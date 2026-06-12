Messi, Ronaldo và World Cup 2026: Ánh hào quang phút cuối hay cuộc chiến với thời gian?

NHỮNG KỶ LỤC KHÔNG TƯỞNG

2026 có thể là kỳ World Cup cuối cùng của cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Một người đã 41 tuổi, một người sắp bước sang tuổi 39. Họ vẫn còn đó, vẫn là tâm điểm của truyền thông, nhưng bóng đá đỉnh cao vốn không khoan nhượng với tuổi tác. Khi trái bóng bắt đầu lăn trên đất Mỹ, Canada và Mexico, câu hỏi lớn được đặt ra, đây sẽ là cái kết huy hoàng hay là những bước chạy cuối cùng của hai huyền thoại?

Messi, Ronaldo sẽ lần thứ 6 tham dự World Cup

Cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi cùng thiết lập một cột mốc gần như không tưởng trong lịch sử bóng đá hiện đại khi tham dự 6 kỳ World Cup (cùng với thủ môn kỳ cựu Guillermo Ochoa của Mexico). Từ những bước chạy của tuổi đôi mươi lần đầu xuất hiện trên sân khấu lớn nhất hành tinh tại Đức đến những huyền thoại đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, hành trình của họ kéo dài hai thập kỷ, vượt qua nhiều thế hệ cầu thủ và vô số biến động của bóng đá thế giới.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn chưa từ bỏ khát vọng chinh phục. Trong khi đó, Messi, người bước sang tuổi 39 khi World Cup khởi tranh, vẫn để ngỏ khả năng cùng Argentina bảo vệ ngôi vương. Một người đang thi đấu ở giải MLS (Mỹ), còn người kia chơi tại giải Saudi Pro League (Ả Rập Xê Út) – không phải là những giải đấu hàng đầu. Liệu họ có còn là những cỗ máy ghi bàn hay những nghệ sĩ sân cỏ có thể một mình xoay chuyển cục diện trận đấu? Nhưng có thể nhận thấy, giá trị mà Ronaldo và Messi mang lại lúc này không chỉ nằm ở những bàn thắng hay những pha kiến tạo. Kinh nghiệm trận mạc, bản lĩnh ngôi sao ở những thời khắc quyết định và tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ vẫn khiến họ trở thành điểm tựa tinh thần đặc biệt của Bồ Đào Nha và Argentina.

NHỮNG BƯỚC CHẠY HẰN DẤU THỜI GIAN

Không một ai có thể chiến thắng thời gian, kể cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Dù vẫn hiện diện ở World Cup 2026 với tư cách những biểu tượng lớn nhất của bóng đá đương đại, tuổi tác đang ngày càng hiện rõ trong cách hai siêu sao này thi đấu.

Nếu như giai đoạn đỉnh cao, Ronaldo gần như là nỗi ám ảnh với mọi hàng phòng ngự, thì hiện tại hiệu suất ghi bàn đã giảm đáng kể. Khả năng bứt tốc, pressing hay những pha tranh chấp tay đôi không còn tạo ra sự khác biệt như trước. Đặc biệt, các tình huống đá phạt trực tiếp, từng là thương hiệu làm nên tên tuổi của CR7 nay không còn mang tính “sát thương” cao.

Ronaldo bỏ lỡ cơ hội đầy đáng tiếc khi đối mặt với thủ môn Nigeria.

Suốt 8 năm qua, trong màu áo bã trầu, CR7 không có nổi một bàn thắng từ chấm đá phạt ngoài vòng cấm tại các giải đấu lớn, kể từ cú sút "thần sầu" tung lưới David De Gea tại World Cup 2018. Còn tại cấp câu lạc bộ, người ta chỉ thấy những cú sút bay thẳng lên khán đài trong màu áo Al Nassr. Trong trận giao hữu với Nigeria trước thềm World Cup 2026, Ronaldo có hai cơ hội đối mặt thủ môn và đã bỏ lỡ đầy đáng tiếc. Dấu ấn của siêu sao số 7 gần như bằng không. Anh không ghi bàn, không có đường kiến tạo cơ hội. Thậm chí, cầu thủ này còn không có cú dứt điểm trúng đích nào.

Với Messi, anh không phụ thuộc quá nhiều vào sức mạnh thể chất nên sự suy giảm diễn ra chậm hơn. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn dễ dàng nhận thấy M10 không còn duy trì cường độ vận động cao trong suốt 90 phút. Những pha rê dắt vượt qua nhiều lớp phòng ngự xuất hiện ít hơn, khả năng tạo đột biến liên tục cũng không còn như thời kỳ hoàng kim. Việc chuyển sang thi đấu tại MLS, môi trường có mức độ cạnh tranh thấp hơn các giải đấu hàng đầu châu Âu, phần nào cho thấy điều đó.

