Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

U19 Việt Nam thắng Timor Leste: Chỉ hài lòng về kết quả

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

U19 Việt Nam giành trọn 3 điểm khi thắng U19 Timor Leste 3-0. Tuy nhiên, nhìn vào màn trình diễn trên sân của đội, có lẽ chỉ thực sự hài lòng về kết quả cuối cùng.

Trước trận đấu với Timor Leste, mục tiêu của U19 Việt Nam không chỉ giành 3 điểm mà còn phải thắng đậm nếu muốn tạo lợi thế trong cuộc đua giành tấm vé vào bán kết ở bảng A tại giải U19 Đông Nam Á 2026.

Sớm mở được tỉ số, nhưng trước lối chơi khá kỷ luật từ Timor Leste, U19 Việt Nam phải mất nhiều thời gian mới có thể giải quyết trận đấu bằng những bàn thắng muộn.

u19-viet-nam-5-3436.jpg
U19 Việt Nam hoàn thành mục tiêu.

Dẫu vậy, chiến thắng 3-0 là kết quả chấp nhận được với đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi. U19 Việt Nam khởi đầu hành trình bằng 3 điểm, giữ sạch lưới và tạo được lợi thế nhất định trước những cuộc đối đầu quan trọng hơn phía trước.

Điểm sáng lớn nhất trong trận đấu chính là tiền đạo Công Hậu. Chân sút trẻ này đã có một ngày thi đấu thăng hoa khi ghi cả 3 bàn thắng cho U19 Việt Nam. Một cú hat-trick ngay trận ra quân không chỉ giúp đội nhà có 3 điểm mà còn mang đến sự tự tin rất lớn cho cá nhân Công Hậu trong chặng đường còn lại của giải đấu.

Tuy nhiên, đằng sau tỷ số 3-0 là không ít điều khiến BHL phải suy nghĩ, đặc biệt trong lối chơi. U19 Việt Nam có thời điểm nhập cuộc khá sáng, triển khai bóng tốc độ và tạo được nhiều cơ hội. Nhưng khi Timor Leste bắt đầu chơi quyết liệt hơn với những pha áp sát liên tục, các học trò của HLV người Nhật Bản lại gặp không ít khó khăn trong việc duy trì sự mạch lạc.

u19-viet-nam-7-3437.jpg
Hiệu suất dứt điểm cũng là vấn đề cần cải thiện của U19 Việt Nam.

Khả năng tổ chức tấn công chưa thực sự ổn định khiến nhiều pha lên bóng trở nên rời rạc. Trong khi đó, các tình huống phản công của Timor Leste đôi lúc cũng khiến hàng thủ U19 Việt Nam lúng túng. May mắn cho đội bóng của HLV Ikeuchi là đối thủ không đủ đẳng cấp để tận dụng những cơ hội hiếm hoi được tạo ra.

Trên hàng công, hiệu suất dứt điểm cũng là vấn đề cần cải thiện. Sau quãng thời gian đầu chơi khá thanh thoát, các chân sút Việt Nam bắt đầu gặp khó khi đối phương thu hẹp không gian và gia tăng cường độ tranh chấp.

Nhiều cơ hội ngon ăn đã bị bỏ lỡ, ngay cả Công Hậu, người ghi cả 3 bàn thắng, cũng có vài tình huống đáng ra phải chuyển hóa thành bàn thắng, nhưng rốt cuộc lại đưa bóng đi ra ngoài khó tin. Nếu U19 Việt Nam tận dụng tốt hơn, cách biệt có thể đã lớn hơn rất nhiều.

Dĩ nhiên, không nên quá khắt khe với một đội bóng trẻ ở trận mở màn giải đấu. "Vạn sự khởi đầu nan", điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng và sự tự tin có được sau trận ra quân. Nhưng để hướng tới mục tiêu tiến sâu, U19 Việt Nam chắc chắn cần cải thiện cả lối chơi lẫn khả năng tận dụng cơ hội.

Myanmar và đặc biệt là Indonesia là những thử thách khó hơn rất nhiều so với Timor Leste. Hy vọng rằng sau bước chạy đà đầu tiên, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi có thể bắt nhịp tốt hơn, từ đó thể hiện bộ mặt thuyết phục hơn ở những trận đấu quyết định sắp tới.

vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/u19-viet-nam-thang-timor-leste-chi-hai-long-ve-ket-qua-2521678.html

Tin liên quan

Tags:

#U19 Việt Nam #U19 Việt Nam giành trọn 3 điểm #U19 Việt Nam thắng U19 Timor Leste

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

PSG bảo vệ thành công chức vô địch Champions League

PSG bảo vệ thành công chức vô địch Champions League

PSG đã giành chiến thắng 4-3 trước Arsenal trong loạt suất lưu cân não sau khi hai đội trải qua 120 phút bất phân thắng bại với tỉ số 1-1. Đội bóng nước Pháp đã bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League.
World Cup 2026: Khi AI "chạm trán" môn thể thao bất định nhất hành tinh

World Cup 2026: Khi AI "chạm trán" môn thể thao bất định nhất hành tinh

Ngày 30/11/2022, chỉ một ngày sau khi đội tuyển Mỹ vượt qua vòng bảng World Cup tại Qatar, ChatGPT chính thức ra mắt thế giới. Khi ấy, rất ít người nhận ra bóng đá – môn thể thao giàu cảm xúc và bất định bậc nhất hành tinh – vừa bước vào thời khắc giao thoa với một kỷ nguyên mới của thuật toán và trí tuệ nhân tạo (AI).
Xem trọn vẹn FIFA World Cup 2026 trên TV360

Xem trọn vẹn FIFA World Cup 2026 trên TV360

Nền tảng truyền hình số TV360 của Viettel Telecom chính thức công bố hợp tác chiến lược cùng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) để tiếp sóng trọn vẹn Giải vô địch bóng đá thế giới - FIFA World Cup 2026.
Kane giành "Chiếc giày vàng" Châu Âu

Kane giành "Chiếc giày vàng" Châu Âu

Harry Kane chính thức được vinh danh là chủ nhân của danh hiệu "Chiếc giày vàng" Châu Âu mùa giải 2025/26 sau thành tích ấn tượng trong màu áo Bayern Munich.
[Infographics] Những điều thú vị tại kỳ World Cup 2026

Những điều thú vị tại kỳ World Cup 2026

World Cup 2026 không chỉ là giải đấu lớn nhất lịch sử về quy mô, mà còn có nhiều thay đổi đáng chú ý, từ thể thức thi đấu đến cơ hội cho những đội lần đầu góp mặt.
Tottenham đạt thỏa thuận với tân binh đầu tiên ở hè 2026

Tottenham đạt thỏa thuận với tân binh đầu tiên ở hè 2026

Tottenham vừa chính thức trụ hạng Premier League theo kịch bản nghẹt thở, nhưng đội bóng Bắc London đã nhanh chóng bắt tay vào công cuộc tái thiết lực lượng cho mùa giải mới. Theo nhiều nguồn tin tại Anh, Spurs đã đạt thỏa thuận nguyên tắc để chiêu mộ hậu vệ kỳ cựu Andy Robertson.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!