Tương quan trước trận Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha

03/07/2026 05:13
Rạng sáng 3/7, đoàn quân của HLV Luis De La Fuente thắng thuyết phục trước Áo ở vòng 32 đội World Cup.
02/07/2026 14:00
Hậu vệ Phan Văn Hiếu và tiền vệ Nguyễn Trọng Sơn đã có mùa giải ấn tượng trong màu áo Bắc Ninh FC, góp phần quan trọng giúp đội bóng Kinh Bắc giành vé lên V.League.
02/07/2026 10:44
Phát hiện Ronaldo đăng bức ảnh mình chụp lên mạng xã hội mà không ghi nguồn, nhiếp ảnh gia Edmund Wong đã liên hệ đòi quyền tác giả.
02/07/2026 05:55
Rạng sáng 2/7, Bỉ bị dẫn 2-0 đến phút 85 nhưng vẫn dẫn ngược Senegal 3-2 bằng 3 bàn thắng ở phút 86, 89 và 120+5.
02/07/2026 05:50
Phút 75 và 86 trận đấu ở vòng 32 đội World Cup, Harry Kane ghi liền 2 bàn giúp "Tam sư" đánh bại CHDC Congo 2-1.
01/07/2026 13:19
Pháp, Brazil sáng cửa đi tiếp khi gặp những đối thủ bị đánh giá yếu hơn ở vòng 16 đội World Cup 2026.
01/07/2026 06:12
Sáng 1/7, Mbappe lập cú đúp, giúp Pháp đánh bại Thụy Điển 3-0, qua đó cân bằng thành tích ghi bàn tại World Cup 2026 của Lionel Messi với cùng 6 bàn.
01/07/2026 04:48
Rạng sáng 1/7, Erling Haaland ghi bàn quyết định, giúp Na Uy đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1 ở vòng 32 đội World Cup.
30/06/2026 11:07
Sau loạt trận diễn ra sáng 30/6 (giờ Việt Nam), World Cup 2026 đã xác định các đại diện tiếp theo tiến vào vòng 16 đội. Cách đây ít phút, Morocco đã quật ngã Hà Lan trong một trận đấu nghẹt thở.
30/06/2026 06:35
Rạng sáng 30/6, tuyển Đức không thể giải quyết Paraguay trong 90 phút và hiệp phụ, để rồi gục ngã 3-4 ở loạt luân lưu trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup.
30/06/2026 05:09
Rạng sáng 30/6, Nhật Bản mở tỷ số nhưng để Brazil thắng ngược 2-1 bằng các pha lập công ở phút 56 và 90+6 trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup.
29/06/2026 15:01
Nhiều cổ động viên (CĐV) trên khắp thế giới đã lên tiếng tố cáo FIFA dàn xếp giúp Argentina vào nhánh đấu dễ dàng và rộng cửa vào trận chung kết.
29/06/2026 06:08
Rạng sáng 29/6, Canada đánh bại Nam Phi 1-0, qua đó giành vé vào vòng loại trực tiếp thứ 2 giải vô địch thế giới 2026.
28/06/2026 14:54
Bồ Đào Nha - Croatia hay Tây Ban Nha - Áo là những trận đấu cuối cùng được xác định ở vòng 1/16, với 32 đội vượt qua vòng bảng World Cup 2026.
28/06/2026 11:07
Sáng 28/6, Argentina giành chiến thắng 3-1 trước Jordan trong trận đấu thuộc lượt cuối bảng J World Cup 2026.
28/06/2026 09:00
Sáng 28/6, Hàn Quốc chính thức dừng bước tại World Cup 2026 sau khi bị đánh bật khỏi nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt.
28/06/2026 08:42
Sáng 28/6, Bồ Đào Nha hòa Colombia 0-0 ở lượt cuối vòng bảng, qua đó sẽ gặp Croatia tại vòng loại trực tiếp đầu tiên của World Cup 2026.
28/06/2026 06:04
Sáng 28/6, Jude Bellingham ghi bàn và kiến tạo giúp "Tam sư" đánh bại Panama 2-0, qua đó giành vé vào vòng 32 đội World Cup với ngôi nhất bảng L.
27/06/2026 12:02
Argentina, Đức, Pháp đều đã xác định được đối thủ ở vòng 1/16, sau khi lượt đấu cuối cùng bảng H và bảng I diễn ra vào sáng 27/6 kết thúc với kết quả không có nhiều bất ngờ xảy ra.
27/06/2026 09:41
Chiến thắng 1-0 giúp Tây Ban Nha vào vòng 1/16 World Cup 2026 với vị trí nhất bảng H, trong khi Uruguay bị loại sau trận đấu trên sân Guadalajara.
27/06/2026 06:08
Cú hat-trick trong 31 phút của Ousmane Dembele mở đường cho chiến thắng 4-1 của tuyển Pháp trước Na Uy ở lượt cuối bảng I World Cup 2026 rạng sáng 27/6.
26/06/2026 15:16
Sau khi bảng A đến F hoàn tất, World Cup 2026 đã xác định bốn trận đầu tiên của vòng 1/16, gồm Canada - Nam Phi, Brazil - Nhật Bản, Hà Lan - Morocco và Mỹ - Bosnia & Herzegovina.
26/06/2026 12:23
Sáng 26/6, Thổ Nhĩ Kỳ khép lại World Cup 2026 bằng chiến thắng cảm xúc 3-2 trước chủ nhà Mỹ ở lượt trận cuối bảng D.
26/06/2026 08:19
Sáng 26/6, Anthony Elanga ghi bàn quan trọng giúp Thụy Điển hòa Nhật Bản 1-1 ở lượt cuối bảng F, qua đó giành vé vào vòng loại trực tiếp.
26/06/2026 05:05
Rạng sáng 26/6, Bờ Biển Ngà đánh bại Curacao 2-0 ở lượt cuối bảng E, qua đó có lần đầu tiên trong lịch sử vào vòng knock-out một kỳ World Cup.
25/06/2026 11:09
Ở lượt trận cuối bảng A World Cup 2026 giữa Nam Phi vs Hàn Quốc, đại diện châu Á gây thất vọng tràn trề khi thua Nam Phi 0-1, qua đó mất luôn suất trực tiếp đến vòng 1/16 vào tay đối thủ.
25/06/2026 08:08
Trận đấu giữa Scotland vs Brazil đã kết thúc với chiến thắng tưng bừng 3-0 dành cho Selecao, trong đó ngôi sao Vinicius Junior tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, bên cạnh bàn ấn định tỷ số của Matheus Cunha. Kết quả này giúp Brazil giành ngôi đầu bảng để vào vòng 1/16.
25/06/2026 05:50
Bosnia đã nuôi hy vọng đi tiếp tại World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Qatar ở lượt trận cuối bảng B. Kết quả này giúp đại diện châu Âu kết thúc vòng bảng với 4 điểm và rộng cửa góp mặt ở vòng 32 đội với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, trong khi Qatar chính thức dừng bước.
25/06/2026 05:39
Ở lượt cuối bảng B World Cup 2026, chân sút trẻ Johan Manzambi tỏa sáng rực rỡ khi góp công lớn giúp Thụy Sĩ đánh bại đồng chủ nhà Canada 2-1 để giành ngôi nhất bảng B tại World Cup 2026.
24/06/2026 05:38
Rạng sáng 24/6, Cristiano Ronaldo ghi 2 bàn trong hiệp một, qua đó giúp Bồ Đào Nha thắng đậm Uzbekistan ở lượt trận 2, bảng K.