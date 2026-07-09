FBI bất ngờ điều tra bóng đá Argentina giữa tranh cãi trọng tài

Sau trận đấu với Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026 vào tối 7/7, Argentina đã vướng vào nhiều cáo buộc cho rằng họ nhận được sự ưu ái từ trọng tài và FIFA. Sóng gió chưa qua với bóng đá Argentina khi Liên đoàn bóng đá nước này (AFA) bị FBI điều tra.

Đội tuyển Argentina giành quyền vào tứ kết World Cup 2026 sau trận đấu tranh cãi với Ai Cập (Ảnh: Getty).

Theo đó, các công tố viên đang xem xét liệu tiền mặt liên quan đến Liên đoàn bóng đá Argentina có được chuyển qua các ngân hàng ở Mỹ theo cách có thể cấu thành tội phạm bao gồm rửa tiền và gian lận hay không.

Theo tờ La Nacion (Argentina), FBI cho biết AFA đã nhận được hơn 190 triệu bảng thông qua một công ty trung gian ở Florida có tên TourProdEnter LLC. Số tiền này được cho là từ các nhà tài trợ và các đối tác thương mại của AFA như Adidas và Warner.

Các điều tra viên đang tìm cách xác định chính xác số tiền này được chuyển đến đâu, ai là người nhận và liệu có hành vi vi phạm pháp luật nào diễn ra trong quá trình giao dịch hay không. Tờ La Nacion cho biết chỉ một phần trong số tiền này được xác định là phục vụ hoạt động bóng đá.

Có thông tin cho rằng vào tuần trước, một doanh nhân đã có cuộc nói chuyện với các đặc vụ FBI và các công tố viên liên bang qua cuộc gọi video kéo dài 3 tiếng. Các điều tra viên cũng đang tìm kiếm lời khai từ những người hiểu biết về nội bộ tình hình tài chính của AFA trong thời gian ông Claudio Tapia giữ vai trò Chủ tịch.

Trọng tâm của cuộc điều tra là công ty trung gian TourProdEnter LLC. Họ từng xử lý các khoản thanh toán liên quan đến nhiều hợp đồng thương mại lớn của bóng đá Argentina.

Theo tài liệu mà tờ La Nacion có được, công ty này đã quản lý ít nhất 190 triệu bảng liên quan tới AFA. Ngoài ra, tờ báo này còn tiết lộ có thêm 42 triệu bảng được AFA chi trả cho nhiều công ty và cá nhân khác nhau. Mục đích của những thanh toán này vẫn chưa được làm rõ.

Trong số các khoản chuyển tiền đang bị điều tra, có những khoản thanh toán trị giá hàng chục triệu USD cho các công ty ma được cho là đứng tên của những người đang hưởng trợ cấp xã hội tại Bariloche và Buenos Aires.

Dòng tiền đang được lần theo dấu vết thông qua các tài khoản mở tại nhiều ngân hàng lớn như Citibank, Bank of America, JP Morgan và PNC Bank.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chưa đưa ra bình luận nào về các báo cáo này. Trong khi đó, các đại diện của AFA đã kêu gọi thận trọng trước những cáo buộc này. Phát biểu vào tuần trước, Đại sứ AFA tại Bắc Mỹ, ông Tomas Regalado cho biết: “Việc các cơ quan chức năng tiến hành biện pháp điều tra không đồng nghĩa với việc xác định trách nhiệm hay luận tội của AFA”.

Cho tới thời điểm này, AFA vẫn chưa bị buộc tội bất kỳ hành vi sai trái nào và cuộc điều tra được cho là vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ.