong 2 cầu thủ gốc Hà Tĩnh. Hành trình "trở về" của chàng hậu vệ là câu chuyện của sự kiên trì, nỗ lực và khát vọng khẳng định mình.

U19 Việt Nam triệu tập bổ sung cầu thủ, tiền vệ trẻ Hà Tĩnh góp mặt 24/03/2026 09:37 Việc được gọi lên U19 Việt Nam được xem là bước tiến tiếp theo trong lộ trình phát triển của tiền vệ trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đồng thời cho thấy hiệu quả từ công tác đào tạo trẻ của địa phương.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và khoảng trống nơi tuyến giữa 15/03/2026 05:30 Vị trí thứ 8 hiện tại cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có mùa giải không tệ. Tuy nhiên, lối chơi của đội chủ sân Hà Tĩnh cho thấy thiếu sự bùng nổ, đặc biệt ở khu trung tuyến, nơi vẫn đang thiếu một “nhạc trưởng” thực thụ.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất bại trước Becamex TP Hồ Chí Minh 14/03/2026 20:02 Làm khách trên sân CLB Becamex TP Hồ Chí Minh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu dưới sức, không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm và chấp nhận để thua đối thủ với tỷ số 0-2.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Chờ khởi sắc trên hàng công 13/03/2026 06:00 Sự xuất hiện của tân binh Welder de Jesus Costa được kỳ vọng sẽ mang đến sức sống mới cho hàng công Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, hướng tới mục tiêu 3 điểm trọn vẹn khi làm khách trước Becamex TP Hồ Chí Minh.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiêu mộ tiền đạo Brazil 11/03/2026 19:29 Để tăng cường sức mạnh cho hàng công ở chặng đường còn lại của mùa giải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa chiêu mộ tiền đạo Brazil đang chơi tại giải hạng nhì quốc gia này.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại chủ nhà Đông Á Thanh Hóa 06/03/2026 20:33 Dù làm khách trên sân của đội đang chơi ấn tượng là Đông Á Thanh Hoá nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu khá tốt, tạo ra được các tình huống nguy hiểm và đánh bại đối thủ.

Đông Á Thanh Hóa - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Cơ hội chia đều! 06/03/2026 05:15 Với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, một chiến thắng lúc này quý hơn vàng để xốc lại tinh thần toàn đội và thắp lại ngọn lửa niềm tin của người hâm mộ tỉnh nhà.

Đội trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẵn sàng tranh tài tại Giải hạng Nhì quốc gia 04/03/2026 05:20 Trước thềm vòng loại Giải hạng Nhì quốc gia 2026, các cầu thủ Hà Tĩnh đang tích cực tập luyện chiến thuật, thể lực với quyết tâm đạt thành tích tốt nhất.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Thất vọng với ngoại binh! 01/03/2026 06:54 Tạo được rất nhiều cơ hội nguy hiểm lên cầu môn đối phương nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại phải nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà ở trận “derby xứ Nghệ”.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất bại ở trận "derby xứ Nghệ" 28/02/2026 20:26 Tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm nhưng lại không thể tận dụng để ghi bàn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chấp nhận thất bại trước Sông Lam Nghệ An với tỷ số 0-1.

Derby xứ Nghệ “nóng” đầu xuân 28/02/2026 08:20 Trong bối cảnh cả hai đội đều đang khát điểm để bứt phá trên bảng xếp hạng, cuộc đối đầu Derby xứ Nghệ không chỉ là cuộc chiến về chuyên môn mà còn là danh dự và niềm tự hào của người hâm mộ đôi bờ sông Lam.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vắng ngôi sao số 1 ở trận "derby xứ Nghệ" 26/02/2026 05:30 Cuộc đối đầu với Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Herleson do cầu thủ này đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Đây là tổn thất cực lớn với đội bóng núi Hồng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hội quân, tập luyện sau kỳ nghỉ Tết 20/02/2026 18:13 Kết thúc kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều nay (20/2), các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã ra sân tập luyện, chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội khách Sông Lam Nghệ An vào cuối tuần sau.

Ngoại binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trải nghiệm không khí đón Tết Việt 15/02/2026 09:00 Lần đầu tiên trung vệ Helerson Mateus, cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được đón Tết Nguyên đán tại Việt Nam. Giữa sắc hoa rực rỡ, những phiên chợ xuân rộn ràng và tình cảm chân thành của người hâm mộ, anh thấy thêm yêu mảnh đất Hà Tĩnh.

Có một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đầy bản lĩnh 13/02/2026 05:25 Bước vào mùa giải V.League 2025/2026 với rất nhiều biến động về nhân sự khi CLB chia tay cả Ban huấn luyện cùng nhiều trụ cột, song, với truyền thống vượt khó và sự chèo lái của tân HLV Nguyễn Công Mạnh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn, thi đấu khá ổn định.

Nhìn lại màn thoát hiểm của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên “chảo lửa” Thiên Trường 10/02/2026 07:46 Bị dẫn bàn sớm và phải chơi bóng dưới sức ép nghẹt thở tại “chảo lửa” Thiên Trường, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tưởng như đã rơi vào thế bất lợi hoàn toàn. Thế nhưng, bằng nỗ lực, đội bóng núi Hồng đã tìm được bàn gỡ để giữ lại 1 điểm quý giá.

Hòa kịch tính trên sân khách, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kết thúc lượt đi ở vị trí thứ 7 09/02/2026 20:08 Dù bị dẫn bàn từ khá sớm nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chơi đầy cố gắng để cầm hoà Thép Xanh Nam Định với tỷ số 1-1, qua đó kết thúc lượt đi của mùa giải với vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh làm gì để "phong tỏa" Xuân Son? 08/02/2026 09:09 Khi Xuân Son và đồng đội đang khát khao tìm lại bản sắc sau chuỗi phong độ nghèo nàn tại V.League, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ phải có nhiều phương án cho mục tiêu giành điểm ngay tại sân Thiên Trường.