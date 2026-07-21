Maldini thuyết phục Guardiola dẫn dắt tuyển Italy

Italy thua Bosnia & Herzegovina ở chung kết play-off và lần thứ ba liên tiếp lỡ World Cup. Ở hai lần tranh vé vớt trước đó, đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới lần lượt thua Thụy Điển và Bắc Macedonia vốn bị đánh giá thấp hơn. Hệ quả, HLV Gennaro Gattuso, Chủ tịch LĐBĐ Italy (FIGC) Gabriele Gravina và Trưởng đoàn Gianluigi Buffon đồng loạt từ chức.

Giám đốc kỹ thuật của AC Milan, Paolo Maldini, trên băng ghế huấn luyện trước trận gặp Salernitana ở Serie A tại Stadio Arechi, Salerno, Italy ngày 4/1/2023. Ảnh: Reuters

Sau đó, FIGC bổ nhiệm huyền thoại Paolo Maldini làm Giám đốc Kỹ thuật và Leonardo làm cố vấn theo hợp đồng 4 năm, hướng tới World Cup 2030. Nhiệm vụ trọng tâm hiện tại của bộ đôi này là tìm kiếm huấn luyện viên trưởng mới cho đội tuyển, với sự lựa chọn lý tưởng là Guardiola - HLV đang tự do sau khi rời Man City.

Theo Sky Sport Italy, hai quan chức của FIGC đã bay tới Barcelona trao đổi trực tiếp với Guardiola cuối tuần qua. Nội dung cụ thể của cuộc đàm phán chưa được tiết lộ, nhưng động thái này cho thấy FIGC đã đưa ra một lời đề nghị thực sự với nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Ban đầu, mức thu nhập của Guardiola được xem là trở ngại khiến thương vụ này gần như không thể xảy ra. Khi còn dẫn dắt Man City, ông lương khoảng 26,8 triệu USD mỗi năm trước thuế - con số vượt xa khả năng chi trả thông thường của bóng đá Italy.

Để so sánh, trong những năm gần đây, các HLV tuyển Italy có mức thu nhập thấp hơn rất nhiều. Roberto Mancini hưởng lương cao nhất sau chức vô địch Euro 2020, vào khoảng 3,3 triệu USD. Người kế nhiệm Luciano Spalletti nhận khoảng 3,1 triệu USD, Giampiero Ventura là 1,6 triệu USD, trong khi Gennaro Gattuso được cho là 850.000 USD cho giai đoạn ngắn vừa qua.

Nhưng theo Sky Sport Italy, tiền bạc không phải vấn đề then chốt trong cuộc đàm phán lần này. Guardiola được cho là quan tâm tới một dự án toàn diện nhằm cải tổ nền bóng đá Italy, thay vì chỉ xem xét mức đãi ngộ cá nhân. Cựu HLV Barca và Man City vẫn chưa đóng cánh cửa với FIGC. Các bên được cho là có thể đưa ra quyết định trong ít ngày tới.

HLV Pep Guardiola trao đổi với tiền vệ Bernardo Silva trong quãng nghỉ uống nước ở trận Man City gặp Aston Villa trên sân Etihad, vòng cuối Ngoại hạng Anh ngày 24/5/2026. Ảnh: AFP

Kế hoạch được đề xuất có thời hạn bốn năm, hướng tới mục tiêu World Cup 2030, với các cột mốc quan trọng gồm Nations League 2026-2027 và Euro 2028. Trọng tâm của dự án là phát triển cầu thủ trẻ, xây dựng hệ thống đào tạo và đưa những tài năng từ các đội tuyển trẻ lên đội tuyển quốc gia.

Chủ tịch FIGC Giovanni Malago khẳng định quá trình lựa chọn HLV trưởng mới đang đi đến hồi kết và bác bỏ thông tin cho rằng ông có bất đồng với Maldini cùng Leonardo. Malago nhấn mạnh việc chọn HLV mới không chỉ dựa trên yếu tố chuyên môn mà còn phụ thuộc lớn vào khả năng tài chính của liên đoàn. Chủ tịch FIGC nhắc tới việc ngân sách hiện tại chỉ còn khoản tiền tương đương phần lương chưa thanh toán của Gennaro Gattuso, "cách rất xa những gì một ngôi sao lớn có thể mong muốn". Phát biểu này được cho là ám chỉ Guardiola hoặc Antonio Conte, những HLV hàng đầu có mức thu nhập cao.

