Rayan Cherki rực sáng giúp Manchester City đè bẹp Chelsea 3-0 tại Stamford Bridge Cú đúp kiến tạo của ngôi sao 22 tuổi người Pháp không chỉ giúp Manchester City áp sát ngôi đầu của Arsenal mà còn khẳng định vị thế người kế thừa xứng đáng cho di sản của Kevin De Bruyne.

Manchester City đã tận dụng tối đa sai lầm của Arsenal để rút ngắn khoảng cách trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Chelsea. Tại Stamford Bridge, Rayan Cherki đã biến trận đại chiến thành sân khấu của riêng mình với màn trình diễn kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật thượng hạng.

Rayan Cherki tỏa sáng rực rỡ.

Bước ngoặt sau hiệp một bế tắc

Trận đấu bắt đầu với áp lực đè nặng lên vai thầy trò HLV Pep Guardiola sau khi Arsenal bất ngờ thất bại trước Bournemouth. Manchester City kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp một nhưng gặp vô vàn khó khăn trước hệ thống phòng ngự lùi sâu của Chelsea. Thậm chí, Rayan Cherki từng gây thất vọng đầu hiệp hai với những tình huống xử lý thiếu chuẩn xác.

Tuy nhiên, bản lĩnh của ngôi sao lớn đã được tiền vệ người Pháp khẳng định đúng lúc. Chỉ trong vòng 6 phút bùng nổ, Cherki đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Từ một cầu thủ bị nghi ngờ về nhịp độ, anh trở thành linh hồn trong mọi đợt lên bóng, biến thế trận giằng co thành một cuộc dạo chơi cho đội khách ngay tại Tây London.

Thông số thống trị của 'nhạc trưởng' mới

Phút 51, sự khác biệt được tạo ra khi Cherki thực hiện quả tạt hình vòng cung loại bỏ toàn bộ hàng thủ đối phương, tạo điều kiện cho Nico O'Reilly đánh đầu mở tỷ số. Đến phút 57, anh tiếp tục phô diễn kỹ thuật cá nhân khi vượt qua bộ đôi Hato và Estevao trước khi dọn cỗ cho Marc Guehi nhân đôi cách biệt.

Rayan Cherki thăng hoa trước Chelsea.

Theo số liệu thống kê từ FotMob, Cherki nhận điểm số 8.8, cao nhất trận đấu. Trong 76 phút góp mặt, anh đạt chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) lên tới 0.53 và thực hiện thành công 2/3 pha rê bóng. Với hai đường chuyền thành bàn, ngôi sao 22 tuổi chính thức cán mốc 10 kiến tạo ngay trong mùa giải đầu tiên tại Ngoại hạng Anh – kỳ tích mà một cầu thủ Pháp chưa từng đạt được kể từ thời Dimitri Payet mùa 2015/16.

Lời cảnh báo đanh thép gửi đến Arsenal

Sự ra đi của huyền thoại Kevin De Bruyne vào mùa hè 2025 từng để lại nỗi lo về khoảng trống sáng tạo tại Etihad. Thế nhưng, phong cách chơi bóng đậm chất nghệ sĩ nhưng hiệu quả của Cherki đã xua tan mọi hoài nghi. Cách anh điều phối nhịp độ và thực hiện những đường chuyền xuyên tuyến mang đậm dáng dấp của người tiền nhiệm vĩ đại.

Man City phả hơi nóng vào Arsenal.

Chiến thắng này giúp Manchester City rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn 6 điểm trong khi vẫn còn một trận chưa đấu. Quan trọng hơn, tâm lý tự tin của Cherki và các đồng đội trước thềm cuộc đối đầu trực tiếp tại Etihad đang là thách thức cực lớn cho tham vọng vô địch của Mikel Arteta. Nếu không thể tìm ra phương án phong tỏa 'số 10' mới của City, ngôi vương Ngoại hạng Anh rất có thể sẽ khó rời khỏi thành phố Manchester.