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Thái Lan giúp Việt Nam rộng cửa vào bán kết U19 Đông Nam Á

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Thắng ngược Malaysia 3-2 ở lượt cuối bảng B tối 8/6, Thái Lan gián tiếp giúp Việt Nam tăng cơ hội vào bán kết giải U19 Đông Nam Á.

Cầu thủ Thái Lan mừng chiến thắng 3-2 trước Malaysia ở lượt cuối bảng B giải U19 Đông Nam Á 2026 tối 8/6 tại Deli Serdang, Indonesia. Ảnh: Changsuek
Cầu thủ Thái Lan mừng chiến thắng 3-2 trước Malaysia ở lượt cuối bảng B giải U19 Đông Nam Á 2026 tối 8/6 tại Deli Serdang, Indonesia. Ảnh: Changsuek

Nếu Thái Lan và Malaysia chia điểm, Việt Nam sẽ bị loại. Nhưng diễn biến trận đấu trên sân Deli Serdang cho thấy các cầu thủ trẻ hai đội không có tư tưởng cầu hòa. Họ cùng nhau tạo nên thế trận sôi nổi với màn rượt đuổi tỷ số và vô số tình huống va chạm căng thẳng, khiến trọng tài nhiều lần rút thẻ phạt.

Malaysia mở tỷ số từ phút 13, nhưng sau đó Thái Lan tạo nhiều cơ hội hơn và ghi liền hai bàn các phút 21 và 43 để dẫn ngược 2-1. Đúng phút cuối hiệp một, Malaysia lại sút tung lưới Thái Lan, gỡ hòa 2-2.

Sang hiệp hai, hai đội vẫn đá máu lửa, liên tục ăn miếng trả miếng. Đến phút 79, hậu vệ Malaysia phạm lỗi trong vòng cấm giúp đối thủ có phạt đền. Trên chấm 11m, tiền đạo Kongsri thực hiện thành công nâng tỷ số 3-2 cho Thái Lan.

Những phút còn lại, Malaysia chơi bóng nhanh nhưng vội vàng, không gây được nguy hiểm. Trong khi đó, Thái Lan chủ trương bảo toàn lợi thế, nhiều lần dùng tiểu xảo, dẫn đến căng thẳng, một lần khiến cầu thủ đôi bên suýt ẩu đả.

Tiền đạo Kongsri sút phạt đền thành công giúp Thái Lan thắng Malaysia 3-2 ở lượt cuối bảng B giải U19 Đông Nam Á 2026 tối 8/6 tại Deli Serdang, Indonesia. Ảnh: Changsuek
Tiền đạo Kongsri sút phạt đền thành công giúp Thái Lan thắng Malaysia 3-2 ở lượt cuối bảng B giải U19 Đông Nam Á 2026 tối 8/6 tại Deli Serdang, Indonesia. Ảnh: Changsuek

Chiến thắng 3-2 giúp Thái Lan cán đích nhất bảng B và vào bán kết với thành tích toàn thắng. Ngược lại, các cầu thủ Malaysia rơi nước mắt khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, vì họ đã bị loại dù vẫn xếp nhì bảng B. Khi so với nhóm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, Malaysia không thể vượt Việt Nam vì có cùng 3 điểm, nhưng chỉ đạt hiệu số +2, so với +4 của Việt Nam.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn phải chờ kết quả trận Australia - Campuchia ở lượt cuối bảng C lúc 20h ngày 9/6 để biết có vào bán kết hay không. Nếu trận đấu này có tỷ số hòa, Việt Nam sẽ bị loại, vì khi đó, Campuchia và Australia, với cùng bốn điểm, sẽ vào bán kết. Do đó, thầy trò ông Ikeuchi cần Australia thắng Campuchia, như cách Thái Lan đã chơi sòng phẳng để hạ Malaysia.

Giải U19 Đông Nam Á diễn ra tại Medan và Deli Serdang, Indonesia từ 1 đến 13/6. Bảng A có Indonesia, Việt Nam, Myanmar và Timor Leste. Bảng B là Thái Lan, Malaysia, Singapore và Brunei. Bảng C gồm Australia, Campuchia và Philippines.

Ba đội nhất bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết. Do bảng C có ba đội, nên khi xét đội nhì bảng A và B, kết quả trận thắng đội cuối bảng sẽ không được tính. Theo đó, Việt Nam sẽ không tính kết quả trận thắng Timor Leste 3-0, nên hiện có ba điểm, hiệu số +4 nhờ thắng Myanmar 5-0.

Việt Nam đang đứng đầu trong nhóm nhì bảng. Campuchia và Malaysia cùng có 3 điểm, nhưng xếp sau vì kém hiệu số.

vnexpress.net
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#U19 Đông Nam Á #U19

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