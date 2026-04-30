Trận Atletico Madrid - Arsenal tràn ngập giấy vệ sinh

Dù bị chế giễu, Arsenal vẫn sáng cửa vô địch hơn Man City 23/04/2026 11:42 Cuộc đua vô địch Premier League đang bước vào giai đoạn gay cấn và tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường. Cơ hội của Arsenal bị giễu cợt nhưng điều đó không công bằng.

Chelsea sa thải HLV Rosenior sau 107 ngày 23/04/2026 05:10 Chuỗi thành tích bết bát, đặc biệt là thất bại 0-3 trước Brighton, đã khiến Chelsea quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Liam Rosenior, dù ông mới chỉ dẫn dắt đội bóng chưa đầy 4 tháng.

Arsenal mất ngôi đầu vào tay Man City 23/04/2026 05:08 Rạng sáng 23/4, Man City thắng Burnley 1-0 ở vòng 34 để chiếm ngôi đầu Premier League từ tay Arsenal.

Việt Nam thắng ngược Australia để vào chung kết U17 Đông Nam Á 22/04/2026 21:44 Việt Nam ngược dòng hạ Australia 2-1 ở bán kết vào tối nay, để tái ngộ Malaysia ở chung kết U17 Đông Nam Á 2026.

World Cup 2026: Bộn bề những mối lo trước ngày khai mạc 22/04/2026 13:15 FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra trong gần 2 tháng nữa, với 48 đội tuyển tranh tài để giành chức vô địch thế giới trong các trận đấu được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Kết quả Brighton 3-0 Chelsea: Khép lại giấc mơ Champions Legue 22/04/2026 05:58 Chelsea nhận thất bại nặng nề 0-3 trước Brighton, khiến hy vọng dự Champions League gần như tan biến. Đội bóng của HLV Liam Rosenior gây thất vọng toàn diện, trong khi áp lực từ người hâm mộ ngày càng gia tăng sau chuỗi phong độ tệ hại.

CLB hạng 5 Tây Ban Nha vươn tầm nhờ sức hút Messi 21/04/2026 06:19 Thương vụ Lionel Messi mua lại Cornella tạo hiệu ứng bùng nổ: lượng người theo dõi tăng vọt, CĐV đổ về sân, áo đấu số 10 cháy hàng dù chưa kịp sản xuất.

Đẳng cấp của cầu thủ đắt nhất châu Á hiện nay 20/04/2026 12:38 Trung vệ Abdukodir Khusanov có màn trình diễn ấn tượng trong trận Man City thắng 2-1 trước Arsenal tại vòng 33 Premier League tối 19/4.

Bùng nổ tranh cãi sau thất bại của Arsenal trước Man City 20/04/2026 06:13 Roy Keane tranh luận gay gắt với Gary Neville và Micah Richards sau thất bại 1-2 của Arsenal trước Man City thuộc vòng 33 Premier League tối 19/4.

5 điểm nóng ở đại chiến Man City - Arsenal 19/04/2026 16:55 Cuộc đại chiến ở vòng 33 Ngoại hạng Anh có thể được định đoạt bởi loạt điểm nóng chiến thuật: từ vai trò sáng tạo của Rayan Cherki, bài học dồn biên ở Wembley cho đến hệ thống 4-2-3-1 đang giúp Pep Guardiola hồi sinh sức mạnh Man City.

Man Utd thắng Chelsea, tiến sát suất Champions League 19/04/2026 06:42 Bàn thắng của Matheus Cunha giúp Man Utd thắng chủ nhà Chelsea 1-0 ở vòng 33 Ngoại hạng Anh, để chạm một tay vào suất Champions League mùa sau.

Xác định CLB đầu tiên thăng hạng lên giải Ngoại hạng Anh 18/04/2026 13:50 CLB Coventry City cùng HLV Frank Lampard đã giành tấm vé thăng hạng đầu tiên lên chơi ở giải Ngoại hạng Anh mùa tới sau trận hòa 1-1 trước Blackburn vào đêm qua.

Arsenal, Man City có thể đá play-off ở Ngoại hạng Anh 17/04/2026 13:16 Trận đại chiến tại Etihad ở vòng 33 Ngoại hạng Anh không chỉ mang tính bước ngoặt cho cuộc đua vô địch, mà có thể còn mở ra kịch bản hiếm hoi khiến hai đội phải đá thêm trận play-off.

Ông Hoàng Văn Phúc dẫn dắt tuyển bóng đá nữ Việt Nam 16/04/2026 15:39 Đội tuyển nữ Việt Nam có HLV mới sau 10 năm được dẫn dắt bởi ông Mai Đức Chung.

