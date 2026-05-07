U17 Việt Nam lần đầu thắng ở châu Á sau 10 năm, tiến gần vé World Cup

Bàn thắng

U17 Việt Nam: Đậu Quang Hưng (78’)

Hàng công thiếu duyên

U17 Việt Nam nhỉnh hơn gần 1 tuổi khi so sánh với U17 Yemen. “Những chiến binh trẻ sao vàng” cũng nổi trội hơn về tầm vóc trước đại diện Tây Á. Hiển nhiên, HLV Cristiano Roland muốn đội nhà phải có được 3 điểm trước đối thủ bị đánh giá khiêm tốn nhất bảng đấu.

Ngay từ phút thứ 2, đội bóng áo trắng tràn lên tấn công. Sỹ Bách từ cánh phải xâm nhập vòng cấm địa Yemen. Anh căng ngang vào trong nhưng không có đồng đội nào băng vào dứt điểm kịp thời.

U17 Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội - Ảnh: VFF

Ở hiệp đầu, U17 Việt Nam chủ trương đưa bóng ra sau lưng hàng thủ U17 Yemen, tận dụng tốc độ từ 2 cầu thủ đá biên là Văn Dương (trái) và Sỹ Bách (cánh phải) để thực hiện các pha xẻ nách. Đáng tiếc, đội thiếu đi một điểm cắt chất lượng trong vòng cấm địa.

Đơn cử như ở phút 12, Sỹ Bách tăng tốc bên cánh phải rồi chuyền dọn cỗ cho Đại Nhân ở trước vòng 5m50. Tuy nhiên trung phong của U17 Việt Nam lại vội vã dứt điểm 1 chạm, đưa bóng đi thiếu chính xác. Phút 21, Đại Nhân loại bỏ được 2 hậu vệ trong vòng cấm địa Yemen. Anh quyết định sút bóng góc gần để đánh lừa thủ môn đội bạn. Tuy nhiên cái duyên không mỉm cười với tiền đạo cắm này. Phút 23, đến lượt Văn Dương “dọn cỗ” cho Sỹ Bách trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, cầu thủ này tiếp xúc bóng không tốt, dứt điểm lên trời trong sự tiếc nuối của đồng đội.

Về phần mình, U17 Yemen cũng có những pha tấn công hiểm hóc. Phút 10, Haitham Al Faqih đỡ bóng 1 nhịp sau đường chuyền chéo sân của đồng đội. Anh dứt điểm về góc cao cầu môn Lý Xuân Hoà nhưng bóng chệch khung thành trong gang tấc. Tới phút 25, thủ môn Xuân Hoà buộc phải đẩy bóng ra sau cú sút "sấm sét" ngoài vòng cấm địa của U17 Yemen. Haitham Al Faqih lao vào sút bồi cận thành nhưng lại thiếu chính xác.

Người hùng Đậu Quang Hưng

Câu chuyện ở hiệp 2 tương đồng như trước giờ nghỉ. U17 Việt Nam áp đảo về thế trận. Phút 61, Anh Hào sút bóng từ xa đưa bóng vượt tầm với của thủ môn Yemen. Quý Vương băng vào tạo tác động khiến bóng lăn dần về trước vạch vôi. Tiếc cho U17 Việt Nam khi hậu vệ đội bạn kịp lui về hoá giải kịp thời. Một phút sau, Minh Thuỷ chuyền vượt tuyến cho Chu Ngọc Nguyễn Lực băng xuống. Anh tung cú sút về cầu môn Yemen đầy chỉn chu. Nhưng hậu vệ đội bạn lại lăn xả chặn đứng đường dứt điểm đến từ Nguyễn Lực.

Về phần mình, Yemen cũng có cơ hội ở phút 66. Ali Shafeq sút bóng rất căng ngoài vòng cấm địa khiến thủ môn Xuân Hoà giật mình. Cũng may cho thầy trò Roland khi bóng đi vọt xà ngang.

Đậu Quang Hưng đóng vai người hùng cho U17 Việt Nam - Ảnh: VFF

HLV Roland quyết định làm mới hàng công. Và sự xuất hiện của Quang Hưng đã giúp U17 Việt Nam tạo nên bước ngoặt. Phút 78, Chu Ngọc Nguyễn Lực chuyền vượt tuyến sang cánh phải cho Đậu Quang Hưng hãm bóng 1 nhịp, xâm nhập vòng cấm địa trước khi dứt điểm chéo góc đánh bại thủ thành Yemen.

U17 Yemen kiên cường nhưng không thể thắng U17 Việt Nam phi thường. Nhà vua của Đông Nam Á có 3 điểm quan trọng, qua đó tiến gần hơn tới tấm vé dự U17 World Cup!

Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 10/5, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Hàn Quốc. Trong khi U17 Yemen đấu U17 UAE.