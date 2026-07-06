Xác định 2 cặp tứ kết đầu tiên ở World Cup 2026

Đội tuyển Anh mừng chiến thắng sau trận thắng Mexico 3-2 ở vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân Azteca, Mexico City, Mexico ngày 5/7/2026. Ảnh: AP

Bốn đội đầu tiên góp mặt ở tứ kết đều vượt qua những thử thách khác nhau. Pháp và Anh lần lượt phải trải qua các trận đấu căng thẳng trước đối thủ dưới cơ Paraguay và Mexico. Morocco thắng thuyết phục Canada, còn Na Uy tạo nên cú sốc lớn nhất giải khi loại Brazil.

Ở tứ kết một, Pháp gặp Morocco lúc 3h thứ Sáu 10/7 (giờ Hà Nội) trên sân Boston. Đoàn quân Didier Deschamps được đánh giá vượt trội với 72% khả năng vào bán kết, so với Morocco 28%, theo Opta. Hai đội cũng gặp nhau ở bán kết kỳ trước tại Qatar, nơi Pháp thắng 2-0.

Pháp giành suất tứ kết sau khi thắng Paraguay trên sân Philadelphia. Trong trận đấu nắng nóng khắc nghiệt, đại diện Nam Mỹ phòng ngự kỷ luật, chơi quyết liệt và liên tục khiến các cầu thủ Pháp mất bình tĩnh. Bước ngoặt chỉ đến sau khi Desire Doue dự bị vào sân và mang về quả phạt đền ở hiệp hai. Trên chấm 11m, Kylian Mbappe ghi bàn duy nhất trận đấu.

Trung vệ William Saliba cũng cho rằng Paraguay cố tình khiêu khích để phá lối chơi của Pháp, nhưng toàn đội vẫn giữ được sự tập trung để bảo toàn chiến thắng. Theo Saliba, Pháp đã "thắng một trận chiến" và cần nhanh chóng hồi phục thể lực trước vòng tứ kết.

Kylian Mbappe mừng vé vào tứ kết sau trận Pháp thắng Paraguay 1-0 ở vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân Lincoln Financial, thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ ngày 4/7/2026. Ảnh: AP

Đối thủ tiếp theo của Pháp sẽ là Morocco, đội tiếp tục khẳng định vị thế ngựa ô bằng chiến thắng 3-0 trước đồng chủ nhà Canada tại Houston. Cả ba bàn thắng của đại diện châu Phi đều đến ở hiệp hai. Azzedine Ounahi mở tỷ số bằng cú sút xa, rồi hoàn tất cú đúp ở phút 82 từ pha phản công bốn đánh hai. Cuối trận, tiền đạo vào thay người Soufiane Rahimi ấn định chiến thắng 3-0 bằng một pha phản công.

Đây là kỳ World Cup thứ hai liên tiếp Morocco vào tứ kết, sau thành tích bán kết lịch sử tại Qatar năm 2022. Chiến thắng cũng giúp đại diện châu Phi trở thành đội đầu tiên loại một nước chủ nhà ở World Cup 2026. Tuy nhiên, họ cũng chịu tổn thất khi tiền đạo Ismael Saibari phải rời sân từ hiệp một vì chấn thương đùi sau. Tân binh Bayern Munich đã ghi ba bàn từ đầu giải và bỏ ngỏ khả năng chơi trận gặp Pháp.

Giới chuyên môn đánh giá cuộc tái đấu giữa Pháp và Morocco này hứa hẹn cân bằng hơn kỳ trước. Saliba nhận định Morocco chưa thua trận nào từ đầu giải, phòng ngự chắc chắn và sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến, nên Pháp sẽ phải chuẩn bị kỹ hơn rất nhiều so với trận gặp Paraguay.

Soufiane Rahimi (phải) mừng bàn ấn định chiến thắng 3-0 cùng Achraf Hakimi trong trận Morocco thắng Canada ở vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân Houston, bang Texas, Mỹ ngày 4/7. Ảnh: AP

Ở nhánh còn lại, Anh trở thành đội thứ tư giành vé tứ kết sau trận thắng chủ nhà Mexico 3-2 trên sân Azteca. Trận đấu bị lùi giờ vì giông bão, trước khi chứng kiến màn rượt đuổi hấp dẫn. Jude Bellingham ghi liền hai bàn chỉ trong 98 giây ở các phút 36 và 38, giúp Anh dẫn 2-0. Julian Quinones rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trước giờ giải lao, mở ra hiệp hai đầy biến động.

Phút 54, Anh chỉ còn 10 người khi Jarell Quansah nhận thẻ đỏ trực tiếp với pha vào bóng nguy hiểm với Jesus Gallardo. Dù vậy, Harry Kane vẫn nâng tỷ số lên 3-1 từ phạt đền sau tình huống Anthony Gordon bị phạm lỗi trong cấm địa.

Mexico không bỏ cuộc. Raul Jimenez cũng ghi bàn từ chấm 11m sau một quyết định của VAR, rút ngắn tỷ số còn 2-3. Trong hơn 20 phút cuối, đội chủ nhà dồn ép liên tục, tổng cộng 20 pha dứt điểm, nhưng Jordan Pickford cùng hàng thủ Anh đứng vững để bảo toàn chiến thắng.

Đây là lần thứ ba liên tiếp Anh vào tứ kết World Cup và là lần thứ 11 trong lịch sử, chỉ kém Brazil và Đức. Đối thủ tiếp theo của Anh là Na Uy, đội lần đầu góp mặt ở tứ kết World Cup sau trận thắng Brazil 2-1.

Tiền đạo Na Uy Erling Haaland (9) tranh chấp với cầu thủ Brazil Douglas Santos (16) trong trận Na Uy thắng Brazil 2-1 ở vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân New York New Jersey ở Mỹ ngày 5/7/2026. Ảnh: AP

Erling Haaland trở thành người hùng với cú đúp ở các phút 79 và 90. Brazil bỏ lỡ nhiều cơ hội, trong đó có quả phạt đền hỏng của Bruno Guimaraes đầu trận và pha đối mặt đưa bóng ra ngoài của Endrick. Thủ môn Orjan Nyland cũng chơi xuất sắc với hàng loạt pha cứu thua quan trọng, góp công lớn vào chiến thắng lịch sử của đại diện Bắc Âu. Brazil chỉ gỡ được một bàn ở phút bù thứ 10 từ phạt đền do Neymar thực hiện, nhưng không đủ để tránh thất bại.

Trận tứ kết giữa Anh và Na Uy sẽ diễn ra trên sân Hard Rock ở Miami, lúc 4h Chủ nhật 12/7. "Tam Sư" vẫn được đánh giá cao hơn với 60% khả năng vào bán kết, so với Na Uy 40%. Hai đội đã gặp nhau 12 trận, Anh thắng 7, hòa ba và chỉ thua hai trận. Dù vậy, họ chưa từng chạm trán ở vòng chung kết World Cup.

Bốn suất còn lại của tứ kết sẽ được xác định sau các cặp đấu Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha, Argentina - Ai Cập, Mỹ - Bỉ và Thụy Sĩ - Colombia.