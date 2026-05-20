Ở vòng áp chót, Arsenal thắng Burnley 1-0 còn Man City bị Bournemouth cầm hòa. Với những kết quả này, Arsenal có 82 điểm, hơn Man City bốn điểm, khi mùa giải chỉ còn một vòng và chính thức trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026.

Poster mừng chức vô địch của Arsenal. Ảnh: Arsenal FC

Arsenal khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng 1-0 trước Man Utd và thắng 9 trong 10 trận đầu tiên để chiếm ngôi đầu bảng từ đầu tháng 10. "Pháo thủ" dẫn đầu trong 200 ngày trước khi bị Man City vượt lên nhờ hiệu số bàn thắng cuối tháng trước. Tuy nhiên, chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp mà không thủng lưới giúp Arsenal đòi lại vị trí số một và tiến thẳng tới chức vô địch.

Lần đầu tiên Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh kể từ mùa bất bại 2003-2004 dưới trướng HLV huyền thoại Arsene Wenger. Đội hình khi đó sở hữu nhiều ngôi sao như Thierry Henry, Ashley Cole, Sol Campbell hay Dennis Bergkamp.

Arsenal chấm dứt chuỗi ba mùa giải về nhì để có chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ tư, nhiều hơn Liverpool hai lần và chỉ kém Chelsea một danh hiệu. Man Utd hiện giữ kỷ lục với 13 lần đăng quang, còn Man City có tám chức vô địch. Nếu tính toàn bộ lịch sử giải VĐQG Anh, Arsenal đã có 14 lần lên ngôi, chỉ xếp sau Liverpool và Man Utd với cùng 20 chức vô địch.

Mùa giải này cũng đánh dấu năm thứ ba liên tiếp Ngoại hạng Anh có nhà vô địch khác nhau, sau Liverpool mùa 2024-2025 và Man City mùa 2023-2024. Đây mới là lần thứ năm trong lịch sử giải đấu xuất hiện chuỗi ba mùa có ba nhà vô địch khác nhau.

Chức vô địch của Arsenal mùa này được xây dựng trên lối chơi tập thể. Viktor Gyokeres, tiền đạo được tuyển mộ hồi hè 2025, ghi nhiều bàn nhất (14). Tuy nhiên, Bukayo Saka, Eberechi Eze, Leandro Trossard, Martin Zubimendi, Declan Rice và Mikel Merino cũng đóng góp đều đặn. Ở khâu kiến tạo, Trossard, Martin Odegaard, Rice, Saka, Jurrien Timber và Gabriel Magalhaes đều có ít nhất bốn đường chuyền thành bàn.

Trong khung gỗ, David Raya tiếp tục phong độ ổn định để giành giải Găng Vàng mùa thứ ba liên tiếp. Bộ đôi trung vệ Gabriel - William Saliba cũng là nền tảng cho hàng thủ chắc chắn nhất giải với 19 lần giữ sạch lưới.

Tài năng trẻ Max Dowman của Arsenal trở thành cầu thủ trẻ nhất từng vô địch Ngoại hạng Anh. Trước đó hai tháng, anh cũng lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại giải khi mới 16 tuổi 73 ngày. Dowman mới 16 tuổi 144 ngày tính đến vòng cuối mùa này và sẽ xô đổ kỷ lục của Phil Foden, người vô địch cùng Man City mùa 2017-2018 khi 17 tuổi 350 ngày. Do đã thi đấu hơn năm trận, tiền vệ người Anh sẽ nhận một trong 40 huy chương bạc lưu niệm mà Ngoại hạng Anh trao cho Arsenal.

HLV Mikel Arteta (phải) tri ân người hâm mộ sau trận Arsenal thắng Burnley 1-0 ở vòng 37 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 18/5/2026. Ảnh: Reuters

Mikel Arteta cũng đi vào lịch sử khi trở thành cựu cầu thủ Ngoại hạng Anh đầu tiên vô địch giải đấu trên cương vị HLV (không tính những cầu thủ thi đấu theo dạng cho mượn). Nhà cầm quân người Tây Ban Nha dẫn dắt Arsenal từ tháng 12/2019, sau giai đoạn khoác áo CLB từ năm 2011 đến 2016.

Thành tích của Arteta càng trở nên đặc biệt khi Arsenal là công việc huấn luyện đầu tiên trong sự nghiệp của ông. Trước đó, HLV gần nhất vô địch Anh ngay ở công việc cầm quân đầu tiên là Kenny Dalglish cùng Liverpool thập niên 1980.

Với 44 tuổi 54 ngày, Arteta cũng trở thành HLV trẻ nhất giúp Arsenal vô địch quốc gia, vượt qua kỷ lục trước đó của George Graham ở mùa 1988-1989. Trong lịch sử Ngoại hạng Anh, chỉ Jose Mourinho đăng quang ở độ tuổi trẻ hơn (42 tuổi 94 ngày mùa 2004-2005).

Tính đến nay, Arteta đạt tỷ lệ thắng hơn 60% sau 351 trận dẫn dắt Arsenal, vượt qua nhiều tượng đài của CLB như Wenger, Graham hay Herbert Chapman.

Sau khi giúp Arsenal chấm dứt cơn khát vô địch quốc nội kéo dài hơn hai thập kỷ, Arteta đang đứng trước cơ hội làm điều chưa HLV nào trong lịch sử 139 năm của CLB thực hiện được: đưa Arsenal trở thành nhà vô địch châu Âu. "Pháo thủ" sẽ gặp PSG ở chung kết Champions League tại Budapest ngày 30/5.