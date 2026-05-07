Cầu thủ quê Hà Tĩnh giúp U17 Việt Nam thắng trận lịch sử là ai?

Đậu Quang Hưng là ai?

Đậu Quang Hưng sinh ngày 28/6/2009 tại thôn Hồng Thủy, xã Xuân Hải (sau này nhà chuyển về xã Cổ Đạm), tỉnh Hà Tĩnh. Quang Hưng sớm bộc lộ năng khiếu và đam mê chơi bóng từ nhỏ. Khi lên 8 tuổi, cầu thủ này bắt đầu học đá bóng tại lớp năng khiếu nghiệp dư của lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An (SLNA) tổ chức.

Ngày 19/8/2018, khi hay tin Học viện Juventus Việt Nam về tuyển sinh tại SVĐ Hà Tĩnh, Đậu Quang Hưng xin phép bố mẹ rồi bắt xe bus vào TP Hà Tĩnh tham gia thi tuyển. Trải qua nhiều bài kiểm tra kỹ thuật, cậu bé nhỏ con có nước da ngăm đen đã lọt vào danh sách 10 cầu thủ nhí xuất sắc nhất được dự kỳ tuyển sinh chung kết toàn quốc.

Sau đợt thi tuyển cuối cùng tại Trung tâm Thể dục thể thao Thành Long (TP. Hồ Chí Minh), Quang Hưng là 1 trong 3 cầu thủ quê Hà Tĩnh chính thức trúng tuyển khóa 1 Juventus Việt Nam Academy (Học viện Juventus Việt Nam đóng tại Bà Rịa - Vũng Tàu).

Năm 2020, do Học viện Juventus Việt Nam không tham gia Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc nên Đậu Quang Hưng được SLNA mượn về bổ sung vào thành phần U11 thi đấu vòng loại.

Tại VCK U11 Quốc gia năm ấy, Quang Hưng cùng U11 SLNA vô địch. Anh đóng góp 4 pha lập công cho đội bóng trẻ xứ Nghệ.

Đậu Quang Hưng ghi 9 bàn ở giải U13 Quốc tế

Chia tay U11 SLNA, Đậu Quang Hưng quay trở vào Học viện Juventus Việt Nam tiếp tục tập luyện. Anh chiếm được vị trí đá chính trên hàng tấn công của U13 Juventus Việt Nam. Tháng 3/2022, lứa cầu thủ U13 của Học viện Juventus Việt Nam lấy tên gọi là U13 TP Hồ Chí Minh thi đấu tại Giải Bóng đá U13 quốc tế Việt Nam - Nhật Bản.

Trong lần thứ 4 tổ chức, giải có 8 đội bóng tham dự gồm An Giang, Bình Phước, Phú Nhuận TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Kawasaki Frontale (đội gồm học sinh Nhật Bản đang học tập tại Việt Nam và một số cầu thủ Việt Nam), Trung tâm Đào tạo trẻ Bình Dương, TP Hồ Chí Minh và Văn Tâm Đồng Nai.

Đậu Quang Hưng (áo đỏ) trong trận đấu với U13 Bình Phước. Nguồn BTC

Trên đường thẳng tiến vào chơi trận chung kết, U13 TP Hồ Chí Minh lần lượt vượt qua các đội bóng Văn Tâm Đồng Nai (13-0), Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Bình Dương (7-0) và Kawasaki Frontale (1-0), xuất sắc đứng đầu bảng B. Mặc dù có đôi chút khó khăn nhưng U13 TP Hồ Chí Minh vẫn chiến thắng U13 Bình Phước ở bán kết sau loạt sút luân lưu may rủi.

Đánh bại U13 Kawasaki Frontale 3-0 trong trận chung kết diễn ra vào chiều 20/2, các cầu thủ U13 TP Hồ Chí Minh lên ngôi vô địch giải đấu một cách thuyết phục với chuỗi trận toàn thắng.

Cá nhân tiền đạo Nguyễn Quang Hưng đã có một giải đấu bùng nổ với khả năng săn bàn đáng nể gồm 5 bàn thắng vào lưới Văn Tâm Đồng Nai, lập hat-trick ở trận gặp Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Bình Dương và 1 bàn thắng trong trận chung kết. Trải qua 5 trận đấu, cầu thủ số 22 ghi được 9 bàn thắng, hiệu suất bình quân 1,8 bàn/trận. Các pha làm bàn theo phong cách đa dạng, từ sút xa, đệm lòng đến đánh đầu và chạy chỗ dứt điểm cận thành... góp công lớn vào thành tích chung của U13 TP Hồ Chí Minh, đồng thời nhận danh hiệu vua phá lưới.

Bàn thắng quan trọng tại giải châu Á

Đậu Quang Hưng được tung vào sân ở hiệp 2, thay cho Lê Sỹ Bách, khi U17 Việt Nam bế tắc trước U17 Yemen tại lượt đầu vòng bảng VCK U17 châu Á 2026. Phút 78, Chu Ngọc Nguyễn Lực chuyền vượt tuyến sang cánh phải cho Đậu Quang Hưng hãm bóng 1 nhịp, xâm nhập vòng cấm địa trước khi dứt điểm chéo góc đánh bại thủ thành Yemen. Đây là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Lần đầu tiên sau 10 năm, U17 Việt Nam mới thắng lại ở giải U17 châu Á. Còn nhớ 10 năm trước, những Khắc Khiêm, Việt Cường khởi đầu mặt trận với thất bại 0-7 trước Nhật Bản. Nhưng hai chiến thắng trước Australia và Kyrgyzstan giúp Việt Nam vào vòng tứ kết. Đáng tiếc ở thời điểm ấy, suất dự U17 World Cup chỉ dành cho 4 đội mạnh nhất giải. Thất bại 0-5 trước U17 Iran lúc bấy giờ, trong bối cảnh hơn một nửa đội bị vấn đề về tiêu hoá, đã khiến Việt Nam lỡ dở với khát vọng đến giải trẻ hành tinh.

10 năm sau, thể thức của giải đấu đã đổi thay. Sự ưu tiên phát triển nguồn lực trẻ khiến FIFA, AFC, UEFA,… quyết định tổ chức U17 World Cup trong 5 năm liên tiếp. Số đội châu Á dự giải lên tới 8-9 đại diện. Việc vượt qua vòng bảng cũng sẽ giúp đội dự World Cup ngay lập tức. Thế mới nói, chiến thắng trước U17 Yemen có ý nghĩa quan trọng như thế nào với thầy trò Roland. Cánh cửa dự World Cup lúc này đã ở rất gần “Những chiến binh trẻ sao vàng”.

Cần nói thêm, đây là chiến thắng thứ 9 sau 32 trận ra sân tại U17 châu Á trong lịch sử của U17 Việt Nam. Đội hiện ghi 36 bàn và thủng lưới 71 lần. Bản thân HLV Roland cũng nối dài mạch trận bất bại cùng U17 Việt Nam lên con số 17