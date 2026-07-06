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Tương quan trước trận Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha

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Cristiano Ronaldo và đồng đội gặp thử thách khó nhất từ đầu World Cup 2026, khi chạm trán Tây Ban Nha tại vòng 1/8.

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