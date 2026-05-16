Trung Quốc vào bán kết U17 châu Á sau 22 năm

* Ghi bàn: Bayomi 21’ – Wan Xiang 27’, Songyuan 59’, Sifan 90’+2.

Trung Quốc vào tứ kết sau khi lách qua khe cửa hẹp ở bảng B, nhờ đánh bại chủ nhà U17 World Cup là Qatar 2-0 ở lượt cuối. Họ có cùng ba điểm như Qatar và Indonesia, nhưng đứng nhì bảng do hơn hiệu số đối đầu. Trong khi đó, Arab Saudi đến tứ kết với tư cách nhất bảng A, khi lần lượt hạ Myanmar 4-0, Thái Lan 2-0 và hòa Tajikistan 5-5.

Hai đội có lịch sử đối đầu cân bằng tại vòng chung kết U17 châu Á, khi cùng thắng hai và hòa một trận. Ở cuộc đấu lần này, Arab Saudi được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà cùng tư cách đương kim á quân. Thực tế trên sân phụ King Abdullah Sports City ghi nhận chủ nhà kiểm soát bóng nhiều hơn, và mở tỷ số ở phút 21 từ pha đệm cận thành của Faisal Bayomi.

Tiền đạo Trung Quốc He Sifan (số 7) mừng bàn ấn định tỷ số 3-1 trước Arab Saudi ở tứ kết U17 châu Á 2026 trên sân phụ tại King Abdullah Sports City ngày 15/5/2026. Ảnh: AFC

Tuy nhiên, Arab Saudi không bảo toàn được lợi thế khi vấp phải đối thủ giàu thể lực, tốc độ, chơi đơn giản nhưng hiệu quả. Trước khi thủng lưới, Trung Quốc hai lần nuối tiếc với hai cú sút xa đi chệch cột ở phút 11 và bị thủ thành Al Mas cản phá phút 13.

Nhưng đến cơ hội thứ ba, đội khách đã được ăn mừng. Phút 27, Kuang Zhaolei đi bóng ở cánh phải rồi căng ngang vào vòng cấm địa. Xiang khống chế, rồi ngoặt bóng giả sút lừa một hậu vệ trước khi đặt lòng vào góc trái thành bàn.

Trong thế trận bế tắc, Arab Saudi còn chịu tổn thất khi thủ môn Al Mas gặp chấn thương nặng ở vùng đầu, phải rời sân bằng cáng ở phút 42. Nhưng người đóng thế Mousa Al Eid kịp khỏa lấp khoảng trống bằng pha cản phá xuất thần từ chối cú đá từ cự ly 10m của Xiang ở phút 50. Một phút sau, anh tiếp tục cứu thua kép để ngăn cản nỗ lực của Shuai Weihao và Songyuan.

Tuy nhiên, Eid không thể xử lý hết các vấn đề cho một hàng thủ thiếu tập trung và dễ dàng bị qua mặt. Phút 59, ba hậu vệ Arab Saudi để đối phương thoát xuống đáy biên rồi tạt bóng đến cột xa. He Sifan đánh đầu chuyền cho Songyuan đệm cận thành giúp Trung Quốc lần đầu dẫn trước.

Arab Saudi sau đó dùng hết quyền thay người nhưng không làm mới được hàng công. Họ chỉ có một cơ hội ngon ăn nhờ hậu vệ Trung Quốc sai lầm. Tuy nhiên, Zaid Al Buri phung phí với cú sút vào thẳng vị trí trí thủ thành Qin Ziniu.

Hy vọng của chủ nhà bị dập tắt ở phút bù thứ hai, sau một pha độc diễn. He Sifan đẩy bóng bứt tốc qua người, rồi ngoặt trái loại cầu thủ thủ thứ hai để vào vòng cấm, trước khi sút uy lực đưa bóng chạm mép dưới xà ngang ấn định tỷ số 3-1. Một số cầu thủ Arab Saudi lập tức đổ gục xuống sân thất vọng, còn các thành viên Trung Quốc và người hâm mộ mở hội ngay tại King Abdullah Sports City.

Nhật Bản (áo xanh) thắng Tajikistan 5-0 ở tứ kết U17 châu Á 2026 trên sân phụ tại King Abdullah Sports City ngày 15/5/2026. Ảnh: AFC

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc vào bán kết U17 châu Á, kể từ năm 2004. Khi ấy, đội hạ Oman ở tứ kết, trước khi lần lượt hạ Iran 3-0 và Triều Tiên 1-0 để đăng quang. Trước đó, Trung Quốc đã lên ngôi năm 1992, và có ba lần giành vị trí thứ ba năm 1988, 1990 và 2002.

Đối thủ ở tứ kết của Trung Quốc sẽ được xác định sau trận Việt Nam đấu Australia, diễn ra lúc 0h ngày 17/5 giờ Hà Nội.

Trong khi đó, trận tứ kết đầu tiên chứng kiến Nhật Bản dễ dàng hạ Tajikistan 5-0. Họ sẽ gặp đội thắng trong cặp Hàn Quốc đấu Uzbekistan.

Đội hình xuất phát

Arab Saudi: Abdullah Al Mas, Ahmad Ishak, Marwan Al Yami, Jawad Al Hashim, Ammar Maimani, Khalid Sharahili, Abdullah Al Dawsari, Ali Al Makki, Faisal Bayomi, Abdullah Al Batli, Faris Bu Shaqraa

Trung Quốc: Qin Ziniu, Jin Yucheng, Nan Zixun, Li Junpeng, Zhang Xuyao, Zhou Yunuo, He Sifan, Kuang Zhaolei, Wan Xiang, Pan Cheowei, Zhao Songyuan.