Thụy Sĩ thắng Colombia, vào tứ kết World Cup sau 72 năm

Loạt đá cân não diễn ra kịch tính khi Juan Quintero mở màn bằng cú sút thành công cho Colombia, trước khi Granit Xhaka gỡ hòa 1-1 dù thủ môn Camilo Vargas chạm được tay vào bóng.

Bước ngoặt đến ở lượt đá thứ hai của Colombia. Trung vệ Davinson Sanchez sút dội xà ngang, trao lợi thế cho Thụy Sĩ. Tuy nhiên, Manuel Akanji cũng không tận dụng được khi sút vọt xà ở lượt kế tiếp, đưa hai đội trở lại thế cân bằng.

Các cầu thủ Thụy Sĩ mừng chiến thắng sau khi đánh bại Colombia 4-3 trong loạt luân lưu, sau trận hòa 0-0 ở vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân BC Place, Vancouver, Canada ngày 7/7. Ảnh: AP

Sau khi Jaminton Campaz ghi bàn nâng tỷ số luân lưu lên 2-2, thủ môn Gregor Kobel trở thành người hùng của Thụy Sĩ với pha cản phá cú đá căng của Cucho Hernandez về góc trái. Cedric Itten bình tĩnh sút vào giữa khung thành để giúp đội bóng châu Âu dẫn 3-2.

Luis Diaz giữ hy vọng cho Colombia bằng cú đá chính xác ở lượt thứ năm. Nhưng Ruben Vargas không mắc sai lầm khi đánh lừa Camilo Vargas bằng cú sút vào góc thấp, ấn định chiến thắng 4-3 và đưa Thụy Sĩ vào tứ kết gặp Argentina.

Ruben Vargas (trái) mừng sau khi thực hiện thành công quả luân lưu quyết định, giúp Thụy Sĩ thắng Colombia 4-3, sau trận hòa 0-0 ở vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân BC Place, Vancouver, Canada ngày 7/7. Ảnh: AP

Ngay sau cú đá quyết định, toàn bộ cầu thủ Thụy Sĩ lao vào ôm Ruben Vargas trong màn ăn mừng cuồng nhiệt. Theo BBC, các cầu thủ Thụy Sĩ đã giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc dù phải thực hiện loạt đá trước sự la ó liên tục từ đông đảo CĐV Colombia trên khán đài.

Chiến thắng cũng giúp Thụy Sĩ lần đầu góp mặt ở tứ kết World Cup sau 72 năm. Lần gần nhất họ làm được điều này là kỳ World Cup 1954 tổ chức trên sân nhà. Đây cũng là lần đầu họ thắng hai trận liên tiếp ở vòng knock-out World Cup. Trong khi đó, Colombia lỡ cơ hội vào tứ kết lần thứ hai trong lịch sử, sau năm 2014.

James Rodriguez (trái) và Cucho Hernandez thất vọng sau khi Colombia thua Thụy Sĩ 3-4 ở loạt luân lưu, sau trận hòa 0-0 tại vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân BC Place, Vancouver, Canada ngày 7/7. Ảnh: AP

Trái ngược với loạt luân lưu hấp dẫn, 120 phút thi đấu không có nhiều tình huống đáng chú ý. Hai đội tạo ra ít cơ hội nguy hiểm và không bên nào đủ sắc bén để kết liễu đối thủ.

Colombia nhỉnh hơn trong phần lớn thời gian. Cơ hội rõ rệt nhất đến ở phút 99, khi Jhon Lucumi bật cao đánh đầu từ quả phạt góc của Quintero nhưng bóng dội xà ngang. Sang hiệp phụ thứ hai, Jaminton Campaz thoát xuống đối mặt Gregor Kobel ở phút 116, song lại sút vọt xà trong tình huống có thể định đoạt trận đấu.

Bên phía Thụy Sĩ, cơ hội đáng kể nhất xuất hiện ở phút 104. Vừa vào sân thay người, Zeki Amdouni sút cận thành xuyên qua nhiều cầu thủ nhưng bị Camilo Vargas phản xạ cứu thua.

Thủ môn Gregor Kobel cản phá quả luân lưu của Cucho Hernandez, góp công giúp Thụy Sĩ thắng Colombia 4-3 trên chấm 11m sau trận hòa 0-0 ở vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân BC Place, Vancouver, Canada ngày 7/7. Ảnh: AP

Tổng chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của hai đội sau 90 phút chỉ đạt 0,7, gồm 0,4 của Colombia và 0,3 của Thụy Sĩ. Đây là trận có tổng xG thấp nhất sau 90 phút tại World Cup 2026, cho thấy lối đá cẩn trọng của hai đội, đặc biệt là đại diện châu Âu. Trong hiệp phụ, họ tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn nhưng lại thiếu yếu tố quyết định.

Cựu tiền vệ Andros Townsend nhận xét trên ITV rằng Thụy Sĩ đã thực hiện kế hoạch chiến thuật gần như hoàn hảo từ phút đầu đến phút 120. Theo ông, đoàn quân Murat Yakin khóa chặt khoảng trống, khiến các mũi tấn công Colombia không thể phát huy khả năng sáng tạo. Dù Colombia là đội chơi nhỉnh hơn, loạt luân lưu luôn chứa đựng yếu tố may rủi và Thụy Sĩ bản lĩnh hơn.

HLV Murat Yakin tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng. Thụy Sĩ đã thắng bốn trận liên tiếp tại World Cup 2026 và chỉ thua một trong 18 trận kể từ đầu năm 2025. Trong lịch sử dự World Cup, chưa HLV Thụy Sĩ nào đạt số trận thắng nhiều hơn Yakin.

Với Colombia, thất bại này nối dài nỗi ám ảnh trên chấm luân lưu ở World Cup. Sau khi bị Anh loại bằng luân lưu tại vòng 1/8 World Cup 2018, đại diện Nam Mỹ một lần nữa dừng bước theo cách nghiệt ngã. Họ cũng chưa từng vượt qua tứ kết trong lịch sử giải đấu.

Trong khi đó, Thụy Sĩ sẽ gặp Argentina ở tứ kết lúc 8h Chủ nhật 12/7 (giờ Hà Nội) trên sân Kansas City.