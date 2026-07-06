Tương quan trước trận Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha

Tây Ban Nha vào vòng 1/8 World Cup sau trận thắng 3-0 03/07/2026 05:13 Rạng sáng 3/7, đoàn quân của HLV Luis De La Fuente thắng thuyết phục trước Áo ở vòng 32 đội World Cup.

Dấu ấn 2 "sao trẻ" Hà Tĩnh trong hành trình lên V.League của CLB Bắc Ninh 02/07/2026 14:00 Hậu vệ Phan Văn Hiếu và tiền vệ Nguyễn Trọng Sơn đã có mùa giải ấn tượng trong màu áo Bắc Ninh FC, góp phần quan trọng giúp đội bóng Kinh Bắc giành vé lên V.League.

Hậu trường bức ảnh 12 triệu like trên trang của Ronaldo 02/07/2026 10:44 Phát hiện Ronaldo đăng bức ảnh mình chụp lên mạng xã hội mà không ghi nguồn, nhiếp ảnh gia Edmund Wong đã liên hệ đòi quyền tác giả.

Bỉ vs Senegal: Màn lội ngược dòng không tưởng 02/07/2026 05:55 Rạng sáng 2/7, Bỉ bị dẫn 2-0 đến phút 85 nhưng vẫn dẫn ngược Senegal 3-2 bằng 3 bàn thắng ở phút 86, 89 và 120+5.

Kane rực sáng giúp tuyển Anh lội ngược dòng vào vòng 16 đội 02/07/2026 05:50 Phút 75 và 86 trận đấu ở vòng 32 đội World Cup, Harry Kane ghi liền 2 bàn giúp "Tam sư" đánh bại CHDC Congo 2-1.

Xác định 3 cặp đấu vòng 1/8 World Cup 2026 01/07/2026 13:19 Pháp, Brazil sáng cửa đi tiếp khi gặp những đối thủ bị đánh giá yếu hơn ở vòng 16 đội World Cup 2026.

Mbappe đuổi kịp Messi trong ngày Pháp vào vòng 16 đội 01/07/2026 06:12 Sáng 1/7, Mbappe lập cú đúp, giúp Pháp đánh bại Thụy Điển 3-0, qua đó cân bằng thành tích ghi bàn tại World Cup 2026 của Lionel Messi với cùng 6 bàn.

Haaland tỏa sáng, Na Uy gặp Brazil ở vòng 16 đội World Cup 01/07/2026 04:48 Rạng sáng 1/7, Erling Haaland ghi bàn quyết định, giúp Na Uy đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1 ở vòng 32 đội World Cup.

Xác định những tấm vé tiếp theo vào vòng 16 đội World Cup 2026 30/06/2026 11:07 Sau loạt trận diễn ra sáng 30/6 (giờ Việt Nam), World Cup 2026 đã xác định các đại diện tiếp theo tiến vào vòng 16 đội. Cách đây ít phút, Morocco đã quật ngã Hà Lan trong một trận đấu nghẹt thở.

Đức bị loại khỏi World Cup sau loạt luân lưu 30/06/2026 06:35 Rạng sáng 30/6, tuyển Đức không thể giải quyết Paraguay trong 90 phút và hiệp phụ, để rồi gục ngã 3-4 ở loạt luân lưu trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup.

Brazil ngược dòng hạ Nhật Bản bằng bàn thắng ở phút 90+6 30/06/2026 05:09 Rạng sáng 30/6, Nhật Bản mở tỷ số nhưng để Brazil thắng ngược 2-1 bằng các pha lập công ở phút 56 và 90+6 trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup.

CĐV thế giới tố cáo FIFA dàn xếp giúp Argentina vào nhánh đấu dễ 29/06/2026 15:01 Nhiều cổ động viên (CĐV) trên khắp thế giới đã lên tiếng tố cáo FIFA dàn xếp giúp Argentina vào nhánh đấu dễ dàng và rộng cửa vào trận chung kết.

Đội đầu tiên vào vòng 16 đội World Cup 29/06/2026 06:08 Rạng sáng 29/6, Canada đánh bại Nam Phi 1-0, qua đó giành vé vào vòng loại trực tiếp thứ 2 giải vô địch thế giới 2026.

Xác định đủ 16 trận vòng knock-out World Cup 2026 28/06/2026 14:54 Bồ Đào Nha - Croatia hay Tây Ban Nha - Áo là những trận đấu cuối cùng được xác định ở vòng 1/16, với 32 đội vượt qua vòng bảng World Cup 2026.

Messi rực sáng, Argentina toàn thắng ở vòng bảng World Cup 2026 28/06/2026 11:07 Sáng 28/6, Argentina giành chiến thắng 3-1 trước Jordan trong trận đấu thuộc lượt cuối bảng J World Cup 2026.

Hàn Quốc bị loại khỏi World Cup 2026 28/06/2026 09:00 Sáng 28/6, Hàn Quốc chính thức dừng bước tại World Cup 2026 sau khi bị đánh bật khỏi nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt.

