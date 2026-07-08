Ngày và giờ 4 trận tứ kết World Cup 2026

Loạt trận đêm 7/7 chứng kiến những kết quả kịch tính. Argentina ngược dòng không tưởng với tỉ số 3-2 trước Ai Cập, dù bị dẫn 2-0. Messi là cầu thủ tâm điểm của trận đấu khi anh vừa bỏ lỡ quả phạt đền, vừa là người kiến tạo để đồng đội ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2, đồng thời là người tung cú sút cháy lưới đối thủ để cân bằng tỉ số 2-2.

Phần thời gian còn lại của trận đấu rất ít ỏi, nhưng Argentina đã cho thấy đẳng cấp của mình khi có màn phản công sắc lẹm. Bàn thắng ấn định tỉ số 3-2 do Enzo thực hiện sau pha chuyền bóng của Lautaro đã khép lại trận đấu vô cùng mãn nhãn và giàu cảm xúc.

Các cầu thủ Argentina tung đội trưởng Lionel Messi (10) lên không trung để ăn mừng sau chiến thắng 3-2 trước Ai Cập. Ảnh: AP

Với bàn thắng ở trận đấu này, Messi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn và kiến tạo trong cùng một trận World Cup, đồng thời là người ghi bàn liên tục nhiều trận nhất tại vòng knock-out.

Sau trận đấu giữa Argentina và Ai Cập là màn đối đầu giữa Thụy Sĩ và Colombia. Hai đội thi đấu chặt chẽ suốt hai hiệp chính và hai hiệp phụ, rồi kéo nhau vào loạt luân lưu. Đại diện châu Âu đã giành chiến thắng 4-3 và hẹn gặp chính Argentina ở tứ kết.

Màn ăn mừng của các cầu thủ Thụy Sĩ khi loại Colombia.

Trước khi Argentina và Thụy Sĩ tiến vào vòng tứ kết, tại vòng 16 đội, Morocco thắng Canada 3-0, Pháp hạ Paraguay 1-0, Na Uy quật ngã Brazil 2-1, Anh vượt qua Mexico 3-2, Tây Ban Nha đánh bại Bồ Đào Nha 1-0, Bỉ thắng đậm Mỹ 4-1.

Như vậy, 8 đội đã giành quyền vào chơi tứ kết gồm: Morocco, Pháp, Na Uy, Anh, Tây Ban Nha, Bỉ, Argentina và Thụy Sĩ.