Theo Malago, một khoản đầu tư lớn như vậy có thể chỉ khả thi từ năm tài chính 2027. Tuy nhiên, nếu Guardiola thực sự quan tâm tới dự án của Italy hơn là vấn đề tiền bạc, FIGC sẽ phải đánh giá lại phương án tài chính.

Với Malago, điều quan trọng nhất không phải là chiêu mộ một tên tuổi lớn, mà là thay đổi cách vận hành bóng đá Italy. "Trong trận chung kết có hai HLV là Lionel Scaloni và De la Fuente", ông nhắc tới chung kết World Cup 2026. "Scaloni không có một bảng thành tích phi thường trước đó nhưng đã tạo nên một hành trình đáng kinh ngạc. De la Fuente đi lên từ hệ thống đào tạo trẻ. Dù là ai, chúng ta phải sửa chữa tổ chức và phương pháp để cầu thủ Italy được thi đấu nhiều hơn và được đánh giá đúng giá trị".

Quan điểm này phần nào lý giải vì sao FIGC hướng tới Guardiola. Nhà cầm quân Tây Ban Nha không chỉ nổi tiếng bởi các danh hiệu, mà còn được đánh giá cao nhờ khả năng xây dựng hệ thống, phát triển cầu thủ trẻ và tạo ra triết lý thi đấu xuyên suốt.

Guardiola (giữa) cùng Gabriel Batistuta (phải) và Vincenzo Montella tại AS Roma. Ảnh: X/The Pep

Guardiola không phải cái tên xa lạ với bóng đá Italy. Khi còn là cầu thủ, ông từng thi đấu cho Brescia và Roma, đồng thời tạo dựng mối quan hệ đặc biệt với HLV Carlo Mazzone tại Brescia. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng có tình bạn lâu năm với Maldini. Sau khi cùng Barca vô địch Champions League năm 2009, Guardiola dành lời tri ân đặc biệt cho huyền thoại Milan khi Maldini tuyên bố giải nghệ.

Nhà cầm quân sinh năm 1971 cũng nói tiếng Italy thành thạo và thường xuyên trở lại quốc gia này nghỉ dưỡng. Ông vẫn giữ liên hệ với nhiều đồng đội cũ, các HLV và những người bạn trong giới bóng đá Italy.

Chính Guardiola nhiều lần bày tỏ mong muốn dẫn dắt một ĐTQG. Năm 2021, ông nói với ESPN: "Tôi muốn có trải nghiệm ở World Cup, Euro hoặc Copa America. Tôi muốn tham dự một giải đấu lớn cấp đội tuyển. Tôi không biết khi nào, có thể 5, 10 hay 15 năm nữa, nhưng tôi muốn điều đó". Ông cũng từng để ngỏ khả năng làm việc tại Italy từ năm 2018 với câu nói ngắn gọn: "Tại sao không?".

Sự xuất hiện của Guardiola đã làm thay đổi cục diện cuộc đua vốn được xem là chỉ xoay quanh Antonio Conte, Roberto Mancini và Andrea Pirlo. Nếu hai ứng viên này là những lựa chọn thực tế hơn về mặt tài chính, việc FIGC tiếp cận Guardiola cho thấy Maldini và Leonardo đang hướng tới cuộc cải tổ toàn diện.

Quyết định cuối cùng dự kiến được công bố trong những ngày tới. Nếu thành công, việc đưa Guardiola về dẫn dắt có thể trở thành một trong những thương vụ tham vọng nhất lịch sử bóng đá Italy, không chỉ nhằm tìm lại vị thế trên sân cỏ mà còn để thay đổi cách phát triển cầu thủ và vận hành hệ thống bóng đá quốc gia.

Theo Football Italy