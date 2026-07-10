Mbappe tỏa sáng, Pháp đả bại Morocco để vào bán kết

Mbappe xuất sắc nhất trận Pháp thắng Morocco 2-0. (Ảnh: Reuters)

Rạng sáng 10/7 theo giờ Việt Nam, Pháp đã giành chiến thắng 2-0 trước Morocco ở tứ kết World Cup 2026, qua đó tiếp tục hành trình chinh phục chức vô địch. Hai bàn thắng trong hiệp hai của Kylian Mbappe và Ousmane Dembele giúp đoàn quân của HLV Didier Deschamps vượt qua thử thách khó chịu đến từ đại diện châu Phi.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Pháp nhập trận đầy chủ động. Đội bóng áo lam kiểm soát nhịp độ bằng những pha phối hợp ngắn, liên tục kéo giãn hàng phòng ngự Morocco. Phút thứ 4, Mbappe tung cú sút xa nguy hiểm buộc thủ môn Bono phải cản phá, trước khi Dayot Upamecano đánh đầu khiến khung thành Morocco thêm một lần chao đảo.

Mbappe đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc trong trận đấu với Morocco.

Sức ép của Pháp ngày càng rõ rệt. Phút 25, Noussair Mazraoui phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Pháp sau khi trọng tài Facundo Tello tham khảo VAR và giữ nguyên quyết định. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Mbappe không thắng được Bono khi thủ môn Morocco đổ người chính xác để cản phá cú sút vào góc thấp. Cuối hiệp một, Lucas Digne còn đưa bóng dội xà ngang bằng một cú sút xa đẹp mắt, khiến Pháp chưa thể có bàn mở tỷ số trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, thế trận vẫn nghiêng hẳn về Pháp. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 60, Mbappe chuộc lỗi bằng cú sút tầm trung cực mạnh, đưa bóng đi vào mép trong cột dọc phải, mở tỷ số 1-0. Bàn thắng này giúp Pháp giải tỏa áp lực và buộc Morocco phải đẩy cao đội hình.

Chỉ 6 phút sau, Pháp tiếp tục nhân đôi cách biệt. Mbappe lần này đóng vai trò kiến tạo, tạo điều kiện để Ousmane Dembele dứt điểm trong vòng cấm. Dù cú ra chân không thật sự hoàn hảo, bóng vẫn tìm đường vào góc thấp bên phải khung thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Morocco nỗ lực vùng lên trong phần còn lại của trận đấu, nhưng các pha dứt điểm của Azzedine Ounahi hay Neil El Aynaoui đều không thể đánh bại Mike Maignan. Phía Pháp cũng tạo thêm nhiều cơ hội, đáng chú ý là cú sút của Bradley Barcola ở phút 88 bị Bono xuất sắc cản phá.

Chung cuộc, Pháp thắng 2-0 để ghi tên vào bán kết World Cup 2026. Đội bóng của HLV Didier Deschamps sẽ chờ đối thủ là đội thắng trong cặp tứ kết giữa Bỉ và Tây Ban Nha.

Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026