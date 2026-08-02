UEFA dọa phế truất Chủ tịch FIFA Gianni Infantino

Theo báo Anh Telegraph, toàn bộ 55 liên đoàn thành viên UEFA sẽ bỏ phiếu chống Infantino, trong khi UEFA chỉ cần sự ủng hộ của 43 thành viên để kích hoạt cuộc bỏ phiếu. Thông tin này chưa được UEFA xác nhận chính thức.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (trái) và Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin tại Đại hội UEFA ở Maison de la Mutualité, Paris, Pháp, ngày 8/2/2024. Ảnh: Reuters

Trước đó, UEFA tuyên bố đã "mất niềm tin" vào Infantino sau khi ông công bố kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE) - công ty dự kiến phụ trách hoạt động thương mại và vận hành các giải đấu của FIFA, bao gồm World Cup nam và nữ.

Điểm gây tranh cãi nhất là đề xuất bán 20% cổ phần FFE cho các nhà đầu tư tư nhân. FIFA xác nhận nhóm đầu tư do Thrive Eternal dẫn đầu dự kiến tham gia thương vụ. Công ty này được sáng lập bởi Joshua Kushner, em trai Jared Kushner - con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Infantino cho rằng FFE sẽ giúp tăng mạnh nguồn tài chính phát triển bóng đá, hứa hẹn các liên đoàn ủng hộ kế hoạch trước ngày 19/9 sẽ nhận thêm tối đa 20 triệu USD, cùng mức hỗ trợ lớn hơn trong ba chu kỳ World Cup tiếp theo. Tuy nhiên, đề xuất vấp phải làn sóng phản đối từ UEFA, LĐBĐ châu Á (AFC), LĐBĐ Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) cùng nhiều liên đoàn thành viên, buộc FIFA phải hủy bỏ kế hoạch.

Dù hoan nghênh quyết định hủy kế hoạch, UEFA cho rằng cách điều hành của Infantino đã làm xói mòn niềm tin trong cộng đồng bóng đá quốc tế. Tổ chức này cho biết sẽ phối hợp với các liên đoàn thành viên và các liên đoàn châu lục khác để xem xét toàn diện quá trình dẫn đến sự việc, đồng thời xây dựng cơ chế nhằm ngăn tình trạng tương tự tái diễn.

UEFA cũng nhắc lại bài phát biểu tranh cử năm 2016 của Infantino, khi ông cam kết minh bạch và khẳng định tiền của FIFA là tiền của các liên đoàn thành viên. "Tất cả những cam kết đó đều không được thực hiện. Thỏa thuận thiếu minh bạch mà ông ấy xây dựng và tìm cách thông qua hoàn toàn đi ngược lại lời hứa về sự công khai", tuyên bố nêu.

Theo UEFA, với quỹ dự trữ hơn 5 tỷ USD, FIFA hoàn toàn có thể tăng nguồn hỗ trợ phát triển bóng đá thông qua chương trình FIFA Forward hiện có, thay vì bán một phần tài sản thương mại. "Đây là chiến thắng của cả nền bóng đá. Nhưng đó chưa phải là dấu chấm hết. Đề xuất đã bị hủy bỏ, còn nhiệm vụ khôi phục niềm tin vào FIFA mới chỉ bắt đầu", thông báo có đoạn.

LĐBĐ Anh (FA) bày tỏ ủng hộ hoàn toàn quan điểm của UEFA, đồng thời kêu gọi tiến hành một cuộc rà soát toàn diện về năng lực lãnh đạo và hệ thống quản trị của FIFA nhằm bảo đảm bóng đá thế giới được điều hành minh bạch và vì lợi ích của tất cả các thành viên.

Lập trường của CONCACAF cũng cứng rắn hơn sau khi kế hoạch đổ vỡ. Liên đoàn này cho rằng tương lai của World Cup - tài sản giá trị nhất của bóng đá thế giới - đã bị đưa vào một kế hoạch được xây dựng ngoài mọi quy trình quản trị, thiếu minh bạch, thiếu tham vấn và không tuân thủ thủ tục. CONCACAF cáo buộc đây là "một hành động quản trị và lãnh đạo yếu kém nghiêm trọng", đồng thời kêu gọi tiến hành đánh giá toàn diện đối với ban lãnh đạo FIFA.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng Cup vàng World Cup trong buổi họp báo ở sân Azteca, Mexico City, Mexico ngày 10/6/2026. Ảnh: Reuters

Theo Telegraph, làn sóng phản đối còn lan tới nội bộ FIFA. Báo này dẫn các nguồn tin cho biết một số nhân sự đang sử dụng khẩu hiệu "kill the monster" (giết quái vật) để mô tả nỗ lực buộc Infantino phải rời vị trí.

Cố vấn cấp cao Carlos Cordeiro đã từ chức và gọi FFE là "một thỏa thuận tồi đối với bóng đá". Giám đốc điều hành Kevin Lamour cũng chỉ trích gay gắt Infantino, cho rằng ngay cả bộ máy điều hành FIFA cũng không được thông tin đầy đủ về dự án.

Sau thất bại của kế hoạch FFE, giới quan sát bắt đầu chú ý tới cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm sau.

Chủ tịch PSG Nasser Al Khelaifi được cho là nhận được sự ủng hộ từ một số thành viên UEFA, nhưng các nguồn tin thân cận khẳng định ông không có ý định tranh cử do đang đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng khác. Chủ tịch CONCACAF Victor Montagliani, hiện là một trong các Phó chủ tịch FIFA, cũng được nhắc đến như ứng viên tiềm năng.

Dù vậy, Infantino khẳng định sẽ tiếp tục nhiệm kỳ. Ông thừa nhận đề xuất FFE đã "gây chia rẽ", nhưng cho biết sẽ nỗ lực đưa các bên trở lại bàn đối thoại trong những tuần tới nhằm tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của bóng đá, đặc biệt tại các quốc gia cần nhiều hỗ trợ nhất.