Ronaldo "tịt ngòi", Bồ Đào Nha vào vòng 32 đội gặp Croatia 28/06/2026 08:42 Sáng 28/6, Bồ Đào Nha hòa Colombia 0-0 ở lượt cuối vòng bảng, qua đó sẽ gặp Croatia tại vòng loại trực tiếp đầu tiên của World Cup 2026.

Bellingham tỏa sáng trong ngày tuyển Anh vào vòng knock-out World Cup 28/06/2026 06:04 Sáng 28/6, Jude Bellingham ghi bàn và kiến tạo giúp "Tam sư" đánh bại Panama 2-0, qua đó giành vé vào vòng 32 đội World Cup với ngôi nhất bảng L.

Argentina, Đức, Pháp xác định được đối thủ ở vòng 1/16 World Cup 2026 27/06/2026 12:02 Argentina, Đức, Pháp đều đã xác định được đối thủ ở vòng 1/16, sau khi lượt đấu cuối cùng bảng H và bảng I diễn ra vào sáng 27/6 kết thúc với kết quả không có nhiều bất ngờ xảy ra.

Tây Ban Nha loại Uruguay khỏi World Cup 2026 27/06/2026 09:41 Chiến thắng 1-0 giúp Tây Ban Nha vào vòng 1/16 World Cup 2026 với vị trí nhất bảng H, trong khi Uruguay bị loại sau trận đấu trên sân Guadalajara.

Dembele nhấn chìm Na Uy bằng hat-trick siêu hạng 27/06/2026 06:08 Cú hat-trick trong 31 phút của Ousmane Dembele mở đường cho chiến thắng 4-1 của tuyển Pháp trước Na Uy ở lượt cuối bảng I World Cup 2026 rạng sáng 27/6.

Xác định 4 trận knock-out đầu tiên tại World Cup 2026 26/06/2026 15:16 Sau khi bảng A đến F hoàn tất, World Cup 2026 đã xác định bốn trận đầu tiên của vòng 1/16, gồm Canada - Nam Phi, Brazil - Nhật Bản, Hà Lan - Morocco và Mỹ - Bosnia & Herzegovina.

Bàn thắng phút 90+8 giúp Thổ Nhĩ Kỳ hạ gục tuyển Mỹ 26/06/2026 12:23 Sáng 26/6, Thổ Nhĩ Kỳ khép lại World Cup 2026 bằng chiến thắng cảm xúc 3-2 trước chủ nhà Mỹ ở lượt trận cuối bảng D.

Nhật Bản, Thụy Điển dắt tay nhau vào vòng 32 đội World Cup 26/06/2026 08:19 Sáng 26/6, Anthony Elanga ghi bàn quan trọng giúp Thụy Điển hòa Nhật Bản 1-1 ở lượt cuối bảng F, qua đó giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Bờ Biển Ngà viết nên trang sử mới tại World Cup 26/06/2026 05:05 Rạng sáng 26/6, Bờ Biển Ngà đánh bại Curacao 2-0 ở lượt cuối bảng E, qua đó có lần đầu tiên trong lịch sử vào vòng knock-out một kỳ World Cup.

Thua Nam Phi, Hàn Quốc dâng vé đi tiếp cho đối thủ 25/06/2026 11:09 Ở lượt trận cuối bảng A World Cup 2026 giữa Nam Phi vs Hàn Quốc, đại diện châu Á gây thất vọng tràn trề khi thua Nam Phi 0-1, qua đó mất luôn suất trực tiếp đến vòng 1/16 vào tay đối thủ.

Vinicius lập cú đúp, Brazil đại thắng ở World Cup 2026 25/06/2026 08:08 Trận đấu giữa Scotland vs Brazil đã kết thúc với chiến thắng tưng bừng 3-0 dành cho Selecao, trong đó ngôi sao Vinicius Junior tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, bên cạnh bàn ấn định tỷ số của Matheus Cunha. Kết quả này giúp Brazil giành ngôi đầu bảng để vào vòng 1/16.

Kết quả Bosnia 3-1 Qatar: Thêm một đội châu Á bị loại 25/06/2026 05:50 Bosnia đã nuôi hy vọng đi tiếp tại World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Qatar ở lượt trận cuối bảng B. Kết quả này giúp đại diện châu Âu kết thúc vòng bảng với 4 điểm và rộng cửa góp mặt ở vòng 32 đội với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, trong khi Qatar chính thức dừng bước.

Thụy Sĩ đi tiếp với ngôi đầu bảng B 25/06/2026 05:39 Ở lượt cuối bảng B World Cup 2026, chân sút trẻ Johan Manzambi tỏa sáng rực rỡ khi góp công lớn giúp Thụy Sĩ đánh bại đồng chủ nhà Canada 2-1 để giành ngôi nhất bảng B tại World Cup 2026.