Tuyển Việt Nam bị Singapore cầm hòa

Tối 31/7, tuyển Việt Nam hòa Singapore 0-0 trên sân Mỹ Đình ở lượt trận thứ 2 bảng A, ASEAN Cup.

Trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam đã trải qua 90 phút để lại nhiều cảm xúc trái ngược. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik tấn công như vũ bão trong hiệp một, tạo ra cơ hội liên tiếp đến mức máy quay truyền hình đôi lúc còn không kịp bắt trọn những pha bóng tốc độ cao. Thế nhưng, sự vô duyên trước khung thành đã khiến tất cả trở nên vô nghĩa.

Ngay phút thứ 8, Hoàng Hên phối hợp với Tiến Anh trước khi chọc khe để Xuân Son băng xuống dứt điểm. Tuy nhiên, hàng thủ Singapore đã kịp thời lăn xả cứu thua. Đến phút 18, cú sút xa hiểm hóc của Tiến Anh buộc thủ môn Mohamad Izwan phải bay người đẩy bóng. Đình Bắc có cơ hội đá bồi nhưng lại bỏ lỡ.

Tuyển Việt Nam chơi chủ động. Ảnh: Việt Linh.

Chỉ hai phút sau, Đình Bắc tiếp tục được đặt vào vị trí thuận lợi từ đường chuyền điểm rơi của Tiến Anh. Thay vì đánh đầu, tiền đạo số 9 chọn phương án dứt điểm trong tư thế khó và đưa bóng ra ngoài.

Sức ép vẫn không ngừng gia tăng. Phút 26, Thành Chung đánh đầu sau đường chuyền của Hoàng Đức nhưng bóng đi chệch cột trong gang tấc. 4 phút sau, đến lượt Hoàng Đức khiến khung thành Singapore rung chuyển với cú dứt điểm kỹ thuật từ xa, nhưng bóng lại tìm đến xà.

Việt Nam áp đảo đến nghẹt thở. Chỉ trong hiệp một, đội chủ nhà tung tới 13 cú sút, trong khi Singapore chỉ có 2 cơ hội, nhưng tỷ số vẫn chỉ là hai con số 0.

Đình Bắc là người phải trả giá cho những pha bỏ lỡ. Phút 41, HLV Kim Sang-sik quyết định rút số 9 khỏi sân để đưa Tài Lộc vào thay. Đình Bắc dường như không hài lòng với quyết định ấy, nhưng đó cũng là dấu hiệu cho thấy sự kiên nhẫn của ban huấn luyện đã chạm giới hạn.

Tuyển Việt Nam sở hữu nhiều cơ hội. Ảnh: Minh Chiến.

Nếu hiệp một là cơn bão đỏ, hiệp hai lại giống như một màn trình diễn đầy bế tắc.

Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận nhưng những miếng đánh trở nên dễ đoán. Các cầu thủ áo đỏ liên tục đưa bóng vào vùng cấm bằng những quả tạt, trong khi những pha xử lý cá nhân cũng không tạo ra khác biệt. Phút 60, Tài Lộc, Xuân Son và Hoàng Hên phối hợp giữa vòng vây Singapore, nhưng Tiến Anh lại dứt điểm thiếu chính xác.

Chủ nhà phung phí cơ hội. Ảnh: Việt Linh.

Sau quãng thời gian bế tắc, đội chủ nhà thậm chí suýt phải trả giá cho sự phung phí. Phút 77, hàng thủ Việt Nam bẫy việt vị lỗi, mở ra khoảng trống nguy hiểm để tiền đạo Singapore áp sát và dứt điểm vào góc gần. May mắn cho chủ nhà, Lê Giang Patrik đã xuất sắc đổ người cứu thua.

Chưa dừng lại, bảy phút sau, Anuar tiếp tục khiến khung thành đội chủ nhà chao đảo bằng một pha xử lý kỹ thuật. Lê Giang Patrik vẫn phải tập trung cao độ để giữ sạch mành lưới.

Tuyển Việt Nam suýt nhận trái đắng trên sân nhà. Ảnh: Minh Chiến.

90 phút khép lại trong sự tiếc nuối. Việt Nam đã có một hiệp đấu đầu tiên đủ sức nghiền nát bất kỳ hàng phòng ngự nào, nhưng lại thiếu thứ quan trọng nhất: bàn thắng. Sang hiệp hai, khi sự nóng vội xuất hiện, những đường tạt bóng và các pha xử lý cá nhân không thể phá vỡ bức tường Singapore.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik cần nhanh chóng lấy lại tinh thần để hướng đến trận "chung kết" bảng A với chủ nhà Indonesia vào ngày 3/8.

Cục diện bảng A.

Danh sách cầu thủ ra sân. Ảnh: VFF.