Tuy nhiên, Messi vẫn giữ được nhãn quan chiến thuật, khả năng kiến tạo và những khoảnh khắc thiên tài có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ bằng một đường chuyền hoặc một pha xử lý xuất thần. Trong trận giao hữu gặp Iceland vào ngày 10/6, Lionel Messi được HLV Lionel Scaloni tung vào sân ở phút 70 thay cho Giuliano Simeone, ngay lập tức để lại dấu ấn bằng một pha chọc khe đầy tinh tế và một bàn thắng trên chấm phạt đền.

LIỆU CÓ CÒN LÀ NHỮNG ĐẦU TÀU?

Nếu như những vòng chung kết trước, Ronaldo và Messi là trung tâm gần như tuyệt đối trong lối chơi của đội tuyển quốc gia, thì World Cup 2026 chứng kiến một thực tế khác khi cả Bồ Đào Nha lẫn Argentina đều đã học cách mạnh lên mà không còn phụ thuộc hoàn toàn vào hai siêu sao.

Nhiều ý kiến cho rằng, nếu Bồ Đào Nha muốn vô địch, hãy cất Ronaldo trên băng ghế dự bị, bởi họ đang sở hữu nhiều cầu thủ tài năng. Trong đội hình của họ có Bruno Fernandes, bộ não sáng tạo ở tuyến giữa; Bernardo Silva, cầu thủ có khả năng kiểm soát và điều tiết trận đấu hàng đầu châu Âu; Rafael Leão, mũi nhọn giàu tốc độ và đột biến; cùng hàng loạt cái tên chất lượng khác đang thi đấu ở những giải đấu hàng đầu thế giới như João Cancelo hay Vitinha...

Kỳ World Cup này, Bồ Đào Nha vẫn chọn Ronaldo là thủ lĩnh tinh thần, là biểu tượng truyền cảm hứng và tin rằng CR7 có thể tạo ra khác biệt trong những thời khắc quan trọng. Tuy nhiên, xét trên phương diện chuyên môn thuần túy, anh có lẽ không còn là đầu tàu dẫn dắt lối chơi như trước. Trọng trách ấy đang dần được chia sẻ cho thế hệ kế cận đang ở độ chín sự nghiệp.

Argentina cũng đang trải qua quá trình chuyển giao tương tự. Chức vô địch World Cup 2022 từng được xem là đỉnh cao của kỷ nguyên Messi, nhưng sau đó đội bóng xứ Tango tiếp tục chứng minh họ không phải tập thể của riêng một cá nhân. Julián Álvarez ngày càng trưởng thành trên hàng công, Enzo Fernández đang là hạt nhân nơi tuyến giữa, còn Alexis Mac Allister là mắt xích quan trọng trong hệ thống vận hành của đội tuyển.

Messi vẫn là linh hồn của Argentina, là người mang đến sự tự tin và những khoảnh khắc thiên tài mà không cầu thủ nào khác có thể thay thế. Nhưng khác với những kỳ World Cup trước, anh không còn phải gánh vác mọi áp lực trên đôi vai mình.

ÁNH HÀO QUANG CUỐI CÙNG?

World Cup 2026 có thể là chương cuối cùng trong hành trình kéo dài hơn hai thập kỷ của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi ở sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Và cũng chính vì thế, mọi ánh mắt sẽ dõi theo họ với cùng một câu hỏi, đây sẽ là ánh hào quang cuối cùng của những huyền thoại hay chỉ là nỗ lực níu giữ những ký ức vàng son?

Trong thể thao đỉnh cao, tuổi tác luôn là thứ đáng sợ nhất. Nó không đến trong một trận đấu hay một mùa giải, mà âm thầm lấy đi từng chút tốc độ, sức bền, khả năng phản xạ và cả sự bùng nổ từng làm nên tên tuổi của các ngôi sao. Ronaldo và Messi đã chống chọi với quy luật ấy lâu hơn phần lớn cầu thủ trong lịch sử. Nhưng World Cup, nơi quy tụ những đội tuyển mạnh nhất và những cầu thủ trẻ sung mãn nhất hành tinh, luôn là phép thử khắc nghiệt nhất.

Trong nhiều trận đấu gần đây, Messi chỉ ra sân từ ghế dự bị.

Nếu như Bồ Đào Nha hoặc Argentina tiến sâu, thậm chí bước lên bục vinh quang với dấu ấn đậm nét của Ronaldo hay Messi, đó sẽ là câu chuyện phi thường trong lịch sử World Cup. Khi ấy, họ không chỉ phá vỡ những giới hạn thông thường của tuổi tác mà còn chứng minh rằng kinh nghiệm, bản lĩnh và đẳng cấp đôi khi vẫn có thể tạo nên khác biệt trước sức trẻ.

Nhưng nếu điều đó không xảy ra, thất bại cũng không thể làm phai mờ những gì mà họ đã tạo dựng. Một trận thua, một giải đấu không như mong đợi hay thậm chí một kỳ World Cup cuối cùng lặng lẽ ra đi cũng không thể xóa nhòa hàng nghìn bàn thắng, những danh hiệu lớn và vô số khoảnh khắc đã làm thay đổi lịch sử bóng đá thế giới.

Hãy chờ đợi Messi và Ronaldo tỏa sáng trên sân khấu đỉnh cao của bóng đá thế giới!