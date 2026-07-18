10 ngôi sao gây thất vọng tại World Cup 2026

10 đội bóng tranh tài Giải Bóng đá thiếu niên phường Bắc Hồng Lĩnh 14/07/2026 18:52 Giải Bóng đá thiếu niên phường Bắc Hồng Lĩnh năm 2026 nhằm tạo sân chơi bổ ích, đồng thời tuyển chọn các cầu thủ xuất sắc tham dự giải bóng đá thiếu niên tỉnh Hà Tĩnh sắp tới.

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Pháp - Tây Ban Nha: Duyên nợ trăm năm của bóng đá châu Âu 14/07/2026 08:29 Trước cuộc đại chiến ở bán kết World Cup 2026, Tây Ban Nha là đối thủ mà Pháp chạm trán nhiều thứ năm trong lịch sử, với nhiều kỷ niệm, huy hoàng lẫn đắng cay.

Xuân Son ghi bàn, tuyển Việt Nam toàn thắng ở Hàn Quốc 14/07/2026 05:11 Nguyễn Xuân Son, Phạm Gia Hưng ghi bàn, tuyển Việt Nam thắng Gangwon FC 2-1 trong trận đấu tập cuối cùng tại Hàn Quốc chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Cậu bé 8 tuổi người Hà Tĩnh giành huy chương cầu lông quốc gia 14/07/2026 05:03 Chỉ mới 8 tuổi nhưng em Trần Đình Minh Đăng (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) đã tạo dấu ấn đáng nhớ khi giành HCĐ tại Giải Vô địch cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên quốc gia năm 2026.

Cựu cầu thủ Everton gia nhập đội bóng V-League 13/07/2026 13:01 CLB CAHN gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng V-League khi công bố tân binh David Henen.

Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội 13/07/2026 04:53 Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận, FIFA đang cân nhắc ý tưởng mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội.

Đình Bắc và thông điệp đặc biệt với tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 12/07/2026 17:12 Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc thể hiện quyết tâm cao nhưng cũng rất thận trọng khi tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào chiến dịch ASEAN Cup 2026 với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.

Vận động viên Hà Tĩnh giành 6 huy chương tại Giải Vô địch Karate Đông Nam Á 12/07/2026 15:55 Các võ sĩ Hà Tĩnh đã thi đấu xuất sắc trong màu áo đội tuyển Karate Việt Nam tại Giải Vô địch Karate Đông Nam Á năm 2026, trong đó, VĐV Hoàng Thị Mỹ Tâm giành 2 huy chương vàng, góp phần quan trọng vào thành tích chung của đội tuyển quốc gia.

Bán kết World Cup 2026: Long tranh, hổ đấu 12/07/2026 15:41 Bốn đội bóng đang có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA hiện nay là Pháp, Argentina, Tây Ban Nha và Anh sẽ tạo nên vòng bán kết World Cup 2026 hấp dẫn. Pháp đối đầu Tây Ban Nha, Argentina so tài cùng Anh, những trận bán kết hứa hẹn sẽ là tranh tài nảy lửa.

Phường Hoành Sơn tổ chức thành công giải bóng chuyền nam năm 2026 12/07/2026 13:08 Trải qua 15 trận đấu gay cấn, hấp dẫn, Giải Bóng chuyền nam phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) năm 2026 đã kết thúc thành công với chức vô địch thuộc về đội bóng chuyền TDP Hồng Sơn.

Alvarez lập siêu phẩm, đưa Argentina vào bán kết World Cup 12/07/2026 11:17 Julian Alvarez ghi bàn quan trọng ở hiệp phụ giúp Argentina đánh bại Thụy Sĩ 3-1 ở tứ kết.

Bellingham rực sáng, đưa Anh vào bán kết World Cup 12/07/2026 07:25 Jude Bellingham ghi 2 bàn giúp tuyển Anh đánh bại Na Uy 2-1 ở tứ kết giải vô địch thế giới.

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Hạ tuyển Bỉ, Tây Ban Nha gặp Pháp ở bán kết 11/07/2026 04:31 Sau gần một thập kỷ mang theo giấc mơ chinh phục đỉnh cao bóng đá thế giới, thế hệ vàng của bóng đá Bỉ đã khép lại hành trình World Cup 2026 một cách khá đau đớn với nhiều giọt nước mắt rơi.

