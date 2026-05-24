Tiền vệ 34 triệu bảng đồng ý đến MU

Ederson đồng ý đến MU.

Theo truyền thông Italy, ban lãnh đạo MU đã có các cuộc đàm phán trực tiếp với Atalanta và đôi bên hiện gần đạt được thỏa thuận cuối cùng. Mức phí chuyển nhượng của Ederson vào khoảng 34 triệu bảng, chưa gồm phụ phí. Hiện hai CLB chỉ còn thảo luận vài chi tiết cuối cùng liên quan đến tiền hoa hồng trước khi công bố thương vụ, dự kiến ngay trong tuần tới.

Đáng chú ý, Ederson được cho là đã chủ động xin nghỉ ở trận đấu cuối mùa gặp Fiorentina do lo ngại nguy cơ chấn thương có thể ảnh hưởng tới quá trình hoàn tất việc chuyển sang Old Trafford.

Báo chí Italy cho biết thêm rằng dù nhận được sự quan tâm từ một số đội bóng lớn châu Âu, Ederson vẫn ưu tiên tuyệt đối việc gia nhập MU. Nguồn tin thân cận tiết lộ tiền vệ người Brazil đã nói rõ với người đại diện rằng anh chỉ muốn chơi tại Old Trafford ở mùa giải tới. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp “Quỷ đỏ” chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ 27 tuổi.

Tuy nhiên, theo kế hoạch hiện tại của ban huấn luyện MU, Ederson chưa được xem là nhân tố đá chính ngay lập tức mà sẽ đóng vai trò tăng chiều sâu đội hình trong mùa giải đội trở lại đấu trường Champions League.

Ngoài Ederson, MU còn quan tâm đến Mateus Fernandes (West Ham) và Elliot Anderson (Nottingham Forest), bộ đôi có kinh nghiệm thi đấu tại Premier League. Tuy nhiên, đây đều là những mục tiêu đắt giá.