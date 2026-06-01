Kvaratskhelia hay nhất mùa giải Champions League 2025-2026

Ban quan sát kỹ thuật UEFA vừa công bố các giải thưởng cá nhân cho mùa giải Champions League 2025-2026. Ngôi sao Gruzia vượt qua nhiều ứng viên sáng giá nhờ những màn trình diễn nổi bật trong hành trình đăng quang của PSG.

Kvaratskhelia thi đấu 16 trận tại Champions League mùa này, ghi 10 bàn và kiến tạo sáu lần. Anh cũng hoạt động năng nổ khi di chuyển tổng cộng 124,17 km, đạt tốc độ tối đa 33,7 km/h.

Khvicha Kvaratskhelia nâng Cup sau trận chung kết Champions League ngày 30/5/2026 ở sân Puskas Arena, Budapest, Hungary. Ảnh: Reuters

Ban quan sát kỹ thuật UEFA gồm khoảng 30 chuyên gia bóng đá, trong đó có những tên tuổi như Gareth Southgate, Ole Gunnar Solskjaer hay Rafa Benitez.

Trong thông báo chính thức, UEFA đánh giá mùa giải của Kvaratskhelia mang tính "then chốt" đối với thành công của PSG. Cầu thủ 25 tuổi liên tục tạo ra khác biệt bên cánh trái, trở thành "ngòi nổ" nguy hiểm ở châu Âu.

Dấu ấn của Kvaratskhelia xuất hiện xuyên suốt chiến dịch bảo vệ ngôi vương của PSG. Tại vòng 1/8, anh ghi ba bàn qua hai lượt trận gặp Chelsea. Đến tứ kết, cầu thủ Gruzia tiếp tục lập công trên sân Liverpool.

Màn trình diễn của Kvaratskhelia được UEFA đánh giá cao nhất là ở bán kết gặp Bayern Munich. Trong trận lượt đi đầy kịch tính trên sân Parc des Princes, PSG thắng 5-4 và Kvaratskhelia là nhân vật trung tâm.

Sau khi đội nhà bị dẫn trước, anh ghi bàn gỡ hòa 1-1 bằng một cú cứa lòng đẹp mắt. Sang hiệp hai, ngôi sao sinh năm 2001 hoàn tất cú đúp giúp PSG tạo lợi thế trước trận lượt về.

Chung kết Champions League với Arsenal cũng chứng kiến vai trò quan trọng của Kvaratskhelia. Khi PSG bị dẫn bàn, anh đột phá vào cấm địa rồi bị hậu vệ Cristhian Mosquera phạm lỗi. Trọng tài cho CLB Pháp hưởng phạt đền và Ousmane Dembele thực hiện thành công để gỡ hòa 1-1.

Kvaratskhelia và Dembele đều rời sân trước khi trận đấu bước vào hiệp phụ. Hai đội không ghi thêm bàn thắng và PSG sau đó thắng 4-3 ở loạt luân lưu để bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

Tiền đạo cánh PSG Khvicha Kvaratskhelia đi bóng qua hàng thủ Bayern trong trận lượt về bán kết Champions League trên sân Allianz, Munich, Đức ngày 6/5/2026. Ảnh: Reuters

Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp PSG có cầu thủ giành danh hiệu hay nhất giải. Năm ngoái, Dembele được UEFA vinh danh sau khi giúp đội bóng thủ đô Paris lần đầu đăng quang Champions League. Trước đó, những người nhận giải gồm Vinicius Junior của Real Madrid mùa 2023-2024, Rodri của Man City mùa 2022-2023 và Karim Benzema của Real Madrid mùa 2021-2022, đều là những nhà vô địch.

Kvaratskhelia cũng góp mặt trong Đội hình tiêu biểu Champions League 2025-2026 do UEFA lựa chọn. PSG áp đảo danh sách này với năm đại diện gồm Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, Dembele và Kvaratskhelia. Arsenal có thủ thành David Raya, trung vệ Gabriel Magalhaes và tiền vệ Declan Rice. Ba vị trí còn lại là tiền đạo Harry Kane, Michael Olise (Bayern) và hậu vệ phải Marcos Llorente (Atletico).

Trong khi đó, tiền vệ 21 tuổi Arda Guler được trao danh hiệu Phát hiện của mùa giải. Ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ ghi hai bàn, kiến tạo bốn lần cho Real Madrid. Danh hiệu Vua phá lưới thuộc về Kylian Mbappe với 15 bàn thắng.

Dù đoạt giải cầu thủ hay nhất mùa Champions League, Kvaratskhelia chỉ đang đứng thứ sáu trong cuộc đua Quả Bóng Vàng 2026 với tỷ lệ thắng giải 5%, theo trang Polymarket. Harry Kane dẫn đầu với xác suất 27%, sau đó lần lượt là Dembele 26%, Lamine Yamal 11%, Vitinha 10% và Mbappe 9%. Các cầu thủ còn lại trong Top 10 là Olise 5%, Rice 4%, Cristiano Ronaldo và Bruno Fernandes cùng 2%.