Khởi tranh Giải Bóng đá nam thiếu niên phường Nam Hồng Lĩnh 10/07/2026 17:28 Giải Bóng đá nam thiếu niên lần thứ II, năm 2026 do phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức có 10 đội bóng tham gia.

Siêu máy tính dự đoán Tây Ban Nha vs Bỉ: "Bò tót" bắt nạt "Quỷ đỏ" 10/07/2026 14:41 Siêu máy tính Opta đánh giá Tây Ban Nha là đội nắm nhiều cơ hội giành vé vào bán kết World Cup 2026 hơn Bỉ. Với hàng phòng ngự chắc chắn cùng phong độ ổn định, La Roja được xem là ứng viên sáng giá trước màn đại chiến tứ kết diễn ra lúc 2h00 sáng 11-7.

Bị tố thiên vị Argentina, FIFA lập tức thay đổi quy trình VAR 10/07/2026 08:48 Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sẽ có nhiều điều chỉnh quan trọng về công nghệ VAR trong phần còn lại của World Cup 2026.

Mbappe tỏa sáng, Pháp đả bại Morocco để vào bán kết 10/07/2026 05:26 Mbappe ghi dấu ấn với một bàn thắng và một kiến tạo, giúp Pháp đánh bại Morocco 2-0 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.

Kịch bản cuối trận World Cup 2026 khiến khán giả không thể rời mắt 09/07/2026 17:12 World Cup 2026 đang chứng minh sức hấp dẫn đặc biệt khi một nửa số trận đấu tính đến hết vòng 1/8 đều xuất hiện bàn thắng từ phút 80 trở đi.

FBI bất ngờ điều tra bóng đá Argentina giữa tranh cãi trọng tài 09/07/2026 10:46 Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) được cho là đang điều tra các lãnh đạo bóng đá Argentina về cáo buộc rửa tiền hàng trăm triệu USD từ các nhà tài trợ thông qua các ngân hàng ở Mỹ.

8 cầu thủ trẻ tập luyện cùng đội 1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 09/07/2026 08:40 Tập luyện cùng đội 1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, 8 cầu thủ trẻ đều nỗ lực hết mình với hy vọng sẽ là 1 - 2 cái tên có mặt trong danh sách tham dự V.League.

Xếp hạng sức mạnh 8 đội vào tứ kết World Cup 2026 09/07/2026 05:53 Tribuna đánh giá Na Uy cao hơn Anh, còn Pháp được coi là ứng cử viên số một cho chức vô địch World Cup 2026.

Sôi nổi Giải Pickleball Sypik junior Hà Tĩnh Open tranh cúp Vân Anh Spa 09/07/2026 04:57 Giải Pickleball Sypick Junior Hà Tĩnh tranh cúp Vân Anh Spa được tổ chức quy mô, bài bản, nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích cho tất cả các vận động viên trẻ đam mê pickleball được giao lưu, cọ xát và nâng cao chuyên môn.

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Ngày và giờ 4 trận tứ kết World Cup 2026 08/07/2026 08:31 World Cup 2026 đã xác định 8 đội vào tứ kết, trong đó có 6 đại diện châu Âu, 1 Nam Mỹ và 1 châu Phi. Vòng đấu sẽ bắt đầu từ ngày 10/7 theo giờ Hà Nội.

Thụy Sĩ thắng Colombia, vào tứ kết World Cup sau 72 năm 08/07/2026 06:03 Thụy Sĩ thắng Colombia 4-3 trên loạt sút luân lưu ở trận cuối vòng 1/8, để lần đầu vào tứ kết World Cup kể từ năm 1954, sẽ gặp Argentina.

Argentina vào tứ kết World Cup sau màn ngược dòng điên rồ 08/07/2026 01:23 Đêm 7/7, Argentina bị Ai Cập dẫn 2-0 đến phút 78 nhưng đã ghi liền 3 bàn trong những phút cuối để giành vé vào tứ kết World Cup 2026.