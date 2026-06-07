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Thất bại trước U19 Indonesia, Việt Nam mất quyền tự quyết

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U19 Việt Nam đã thất bại đau đớn 1-2 trước chủ nhà U19 Indonesia trên sân North Sumatra vào đêm 7-6 ở loạt trận cuối cùng bảng A Giải U19 Đông Nam Á 2026.

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U19 Việt Nam gục ngã trước U19 Indonesia với quả phạt đền phút 90+2 - Ảnh: CNN Indonesia

Trước sức ép đến từ cổ động viên đội chủ nhà Indonesia và các cầu thủ dưới sân, U19 Việt Nam thi đấu tập trung trong những phút đầu tiên của lượt trận cuối bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026.

Tuy nhiên, U19 Indonesia bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số. Từ pha phá hụt bóng của Tấn Dũng, cầu thủ mang áo số 7 - Reno Salampessy chớp thời cơ rất nhanh khi dắt bóng vào vòng 16m50 về phía cánh phải trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc để mở tỉ số trận đấu.

Sau bàn thua, U19 Việt Nam cố gắng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Thế nhưng, những pha tấn công của đội bóng áo trắng tỏ ra chưa đủ sắc bén để gây ra nguy hiểm trong khung thành của đội chủ nhà sau 45 phút thi đấu tiên.

Sang hiệp 2, HLV Ikeuchi Yutaka đã có những sự điều chỉnh chiến thuật và U19 Việt Nam đã hoàn toàn lột xác trong hiệp 2. Những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của U19 Việt Nam cuối cùng đã được đền đáp ở phút thứ 74.

Từ quả phạt góc bên cánh trái của Duy Khang, bóng được đưa vào vòng 16m50 của đội chủ nhà. Đội trưởng Quốc Khánh chọn vị trí thông minh để bật cao đánh đầu, đánh bại thủ môn Dafa và cân bằng tỉ số 1-1.

Trong những phút tiếp theo, cả 2 đội thi đấu ăn miếng trả miếng và liên tục có những tình huống xô xát và gây tranh cãi khiến bầu không khí trên sân trở nên vô cùng căng thẳng.

Đáng chú ý ở phút 82, ban huấn luyện Việt Nam rải các chai nước ra dọc đường pitch nhằm ngăn cản tình huống ném biên của Indonesia, dẫn đến màn tranh cãi giữa cầu thủ và ban huấn luyện hai đội. Trọng tài sau đó đã phải rút thẻ đỏ phạt một thành viên ban huấn luyện Việt Nam.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 90. Trọng tài cho đội chủ nhà hưởng quả phạt đền sau pha tranh chấp bóng bổng của hậu vệ Hoàng Nam và tiền đạo U19 Indonesia trong vòng cấm. Đối mặt với thủ môn Xuân Tín trên chấm 11m, Evandra Florasta dễ dàng dứt điểm chính xác, khép lại trận đấu với chiến thắng với tỉ số 2-1 nghiêng về U19 Indonesia trước U19 Việt Nam.

tuoitre.vn
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