PSG bảo vệ thành công chức vô địch Champions League

Arsenal nhập cuộc đầy tự tin trước PSG ở trận chung kết Champions League 2025/2026. Ngay phút thứ 6, Kai Havertz đưa đại diện nước Anh vượt lên dẫn trước sau khi tận dụng thành công tình huống phản công để đánh bại thủ môn Matvey Safonov.

Havertz và bàn thắng mở ra cơ hội lịch sử cho Arsenal.

Từ một pha phá bóng không tốt của Marquinhos, bóng đập vào Leandro Trossard và vô tình trở thành đường kiến tạo thuận lợi cho Kai Havertz. Tiền đạo người Đức băng xuống bên cánh trái, tung cú dứt điểm tinh tế ở góc hẹp, đưa bóng găm vào nóc lưới, mở tỷ số trận đấu. Đây là lần thứ hai Havertz ghi bàn mở tỷ số trong một trận chung kết Champions League.

Với hàng thủ từng giữ sạch lưới tới 9 trận tại Champions League mùa này, Arsenal chủ động lùi sâu bảo vệ thành quả. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta đã làm rất tốt nhiệm vụ trong hiệp một. Các pha tấn công đa dạng của PSG đều bị chặn lại trước lối chơi chặt chẽ của Arsenal.

Dembele ghi bàn thắng gỡ hòa cho PSG.

Hiệp 1 khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về đội bóng nước Anh. Bước vào hiệp 2, kịch bản diễn ra tương tự. Với quyết tâm xuyên thủng hàng phòng ngữ kín kẽ, các cầu thủ PSG đã được đền đáp. Phút 62, Khvicha Kvaratskhelia bị Cristhian Mosquera phạm lỗi trong vòng cấm khi đang tăng tốc xâm nhập khu vực nguy hiểm. Trọng tài Daniel Siebert chỉ tay vào chấm phạt đền. Trong bầu không khí cuồng nhiệt phía sau khung thành, Ousmane Dembele lạnh lùng đánh bại thủ môn David Raya bằng cú sút vào góc thấp bên trái, quân bình tỷ số 1-1 ở phút 65.

PSG sau đó tiếp tục gia tăng sức ép nhằm giải quyết trận đấu trong thời gian thi đấu chính thức. Kvaratskhelia có pha bứt tốc ấn tượng trước khi tung cú sút căng khiến bóng đổi hướng từ chân Myles Lewis-Skelly rồi dội mép ngoài cột dọc.

Những phút cuối diễn ra đầy căng thẳng, trong đó Vitinha cũng có cú dứt điểm đưa bóng đi sượt nóc lưới, nhưng hai đội vẫn phải bước vào hiệp phụ. Hai đội thi đấu khá thận trọng trong thời gian đá thêm giờ và không thể tạo ra khác biệt khi quân số cả hai bên đều tổn thất.

Cú sút hỏng của Gabriel giúp PSG giành chiến thắng trận chung kết.

Loạt sút luân lưu cân não đã diễn ra ngay sau đó. Trong lượt đá của mình, Eberechi Eze đã thực hiện không thành công, tạo ra những gay cấn thực sự khi chỉ ngay sau đó David Raya xuất sắc cản phá cú sút của Nuno Mendes để níu giữ hy vọng cho Arsenal. Dẫu vậy, PSG vẫn là đội bản lĩnh hơn.

Khi tỷ số luân lưu đang là 4-3 nghiêng về PSG sau 5 lượt sút, Gabriel Magalhaes bước lên thực hiện quả đá quyết định cho Arsenal. Hậu vệ người Brazil sút vọt xà. PSG giành chiến thắng chung cuộc.

Các cầu thủ PSG vỡ òa sau chiến thắng. Ảnh: Reuters

Chiến thắng này khép lại hành trình ấn tượng của PSG, đội bóng đã vượt qua giai đoạn vòng bảng không thực sự nổi bật để thống trị vòng loại trực tiếp và ghi tới 45 bàn thắng, một kỷ lục mới của Champions League. Danh hiệu cũng giúp HLV Luis Enrique trở thành một trong số ít chiến lược gia từng ba lần vô địch Champions League.

Điều đáng nói hơn, với chiến thắng này, Paris Saint-Germain (PSG) đã đi vào lịch sử khi trở thành đội bóng Pháp đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch UEFA Champions League.

PSG vô địch Champions League 2025-2026.

Về phía Arsenal, thất bại này tiếp tục nối dài nỗi buồn ở đấu trường châu Âu. Đội bóng thành London đã thất bại trong cả 5 trận chung kết cúp châu Âu gần nhất, đồng thời vẫn là CLB có nhiều lần tham dự Champions League nhất nhưng chưa từng lên ngôi vô địch.