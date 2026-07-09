Xếp hạng sức mạnh 8 đội vào tứ kết World Cup 2026

Sau loạt trận cuối vòng 1/16 ngày 3/7, World Cup 2026 đã chốt đủ tám cặp đấu vòng 1/8. Argentina sẽ gặp Ai Cập, còn Thụy Sĩ chạm trán Colombia.
Sáng 4/7, Argentina đánh bại Cape Verde 3-2 sau 120 phút ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup trên sân vận động Hard Rock.
Rạng sáng 4/7, Australia hòa Ai Cập 1-1, sau đó thua 2-4 trên chấm luân lưu ở vòng 32 đội World Cup 2026.
Breel Embolo tiếp tục ghi dấu ấn khi mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 của Thụy Sĩ trước Algeria ở vòng 1/16 World Cup 2026.
Sáng 3/7, Cristiano Ronaldo ghi bàn giúp Bồ Đào Nha chật vật hạ Croatia 2-1 ở vòng 32 đội giải vô địch thế giới.
Rạng sáng 3/7, đoàn quân của HLV Luis De La Fuente thắng thuyết phục trước Áo ở vòng 32 đội World Cup.
Hậu vệ Phan Văn Hiếu và tiền vệ Nguyễn Trọng Sơn đã có mùa giải ấn tượng trong màu áo Bắc Ninh FC, góp phần quan trọng giúp đội bóng Kinh Bắc giành vé lên V.League.
Phát hiện Ronaldo đăng bức ảnh mình chụp lên mạng xã hội mà không ghi nguồn, nhiếp ảnh gia Edmund Wong đã liên hệ đòi quyền tác giả.
Rạng sáng 2/7, Bỉ bị dẫn 2-0 đến phút 85 nhưng vẫn dẫn ngược Senegal 3-2 bằng 3 bàn thắng ở phút 86, 89 và 120+5.
Phút 75 và 86 trận đấu ở vòng 32 đội World Cup, Harry Kane ghi liền 2 bàn giúp "Tam sư" đánh bại CHDC Congo 2-1.
Pháp, Brazil sáng cửa đi tiếp khi gặp những đối thủ bị đánh giá yếu hơn ở vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 1/7, Mbappe lập cú đúp, giúp Pháp đánh bại Thụy Điển 3-0, qua đó cân bằng thành tích ghi bàn tại World Cup 2026 của Lionel Messi với cùng 6 bàn.
Rạng sáng 1/7, Erling Haaland ghi bàn quyết định, giúp Na Uy đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1 ở vòng 32 đội World Cup.
Sau loạt trận diễn ra sáng 30/6 (giờ Việt Nam), World Cup 2026 đã xác định các đại diện tiếp theo tiến vào vòng 16 đội. Cách đây ít phút, Morocco đã quật ngã Hà Lan trong một trận đấu nghẹt thở.
Rạng sáng 30/6, tuyển Đức không thể giải quyết Paraguay trong 90 phút và hiệp phụ, để rồi gục ngã 3-4 ở loạt luân lưu trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup.
Rạng sáng 30/6, Nhật Bản mở tỷ số nhưng để Brazil thắng ngược 2-1 bằng các pha lập công ở phút 56 và 90+6 trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup.
Nhiều cổ động viên (CĐV) trên khắp thế giới đã lên tiếng tố cáo FIFA dàn xếp giúp Argentina vào nhánh đấu dễ dàng và rộng cửa vào trận chung kết.
Rạng sáng 29/6, Canada đánh bại Nam Phi 1-0, qua đó giành vé vào vòng loại trực tiếp thứ 2 giải vô địch thế giới 2026.
Bồ Đào Nha - Croatia hay Tây Ban Nha - Áo là những trận đấu cuối cùng được xác định ở vòng 1/16, với 32 đội vượt qua vòng bảng World Cup 2026.
Sáng 28/6, Argentina giành chiến thắng 3-1 trước Jordan trong trận đấu thuộc lượt cuối bảng J World Cup 2026.
Sáng 28/6, Hàn Quốc chính thức dừng bước tại World Cup 2026 sau khi bị đánh bật khỏi nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt.
Sáng 28/6, Bồ Đào Nha hòa Colombia 0-0 ở lượt cuối vòng bảng, qua đó sẽ gặp Croatia tại vòng loại trực tiếp đầu tiên của World Cup 2026.
Sáng 28/6, Jude Bellingham ghi bàn và kiến tạo giúp "Tam sư" đánh bại Panama 2-0, qua đó giành vé vào vòng 32 đội World Cup với ngôi nhất bảng L.
Argentina, Đức, Pháp đều đã xác định được đối thủ ở vòng 1/16, sau khi lượt đấu cuối cùng bảng H và bảng I diễn ra vào sáng 27/6 kết thúc với kết quả không có nhiều bất ngờ xảy ra.
Chiến thắng 1-0 giúp Tây Ban Nha vào vòng 1/16 World Cup 2026 với vị trí nhất bảng H, trong khi Uruguay bị loại sau trận đấu trên sân Guadalajara.
Cú hat-trick trong 31 phút của Ousmane Dembele mở đường cho chiến thắng 4-1 của tuyển Pháp trước Na Uy ở lượt cuối bảng I World Cup 2026 rạng sáng 27/6.
Sau khi bảng A đến F hoàn tất, World Cup 2026 đã xác định bốn trận đầu tiên của vòng 1/16, gồm Canada - Nam Phi, Brazil - Nhật Bản, Hà Lan - Morocco và Mỹ - Bosnia & Herzegovina.
Sáng 26/6, Thổ Nhĩ Kỳ khép lại World Cup 2026 bằng chiến thắng cảm xúc 3-2 trước chủ nhà Mỹ ở lượt trận cuối bảng D.
Sáng 26/6, Anthony Elanga ghi bàn quan trọng giúp Thụy Điển hòa Nhật Bản 1-1 ở lượt cuối bảng F, qua đó giành vé vào vòng loại trực tiếp.
Rạng sáng 26/6, Bờ Biển Ngà đánh bại Curacao 2-0 ở lượt cuối bảng E, qua đó có lần đầu tiên trong lịch sử vào vòng knock-out một kỳ World Cup.