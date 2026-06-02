U19 Việt Nam thắng Timor Leste: Chỉ hài lòng về kết quả

Trước trận đấu với Timor Leste, mục tiêu của U19 Việt Nam không chỉ giành 3 điểm mà còn phải thắng đậm nếu muốn tạo lợi thế trong cuộc đua giành tấm vé vào bán kết ở bảng A tại giải U19 Đông Nam Á 2026.

Sớm mở được tỉ số, nhưng trước lối chơi khá kỷ luật từ Timor Leste, U19 Việt Nam phải mất nhiều thời gian mới có thể giải quyết trận đấu bằng những bàn thắng muộn.

U19 Việt Nam hoàn thành mục tiêu.

Dẫu vậy, chiến thắng 3-0 là kết quả chấp nhận được với đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi. U19 Việt Nam khởi đầu hành trình bằng 3 điểm, giữ sạch lưới và tạo được lợi thế nhất định trước những cuộc đối đầu quan trọng hơn phía trước.

Điểm sáng lớn nhất trong trận đấu chính là tiền đạo Công Hậu. Chân sút trẻ này đã có một ngày thi đấu thăng hoa khi ghi cả 3 bàn thắng cho U19 Việt Nam. Một cú hat-trick ngay trận ra quân không chỉ giúp đội nhà có 3 điểm mà còn mang đến sự tự tin rất lớn cho cá nhân Công Hậu trong chặng đường còn lại của giải đấu.

Tuy nhiên, đằng sau tỷ số 3-0 là không ít điều khiến BHL phải suy nghĩ, đặc biệt trong lối chơi. U19 Việt Nam có thời điểm nhập cuộc khá sáng, triển khai bóng tốc độ và tạo được nhiều cơ hội. Nhưng khi Timor Leste bắt đầu chơi quyết liệt hơn với những pha áp sát liên tục, các học trò của HLV người Nhật Bản lại gặp không ít khó khăn trong việc duy trì sự mạch lạc.

Hiệu suất dứt điểm cũng là vấn đề cần cải thiện của U19 Việt Nam.

Khả năng tổ chức tấn công chưa thực sự ổn định khiến nhiều pha lên bóng trở nên rời rạc. Trong khi đó, các tình huống phản công của Timor Leste đôi lúc cũng khiến hàng thủ U19 Việt Nam lúng túng. May mắn cho đội bóng của HLV Ikeuchi là đối thủ không đủ đẳng cấp để tận dụng những cơ hội hiếm hoi được tạo ra.

Trên hàng công, hiệu suất dứt điểm cũng là vấn đề cần cải thiện. Sau quãng thời gian đầu chơi khá thanh thoát, các chân sút Việt Nam bắt đầu gặp khó khi đối phương thu hẹp không gian và gia tăng cường độ tranh chấp.

Nhiều cơ hội ngon ăn đã bị bỏ lỡ, ngay cả Công Hậu, người ghi cả 3 bàn thắng, cũng có vài tình huống đáng ra phải chuyển hóa thành bàn thắng, nhưng rốt cuộc lại đưa bóng đi ra ngoài khó tin. Nếu U19 Việt Nam tận dụng tốt hơn, cách biệt có thể đã lớn hơn rất nhiều.

Dĩ nhiên, không nên quá khắt khe với một đội bóng trẻ ở trận mở màn giải đấu. "Vạn sự khởi đầu nan", điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng và sự tự tin có được sau trận ra quân. Nhưng để hướng tới mục tiêu tiến sâu, U19 Việt Nam chắc chắn cần cải thiện cả lối chơi lẫn khả năng tận dụng cơ hội.

Myanmar và đặc biệt là Indonesia là những thử thách khó hơn rất nhiều so với Timor Leste. Hy vọng rằng sau bước chạy đà đầu tiên, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi có thể bắt nhịp tốt hơn, từ đó thể hiện bộ mặt thuyết phục hơn ở những trận đấu quyết định sắp tới.