Xác định hai cặp đấu bán kết Champions League 16/04/2026 07:43 PSG - Bayern và Atletico - Arsenal là hai cặp bán kết được chờ đợi ở Champions League 2025-2026, khi mỗi đội đại diện cho một quốc gia.

Loạt tranh cãi bao trùm đại chiến Bayern - Real 16/04/2026 06:54 Rạng sáng 16/4, trận tứ kết lượt về Champions League giữa Bayern Munich và Real Madrid khép lại với chiến thắng 4-3 cho đội chủ nhà và kéo theo hàng loạt tình huống gây tranh cãi.

Atletico nhận "mưa" tiền thưởng khi loại Barca 15/04/2026 09:47 Rạng sáng 15/4, chiến thắng trước Barcelona không chỉ đưa Atletico Madrid vào bán kết Champions League mà còn mang về khoản thưởng hàng chục triệu euro từ UEFA.

PSG loại Liverpool khỏi Champions League 15/04/2026 06:15 Thua 0-2 trong trận lượt về trên sân nhà, Liverpool bị PSG loại ở vòng tứ kết Champions League với tổng tỷ số 0-4.

3 tỷ phú "bắt tay" tài trợ VTV mua bản quyền World Cup 2026 14/04/2026 13:33 Doanh nghiệp của các tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Hồ Hùng Anh và Ngô Chí Dũng cùng đứng sau tài trợ Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) có được bản quyền phát sóng World Cup 2026.

MU thua sốc Leeds United 1-2: Thảm họa Lisandro Martinez tại Old Trafford 14/04/2026 05:53 Manchester United đứt mạch thắng sân nhà sau thất bại 1-2 trước Leeds United tại vòng 32 Ngoại hạng Anh, trong ngày Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi phi thể thao.

Rayan Cherki rực sáng giúp Manchester City đè bẹp Chelsea 3-0 tại Stamford Bridge 13/04/2026 06:00 Cú đúp kiến tạo của ngôi sao 22 tuổi người Pháp không chỉ giúp Manchester City áp sát ngôi đầu của Arsenal mà còn khẳng định vị thế người kế thừa xứng đáng cho di sản của Kevin De Bruyne.

Barca tiến gần tới chức vô địch La Liga 12/04/2026 06:19 Barca nới rộng cách biệt với Real Madrid lên 9 điểm bằng trận thắng Espanyol 4-1 ở vòng 31, tối 11/4.

Cuộc chia tay hàng loạt ở Liverpool bắt đầu 11/04/2026 11:14 Thủ môn Alisson Becker được cho là đang tiến gần tới thỏa thuận 3 năm với Juventus, trong bối cảnh Liverpool chuẩn bị cho một cuộc thay máu lực lượng toàn diện.

Real chia điểm, nguy cơ bị Barca bỏ xa ở La Liga 11/04/2026 06:00 Real bị đội khách Girona cầm chân 1-1 ở trận đấu sớm vòng 31 La Liga, nối dài mạch không thắng lên ba trận và nguy cơ bị Barca nới rộng cách biệt lên chín điểm.

Crystal Palace vùi dập Fiorentina 3-0: Sự thống trị tuyệt đối của Đại bàng tại Conference League 10/04/2026 05:30 Crystal Palace chạm một tay vào bán kết Conference League sau chiến thắng 3-0 trước Fiorentina nhờ màn tỏa sáng của Mateta, Mitchell và nhạc trưởng Daichi Kamada.

Lý do Leicester City sụp đổ 10/04/2026 04:00 Mười năm sau kỳ tích vô tiền khoáng hậu ở Premier League, Leicester City giờ đối mặt với kịch bản rớt hạng khỏi Championship.

Lo ngại an ninh, visa và giá vé phủ bóng World Cup tại Mỹ 09/04/2026 14:46 Khảo sát mới cho thấy người hâm mộ quốc tế đang cân nhắc kỹ trước khi đến Mỹ theo dõi World Cup 2026 vì lo ngại an toàn, thủ tục nhập cảnh và giá vé tăng cao.

PSG nhấn chìm Liverpool 09/04/2026 04:50 Rạng sáng 9/4, PSG đánh bại Liverpool 2-0 ở tứ kết lượt đi Champions League trên sân Parc des Princes.

Havertz tỏa sáng phút bù giờ, Arsenal rộng cửa vào bán kết 08/04/2026 05:14 Rạng sáng 8/4, Kai Havertz ghi bàn muộn giúp Arsenal đánh bại chủ nhà Sporting 1-0 ở tứ kết lượt đi Champions League.