Hạ tuyển Bỉ, Tây Ban Nha gặp Pháp ở bán kết

Rạng sáng 11/7, trận tứ kết đáng chờ đợi đã khép lại khi Bỉ nhận thất bại 1-2 trước Tây Ban Nha. Với nhiều ngôi sao trong đội hình và lối chơi tấn công quen thuộc, Tây Ban Nha nhập cuộc với thế trận lấn lướt. Họ tạo ra nhiều tình huống với các pha đập nhả đẹp mắt.

Phút thứ 30, Fabian Ruiz mở tỉ số trận đấu sau pha pha bóng bật ra từ cú dứt điểm của Dani Olmo. Có bàn thắng, trận đấu trở nên hấp dẫn và khó lường. Các cầu thủ Bỉ nhanh chóng lấy lại nhịp chơi với những pha tấn công rình rập. Bằng sự kiên nhẫn của mình, nỗ lực của họ đã được đền đáp. Phút 41, Charles De Ketelaere đánh đầu xuất sắc làm tung lưới Tây Ban Nha. Tỉ số cân bằng 1-1.

Bỉ thi đấu đầy toan tính trước Tây Ban Nha.

Hiệp hai chứng kiến sức ép nghẹt thở từ Tây Ban Nha với lối chơi kiểm soát đặc trưng. Dẫu vậy, Thibaut Courtois đã có một màn trình diễn xuất thần, liên tiếp từ chối những cơ hội của Lamine Yamal và các đồng đội, giúp Bỉ đứng vững trước cơn bão tấn công.

Tuy nhiên, "nỗi đau" của tuyển Bỉ bắt đầu xuất hiện khi thủ thành của Real Madrid buộc phải rời sân vì chấn thương. Người vào sân thay anh là thủ thành của MU, Senne Lammens.

Như là định mệnh vậy. Thủ môn sinh năm 2002 dù không mắc sai lầm nào nghiêm trọng ở Man Utd mùa giải vừa qua, nhưng bi kịch của Bỉ đã chọn anh. Phút 88, Lammens mắc sai lầm sau khi cản cú sút của Pau Cubarsi. Bóng bật ra và Mikel Merino đã nhanh chóng ập vào đệm bóng cận thành. Tỉ số 2-1 cho Tây Ban Nha. Thời gian còn lại của trận đấu là quá ít để tuyển Bỉ có thể kéo Tây Ban Nha vào hiệp phụ.

Thủ môn Lammens mắc sai lầm dẫn tới bàn thua của Bỉ.

Thua Tây Ban Nha, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Courtois cùng những gương mặt cuối cùng của "thế hệ vàng" phải lặng lẽ rời sân và càng xa giấc mơ về World Cup.

Với Tây Ban Nha, chiến thắng vô cùng quan trọng này đưa họ vào bán kết gặp Pháp. Đây sẽ là trận đối đầu vô cùng hấp dẫn. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 15/7.