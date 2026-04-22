Việt Nam thắng ngược Australia để vào chung kết U17 Đông Nam Á

Cuộc đấu trên sân Gelora Delta ở Indonesia là giữa hai đội tuyển có màn trình diễn tốt nhất giải tính đến lúc này. Cả hai bất bại và cùng không thủng lưới tại vòng bảng. Hàng công Việt Nam có 14 bàn, chỉ kém đối thủ một pha lập công.

Chất lượng của hai đội tạo nên hiệp một sôi nổi trong tấn công và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Và khi kết thúc, mỗi đội đều phải nhận bàn thua đầu tiên tại giải.

Việt Nam mừng bàn thắng của Nguyễn Mạnh Cường (số 3) ở phút bù thứ 4 hiệp một, trong trận thắng Australia 2-1 tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026, trên sân Gelora Delta ở Indonesia ngày 22/4/2026. Ảnh: Đoàn Huynh

10 phút đầu thuộc về Australia với cú đánh đầu chệch cột trái của đội trưởng Miles Milliner ngay phút thứ 2. Tám phút sau, đoàn quân của HLV Carl Veart triển khai bóng từ sân nhà, rồi chỉ cần ba đường chuyền để đưa bóng vào vòng cấm Việt Nam. Sau hai nhịp xoay người, Luke Becvinovski sút chân trái uy lực đưa bóng găm vào góc cao trái mở tỷ số.

Bàn thua trước không khiến thầy trò HLV Cristiano Roland nao núng. Sau khi nóng máy, Việt Nam lấy lại thế trận nhờ sự cơ động của bộ tứ tấn công giàu kỹ thuật và tốc độ, là Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương, Lê Trọng Đại Nhân và Lê Sỹ Bách. Khoảng trống lớn hàng hậu vệ và tiền vệ đối thủ liên tục được khai thác, nhưng thiếu đi sự chính xác ở đường chuyền hay cú sút quyết định.

Đến phút 37, sau khi thoát thua từ quả phạt góc, Việt Nam chuyển trạng thái cực nhanh để Lê Sỹ Bách bứt tốc từ giữa sân vào vòng cấm, rồi ngã ra sau cú xoạc từ phía sau của Oliver O’Carroll. Ban đầu, trọng tài Yusuke Ohashi thổi phạt đền và rút thẻ vàng cho O’Carroll, nhưng thay đổi quyết định khi xem lại video. Tình huống quay chậm cho thấy tiền vệ Australia đã nhanh hơn Sỹ Bách một nhịp để chạm chân vào bóng.

Thế nhưng, Việt Nam không phải nuối tiếc lâu. Phút bù thứ nhất, sức rướn tốt giúp Đại Nhân giành lại quyền kiểm soát bóng trong vòng cấm và bị Marcus Savic đá vào chân. VAR một lần nữa vào cuộc và trọng tài Ohashi vẫn trực tiếp xem lại video. Nhưng khác lần trước, ông trở lại với cánh tay chỉ về chấm phạt đền. Kịch tính tiếp diễn khi Đại Nhân sút dội cột trái, nhưng Nguyễn Mạnh Cường băng vào nhanh nhất để đánh đầu gỡ hòa 1-1. Trong tiếng hò reo ăn mừng của đồng đội, Đại Nhân như bật khóc sau khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

Phút cuối hiệp một còn chứng kiến cú xoạc quyết liệt của Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa với Josef Siroka. Trung vệ Việt Nam nhận thẻ vàng và phản ứng bực tức từ các cầu thủ đối phương. Và khi hết hiệp, trợ lý HLV Nguyễn Đại Đồng cũng bị phạt thẻ vàng sau khi lời qua tiếng lại với đối thủ.

Tiền vệ Việt Nam Chu Ngọc Nguyễn Lực (áo đỏ) thi đấu trong trận thắng Australia 2-1 tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026, trên sân Gelora Delta ở Indonesia ngày 22/4/2026. Ảnh: Đoàn Huynh

Phía làm chủ hiệp hai vẫn là Việt Nam, và mở màn là cú sút ở góc hẹp của Đại Nhân khiến Lachlan Allen phải cản phá bằng chân. Đến phút 57, Sỹ Bách kiếm về quả phạt ở cánh phải, để mở ra pha phối hợp như sách giáo khoa cho đội nhà. Thay vì treo bóng bổng, Nguyễn Minh Thủy chuyền sệt ngược hướng phán đoán của đối phương, trong khi Trần Hoàng Việt và Nguyễn Lực cùng giật về. Australia tiếp tục bị lừa khi Hoàng Việt giả sút nhả bóng để Lực dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-1.

Bàn thắng ấy đã trở nên quen thuộc về đoàn quân HLV Roland. Nó tương tự bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Sỹ Bách trong trận thắng Malaysia 4-0, và của Trần Ngọc Sơn khi đại thắng Timor Leste 10-0, cùng tại vòng bảng.

Những phút cuối trận chứng kiến Việt Nam chủ động giảm nhịp độ, chơi phòng ngự và chờ phản công. Dù không ghi bàn, pha đi bóng của Nguyễn Lực ở phút bù thứ 4 đã khiến Marcus Savic phải nhận thẻ đỏ trực tiếp với cú đạp vào chân. Trong khi đó, hàng thủ được chỉ đạo bởi Lý Xuân Hòa đã đứng vững trước sức ép.

Chiến thắng 2-1 giúp Việt Nam đưa lịch sử đối đầu với Australia tại giải về 3-3. Đây cũng là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Việt Nam trước đối thủ, sau khi hạ 2-0 tại bán kết kỳ giải 2017.

Trong 10 lần vào bán kết sau 17 kỳ giải, Việt Nam đánh dấu chiến thắng thứ 6 vào chung kết. Năm lần trước đó đem về ba chức vô địch năm 2006, 2010 và 2017. Trong khi đó, Australia thua 4 sau 8 trận bán kết.

Việt Nam sẽ tái đấu Malaysia, vừa thắng Lào 3-0, ở chung kết vào ngày 24/4. Cùng ngày, Australia tranh giải ba với Lào.

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Lý Xuân Hòa, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Trần Hoàng Việt, Đào Quý Vương, Nguyễn Minh Thủy, Lê Trọng Đại Nhân, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Lê Sỹ Bách

Australia: Lachlan Allen, Miles Milliner, Winston Ashburner, Marcus Savic, Sajjad Nasiri, Luka Demuth, Luke Becvinovski, Oliver O’Carroll, Fraser Brown, Akeem Gerald, Josef Sikora.

Hiếu Lương