Cậu bé Việt Nam 7 tuổi được Liên đoàn Cờ vua thế giới khen ngợi

Kết thúc Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2026, Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) đã dành lời ngợi khen cho sự vươn mình của đội cờ Việt Nam, cũng như "thần đồng" Trương Phúc Nhật Nguyên.
Giải vô địch trẻ châu Á là đấu trường rất được xem trọng trong làng cờ vua, là nơi từng chứng kiến những bước vươn mình của các kỳ thủ hùng mạnh đến từ Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Uzbekistan...
Giải năm nay diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc) và đã kết thúc vào cuối tuần qua sau nhiều ngày tranh tài quyết liệt.
Giải đấu năm nay chứng kiến màn tỏa sáng rực rỡ của các kỳ thủ trẻ Việt Nam, khi mang về tổng cộng 5 HCV cá nhân và 14 HCV đồng đội ở các hạng mục, lứa tuổi khác nhau. Chung cuộc Việt Nam xếp hạng nhì, chỉ sau chủ nhà Trung Quốc.
Sau khi giải kết thúc 1 ngày, Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) đã đăng tải bài viết ca ngợi sự vươn mình mạnh mẽ của đội cờ vua trẻ Việt Nam và cá nhân kỳ thủ 7 tuổi Trương Phúc Nhật Nguyên.
"Nếu tính ở nhóm cá nhân, Việt Nam giành được tổng số huy chương cao nhất. Việt Nam và Trung Quốc là 2 đội cờ xuất sắc nhất của giải, một lần nữa cho thấy phong trào cờ vua trẻ phát triển mạnh mẽ ở 2 quốc gia này.
Đặc biệt, kỳ thủ U8 Trương Phúc Nhật Nguyên đã đạt thành tích gần như tuyệt đối - thắng 8/9 trận ở nội dung cờ tiêu chuẩn, đây là thành tích xuất sắc nhất giải đấu. Thành tích này phản ánh sức mạnh và chiều sâu của cờ vua Việt Nam", FIDE viết.
Đây không phải lần đầu Việt Nam tạo được tiếng vang ở các sân chơi cờ vua trẻ. Hơn 2 thập niên qua, từ Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Quang Liêm đến Nguyễn Anh Khôi, rồi Đầu Khương Duy, Phạm Trần Gia Phúc..., Việt Nam luôn sở hữu nhiều thế hệ các kỳ thủ được mệnh danh "thần đồng".
FIDE từng đưa ra thống kê cho thấy Việt Nam nằm trong top 5 thế giới về số lượng - cũng như chất lượng của những kỳ thủ trẻ.
Thành tích ở Giải vô địch trẻ châu Á mới đây dường như đã tìm ra thêm một "thần đồng" mới cho cờ vua Việt Nam, đó là cậu bé 7 tuổi Trương Phúc Nhật Nguyên.
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